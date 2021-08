Σε τουρνουά στο Μόναχο ο Παναθηναϊκός απέναντι σε Μπάγερν, Βίρτους και Ερυθρό Αστέρα

Ελληνικό χρώμα θα έχει το τουρνουά μπάσκετ «Magenta Sport Cup 2021», που θα διεξαχθεί το διήμερο 11-12 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο, καθώς σε αυτό θα συμμετάσχει και ο Παναθηναϊκός.

Σε αυτό εκτός από το «τριφύλλι» θα λάβουν μέρος η Μπάγερν, η Βίρτους Μπολόνια και ο Ερυθρός Αστέρας.



Το «τριφύλλι» αναμένεται να ξεκινήσει προετοιμασία μετά τον Δεκαπενταύγουστο και θα δώσει αρκετά φιλικά επί ελληνικού εδάφους, ενώ στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου έχει τις υποχρεώσεις στο Σούπερ Καπ.

Bayern Munich will host a preseason tournament at the Audi Dome in September.@Virtusbo, @kkcrvenazvezda, @paobcgr and @FCBBasketball will be the teams to compete in the "MAGENTA SPORT Cup 2021".#Euroleague pic.twitter.com/FXYpyuaxEx