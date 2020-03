Δωρεάν το Football Manager 2020 για μία εβδομάδα

Για να περάσουν πιο ευχάριστα οι ώρες στο σπίτι, οι Sports Interactive και SEGA αποφάσισαν να ανοίξουν την πρόσβαση στον δημοφιλή τίτλο, Football Manager 2020.



Με μια ανάρτηση στο Twitter, ανακοινώθηκε ότι το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο για PC και Mac μέσω Steam, για το διάστημα από τώρα έως και τις 25 Μαρτίου, στις 17:00 (ώρα Ελλάδος).

Football Manager 2020 is now completely free to play on Steam until 3PM (GMT) on March 25th for PC/Mac #FM20



Your season is just beginning...