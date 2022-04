Μπακς: Μόνος ο Γιάννης απέναντι στο «μυθικό» Ντε Ρόζαν - Ήττα με 114-110 από τους Μπουλς

Η «ιστορική» παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν ήταν αρκετή για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι ηττήθηκαν με 114-110 από τους Σικάγο Μπουλς στο Fiserv Forum, σπάζοντας το σερί των «ελαφιών» και ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά των play-offs.

Η αναμέτρηση ήταν για γερά νεύρα με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, από την πλευρά των φιλοξενούμενων να πραγματοποιεί μυθική εμφάνιση με 41 πόντους, ενώ από την άλλη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο και να αγγίζει το triple-double (33π., 18ριμπ., 9ασ.).

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στο Σικάγο, όπου στις 23 Απριλίου θα ριχτούν ξανά στη μάχη για μία ακόμη αναμέτρηση. Το Μιλγουόκι έχει βασικό στόχο το «σπάσιμο» της έδρας του αντιπάλου, με τους Μπουλς απλά να προσπαθήσου να την υπερασπιστούν!

Ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ για τον Γιάννη

Μάλιστα ο Έλληνας σταρ πέτυχε ακόμη ένα αδιανόητο ρεκόρ έφτασε πλέον τους 1.693 πόντους σε αναμετρήσεις των playoffs και ξεπέρασε τους 1.692 που είχε σημειώσει ο θρυλικός Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Έτσι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά τα δύο βραβεία MVP, το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, τον τίτλο του MVP στα Play Off της περσινής σεζόν, αλλά και το βραβείο του MVP σε All-Star game είναι και με τη «βούλα» ο απόλυτος σκόρερ των Μπακς και σε regular season και σε playoffs.

Giannis has passed @kaj33 to become the Bucks' All-Time Playoff Scoring Leader.



🍾 @MoetUSA pic.twitter.com/85eVXG4TNB