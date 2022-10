ΝΒΑ: Το σοκαριστικό video με την μπουνιά του Γκριν στον Πουλ

Χαμός έγινε στην προπόνηση των Γουόριορς την Τετάρτη. Ο Ντρέιμοντ Γκριν γρονθοκόπησε τον συμπαίκτη του, Τζόρνταν Πουλ, μετά από λογομαχία που είχαν.

Ο 32χρονος φόργουορντ ζήτησε συγγνώμη από όλη την ομάδα για την ενέργειά του προς τον 23χρονο γκαρντ, ωστόσο δύσκολα θα αποφύγει την τιμωρία.

Το ΤΜΖ έδωσε στη δημοσιότητα το σοκαριστικό video με την επίμαχη φάση…

TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G