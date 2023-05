Τα εγκεφαλικά τσιπ του Ίλον Μασκ δοκιμάζονται σε ανθρώπους

Η start-up Neuralink, μια από τις εταιρείες του Ίλον Μασκ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη μέσω Twitter ότι έλαβε την άδεια των αμερικανικών υγειονομικών αρχών για να δοκιμάσει διασυνδεδεμένα εγκεφαλικά εμφυτεύματα σε ανθρώπους.

Πρόκειται για «σημαντικό βήμα που θα επιτρέψει μια μέρα η τεχνολογία μας να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους», ανέφερε η καλιφορνέζικη νεοφυής επιχείρηση, σπεύδοντας να διευκρινίσει πως η «στρατολόγηση» εθελοντών για τις «κλινικές δοκιμές» που θα διεξαγάγει «δεν έχει αρχίσει ακόμη».

Η Neuralink σχεδιάζει διεπαφή που θα εμφυτεύεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο ώστε να επιτρέπει επικοινωνία με υπολογιστές μέσω της σκέψης. Αναμένεται πάνω απ’ όλα να βοηθήσει παράλυτους, ή πάσχοντες από νευρολογικές παθήσεις. Η start-up θέλει κατόπιν να κάνει επαρκώς ασφαλείς και αξιόπιστες τις συσκευές ώστε να μπορούν να εμφυτεύονται σε ανθρώπους διατεθειμένους να δαπανήσουν χιλιάδες δολάρια ώστε ο εγκέφαλός τους να αποκτήσει μεγαλύτερη ισχύ.

Τα εγκεφαλικά εμφυτέυματα ίσως μας επιτρέψουν «να συμβιώσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη»

Για τον κ. Μασκ, ο οποίος ίδρυσε τη Neuralink το 2016, το τσιπ που θα εμφυτεύεται σε ανθρώπους ίσως επιτρέψει στην ανθρωπότητα να επιτύχει «συμβίωση με την τεχνητή νοημοσύνη», όπως το έθεσε το 2020, σε εκδήλωση της εταιρείας.

Ο δισεκατομμυριούχος φοβάται πως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) θα ξεπεράσει τον άνθρωπο, θα πάρει τον έλεγχο μια μέρα. Τον Μάρτιο, ο κ. Μασκ ίδρυσε την X.AI, άλλη νέα επιχείρηση ειδικευμένη στην ΤΝ, πιθανόν για να ανταγωνιστεί με την OpenAI, εταιρεία δημιούργημα της οποίας είναι το ChatGPT, λογισμικό ικανό να αλληλεπιδρά με ανθρώπους και να παράγει κείμενα κάθε λογής όταν του το ζητούν.

«Είμαστε πλέον πεπεισμένοι ότι η συσκευή της Neuralink είναι έτοιμη για τους ανθρώπους, άρα το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από τη διαδικασία έγκρισης του FDA», του αμερικανικού οργανισμού φαρμάκων, τόνιζε μέσω Twitter στα τέλη Νοεμβρίου, έναν μήνα αφού αγόρασε τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Ο FDA δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο επικεφαλής της Tesla (ηλεκτρικά αυτοκίνητα) και SpaceX (διάστημα) συνηθίζει να κάνει φιλόδοξες ως παρακινδυνευμένες προβλέψεις, π.χ. για την αυτονομία των αυτοκινήτων της Tesla. Τον Ιούλιο του 2019, διαβεβαίωνε πως η Neuralink θα ξεκινούσε τις πρώτες κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους το 2020.

Our surgical robot uses advanced imaging systems to detect the brain and insert threads away from blood vessels. Here, you can see everything the robot sees while we test the accuracy of each of the robot’s high-precision cameras 👀 #techtuesday pic.twitter.com/c5rklTp2m4