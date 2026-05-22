Ο Αλπερέν Σενγκούν μίλησε στην κάμερα της Euroleague TV για την παρουσία του στον ημιτελικό του Final Four ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε τονίζοντας πως βρίσκεται στο T-Center για να στηρίξει την ομάδα του Γιασκεβίτσιους και να περάσει καλά.

Ο Τούρκος μπασκετμπολίστας όταν έγινε αντιληπτός από τους «ερυθρόλευκους» οπαδούς αποδοκιμάστηκε έντονα λόγω της προκλητικής του συμπεριφοράς στο παιχνίδι της χώρας του με την Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι στο Eurobasket.

