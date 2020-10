Έρχεται το Need for Speed Hot Pursuit Remastered!

Η EA ανακοίνωσε σήμερα την επανακυκλοφορία σε remastered έκδοση ενός αγαπημένου τίτλου της δημοφιλούς σειράς αγώνων αυτοκινήτου, Need for Speed Hot Pursuit του 2010, που με τη σειρά του ήταν reimagine του Need of Speed III: Hot Pursuit.



To παιχνίδι αναπτύσσεται από την Stellar Entertainment, ενώ το παιχνίδι του 2010 ήταν δημιουργία της Criterion, η οποία αυτήν τη στιγμή αναπτύσσει έναν νέο next-gen τίτλο Need for Speed. H Stellar ήταν υπεύθυνη και για το remaster του Burnout Paradise, που κυκλοφόρησε το 2018.



Το Hot Pursuit Remastered θα περιλαμβάνει όλο σχεδόν το περιεχόμενο του τίτλου του 2010 (μείον 3 αυτοκίνητα) συν όλα τα DLC, που είχαν κυκλοφορήσει γι' αυτό, περίπου 6 ώρες επιπλέον περιεχομένου και πάνω από 30 νέες προκλήσεις. Επίσης θα δούμε νέα achievements/trophies, διακοσμητικά για τα αυτοκίνητα, ανανεωμένο photo mode και άλλες "quality of life" βελτιώσεις. Από τα πιο σημαντικά νέα χαρακτηριστικά είναι το cross-play που πλέον θα υποστηρίζεται από όλες τις πλατφόρμες.



Το παιχνίδι θα έχει ανανεωμένα γραφικά, με μοντέλα υψηλότερης ανάλυσης, περισσότερα αντικείμενα στις πίστες, μεγαλύτερο draw distance, βελτιωμένα βίντεο και υψηλότερης ανάλυσης σκιές. Επίσης στις εκδόσεις PS4, XB1 και PC το UI θα είναι πολύ πιο καθαρό, οι αντανακλάσεις θα είναι υψηλότερης ανάλυσης, θα έχει ακόμα πιο καθαρά textures, περισσότερα particle effects και βελτιωμένη λύση anti-aliasing/SSAO.



Στο Nintendo Switch θα τρέχει στα 1080p/30fps σε docked mode και 720p/30fps undocked, σε PS4/XB1 θα τρέχει στα 1080p/30fps και σε PS4 Pro και Xbox One X οι παίκτες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 1080p/60fps και 4Κ/30fps.



Το Need for Speed Hot Pursuit Remastered θα κυκλοφορήσει για PS4, Xbox One, PC στις 6 Νοεμβρίου και για Nintendo Switch στις 13 Νοεμβρίου.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης