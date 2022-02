Πρώτη επίσημη ανακοίνωση για το Grand Theft Auto 6

Η Rockstar Games επιβεβαίωσε επίσημα ότι βρίσκεται υπό ανάπτυξη ένα νέο παιχνίδι Grand Theft Auto. Μάλιστα, η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι ήδη βρίσκεται σε «εξελιγμένο στάδιο ανάπτυξης». Δεν είναι γνωστό εάν θα ονομάζεται GTA 6 ή κάπως αλλιώς.



Η εταιρεία δεν ανέφερε καμία άλλη πληροφορία, πέραν του ότι σκοπεύουν να «προχωρήσουν αρκετά» σε σχέση με το τι έχουν καταφέρει στο παρελθόν.



Η πλήρης ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Με την άνευ προηγουμένου διάρκεια ζωής του GTA V, πολλοί από εσάς μας ρωτάτε για κάποιο νέο παιχνίδι στη σειρά Grand Theft Auto. Με κάθε νέο project, με το οποίο ασχολούμαστε, στόχος μας είναι πάντα να προχωράμε αρκετά πέρα ​​από αυτό που έχουμε παραδώσει προηγουμένως και είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι το επόμενο Grand Theft Auto βρίσκεται σε εξελιγμένο στάδιο ανάπτυξης. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα μόλις είμαστε έτοιμοι...»

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.



With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.