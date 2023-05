Euroleague: Το κάρφωμα του Έξουμ στον Μπόλομποϊ αναδείχθηκε καλύτερη φάση της σεζόν!

Ο Ντάντε Έξουμ πρωταγωνιστεί στην καλύτερη φάση της σεζόν στην Euroleague.

Ο 27χρονος Αυστραλός γκαρντ της Παρτιζάν κέρδισε το συγκεκριμένο βραβείο για το εντυπωσιακό κάρφωμά του, με το ένα χέρι, μπροστά στον Τζόελ Μπόλομποϊ του Ολυμπιακού, στον αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής.

Το... απίστευτο buzzer beater τρίποντο του Κώστα Σλούκα, στο Game 3 της σειράς των πλέι οφ με τη Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, με το οποίο η ομάδα του Πειραιά έκανε το 2-1 στη σειρά πριν προκριθεί με 3-2 στο φάιναλ φορ του Κάουνας, ήταν δεύτερο στη βαθμολογία.

Ο Σλούκας πάντως ήταν ο νικητής της κατηγορίας «μαγική στιγμή» την περυσινή σεζόν, για το τρίποντό του στην παράταση με την Αναντολού Εφές που οδήγησε σε νίκη τους «ερυθρόλευκους».

Οι νικητές του βραβείου «μαγική στιγμή» έως σήμερα έχουν ως εξής: Άντονι Ράντολφ (2017, Ρεάλ Μαδρίτης), Γιαν Βέσελι (2018, 2019 και 2021 Φενερμπαχτσέ), Ντένι Αβντίγια (Μακάμπι Τελ Αβίβ, 2020), Κώστας Σλούκας (2022) και Ντάντε Έξουμ (Παρτιζάν, 2023).

𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟯 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗰 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻🏆



The EuroLeague has once again witnessed some of the best basketball plays on the planet...



The fans have spoken and voted Dante Exum of @PartizanBC as the winner of the 2022-23 7DAYS Magic Moment of the Season🙌 pic.twitter.com/BOBjaAEOrg