Τιμωρία ενός αγώνα στον Θανάση Αντετοκούνμπο για την... κουτουλιά στον Γκρίφιν!

Το ΝΒΑ τιμώρησε τον φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς, Θανάση Αντετοκούνμπο με αποκλεισμό ενός αγώνα, επειδή... κουτούλησε τον φόργουορντ των Μπόστον Σέλτικς, Μπλέικ Γκρίφιν.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της διακοπής του αγώνα με 1:25 να απομένει στην ήττα των Μπακς με 140-99 από τους φιλοξενούμενους Σέλτικς την Πέμπτη.

Ο Αντετοκούνμπο θα εκτίσει την αποβολή του την Κυριακή, όταν το Μιλγουόκι (55-22) θα υποδεχθεί τους Φιλαδέλφεια 76ερς (51-26) σε μία δυνατή σύγκρουση της Ανατολικής Περιφέρειας.

Thanasis Antetokounmpo headbutted Blake Griffin after the hard foul 😳



Thanasis was ejected from Bucks-Celtics.pic.twitter.com/ViCSSxOSjh