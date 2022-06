Ο Ντάρβιν Χαμ νέος προπονητής των Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ντάρβιν Χαμ για τη θέση του πρώτου προπονητή, δεσμεύοντας τον με πολυετές συμβόλαιο. Ο 48χρονος θα αντικαταστήσει τον Φρανκ Βόγκελ που οδήγησε τους Λέικερς στο πρωτάθλημα του 2020, αλλά δεν κατάφερε να τους εξασφαλίσει μία θέση στα εφετινά πλέι οφ.

Ο Χαμ δεν έχει εμπειρία ως πρώτος προπονητής, καθώς ήταν βοηθός στους Λέικερς (2011-2013) πριν αναλάβει τον ίδιο ρόλο στους Ατλάντα Χοκς και τους Μιλγουόκι Μπακς, με τους οποίους κέρδισε το πρωτάθλημα του 2021.

"Our players and fans will immediately identify with Darvin’s no-nonsense and hard-working approach, which we feel will bring toughness and a competitive edge to all we do." - Rob Pelinkahttps://t.co/aUZEkCf6Vk