Η Τότεναμ απέκτησε τον Ολλανδό αμυντικό Γιάν Πάουλ φαν Χέκε από την Μπράιτον, με τα βρετανικά να αναφέρουν ότι το κόστος ανέρχεται στα 61 εκατ. ευρώ. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός, που έχει 13 συμμετοχές με την εθνική Ολλανδίας, έκανε το ντεμπούτο του σε Παγκόσμιο Κύπελλο στο 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία τη Δευτέρα (15/6).

«Είναι ένας δυνατός, έξυπνος κεντρικός αμυντικός, τολμηρός με την μπάλα και παίζει με προσωπικότητα. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο που θέλω να λειτουργεί η ομάδα μου», δήλωσε ο Ντε Τσέρμπι.

Η άφιξη του Φαν Χέκε ενισχύει την αμυντική γραμμή της Τότεναμ, στην οποία ήδη βρίσκεται ο συμπατριώτης του, Μίκι φαν ντε Βεν.

«Είναι τεράστια τιμή να γίνω παίκτης της Τότεναμ και όταν εντάσσεσαι σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, είναι όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε ο Φαν Χέκε, προσθέτοντας ότι ο Φαν ντε Βεν και η προηγούμενη σχέση του με τον Ντε Τσέρμπι επηρέασαν την απόφασή του.

Η Τότεναμ προχωρά σε αναδόμηση του ρόστερ μετά από μια τραγική σεζόν πέρσι, όπου γλίτωσε οριακά τον υποβιβασμό, τερματίζοντας στη 17η θέση, δύο βαθμούς πάνω από τη Γουέστ Χαμ, που υποβιβάστηκε.

Ήδη έχει αποκτήσει τον αρχηγό της Σκωτίας, Άντι Ρόμπερτσον, του οποίου το συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ έληξε, ενώ και ο Αργεντινός αμυντικός Μάρκο Σενέσι από την Μπόρνμουθ ήρθε επίσης ως ελεύθερος.