Καθυστερεί και το Marvel's Iron Man VR

Σε ένα μπαράζ αναβολών φαίνεται ότι επιδίδεται η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών τις τελευταίες ημέρες, αφού μία μία οι κυκλοφορίες του, μέχρι πρότινος γεμάτου, πρώτου εξαμήνου, μεταφέρονται λίγους μήνες αργότερα.



Σειρά αυτήν τη φορά έχει το Marvel's Iron Man VR, που αναμένεται να είναι από τις πιο καυτές κυκλοφορίες του PlayStation VR για φέτος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ανάπτυξης του παιχνιδιού, Camouflaj, ο τίτλος θα κυκλοφορήσει τρεις μήνες περίπου αργότερα.

In order to deliver on our vision and meet the high expectations of our amazing community, we’ve made the difficult decision to move Marvel’s Iron Man VR to a May 15, 2020 release. We truly appreciate your patience and understanding. You’ll be hearing from us again soon!