NBA: Νέο σόου του Γιάννη για το 5Χ5 των Μπακς!

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Τζρου Χόλιντεϊ σημείωσαν από 34 πόντους, βοηθώντας τους Μιλγουόκι Μπακς να παραμείνουν η μοναδική αήττητη ομάδα του ΝΒΑ, νικώντας με 123-115 τους Ατλάντα Χοκς στο Fiserv Forum.

Ο Χόλιντεϊ, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι με μέσο όρο 14 πόντους, 21,2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ήταν εκείνος που κατάφερε να επεκτείνει το προβάδισμα των Μπακς στους τέσσερις πόντους, πριν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα τελευταία δευτερόλεπτα διαμορφώσει οριστικά τα δεδομένα της νίκης.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ-ο οποίος σημείωσε μόνο τέσσερις πόντους στο πρώτο ημίχρονο–, στα 32:37 λεπτά που αγωνίστηκε, είχε εκτός από τους 34 πόντους (10/21 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 11/19 βολές), 17 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 μπλοκ, ενώ έκανε 2 λάθη και 4 φάουλ.

Bucks extend win streak to 5 games in thrilling win vs. Hawks. pic.twitter.com/wnRzRwY2rL