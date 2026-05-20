Στο Athens Telekom Center θα βρεθεί την Παρασκευή 22 και την Κυριακή 24 Μαΐου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να παρακολουθήσει δια ζώσης το Final-4 της Euroleague.

Ο δύο φορές MVP του NBA και ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να δώσει το «παρών» στη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η οποία συγκεντρώνει στην ελληνική πρωτεύουσα την ελίτ των συλλόγων της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ (22/5, 18:00), ενώ στον δεύτερο η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρεται με τη Βαλένθια (22/5, 21:00).

Ο Γιάννης έχει παρακολουθήσει και στο παρελθόν αγώνες της Euroleague, μεταξύ αυτών και το Final-4 του 2024 στο Βερολίνο, ενώ είχε βρεθεί και στα εφετινά πλέι οφ στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό μαζί με τον Κάιλ Κούζμα και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αναμφίβολα η παρουσία του στην Αθήνα προσδίδει επιπλέον λάμψη στο Final-4.