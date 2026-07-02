Η εθνική ομάδα «κόλλησε» στο τέταρτο δεκάλεπτο και γνώρισε την ήττα με 73-66 από τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι για την 5η αγωνιστική της Β’ φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε ντέρμπι, η εθνική ομάδα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη διαφορά δεκατεσσάρων πόντων που δημιούργησε, γνωρίζοντας μία αναπάντεχη ήττα από τους «Τρικολόρε», που μπήκαν και πάλι στο παιχνίδι της πρόκρισης.

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