MVP του Φεβρουαρίου ο Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην τρέχουσα σεζόν της Euroleague πολυτιμότερος παίκτης (MVP) ενός μήνα. Μετά το βραβείο που του είχε απονεμηθεί για τις εμφανίσεις του μέσα στον Νοέμβριο, ο φόργουορντ του Ολυμπιακού απέσπασε τον τίτλο του MVP και για τον Φεβρουάριο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ο 27χρονος άσος βοήθησε τους «ερυθρολεύκους» να πανηγυρίσουν τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια μέσα στο μήνα και τελείωσε τον Φεβρουάριο στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος σε τρεις μεγάλες στατιστικές κατηγορίες, καθώς είχε μέσο όρο 18.5 πόντους, 7.4 ριμπάουντ και 23.5 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης της διοργάνωσης ανά αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από τον Βεζένκοφ, άλλοι τρεις παίκτες έχουν αναδειχθεί δύο φορές MVP ενός μήνα στη διάρκεια μιας σεζόν. Αυτοί είναι οι Άντε Τόμιτς (2013-14), Σέιν Λάρκιν (2019-20) και Νίκολα Μίροτιτς (δύο φορές, τις σεζόν 2019-20 και 2021-22).

𝗠𝗩𝗣 𝗼𝗳 𝗙𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿𝘆: 𝗦𝗮𝘀𝗵𝗮 𝗩𝗲𝘇𝗲𝗻𝗸𝗼𝘃 🏆



For keeping his short-handed team in first place despite three road games during the month, Sasha Vezenkov of @olympiacosbc is Euroleague Basketball's choice as this month's MVP 🔴⚪️ pic.twitter.com/pgwau4b4a5