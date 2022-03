Sold-out o τελικός του Greek Legends League

Μια πραγματική γιορτή του gaming έζησαν την Κυριακή 20 Μαρτίου όσοι πρόλαβαν να εξασφαλίσουν θέση στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ. Με αφορμή το μεγάλο φινάλε του Greek Legends Spring Split 2022 powered by What’s Up, το επίσημο ελληνικό πρωτάθλημα του League of Legends υποδέχτηκε ξανά live τον κόσμο του - για πρώτη φορά μετά το ξεκίνημα της πανδημίας. WLGaming και Team Phantasma ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και προσέφεραν πλούσιο θέαμα στο κοινό, με τη δεύτερη να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ελλάδας για την Άνοιξη του 2022.



Φανταστική ατμόσφαιρα από το κοινό



Τους τελευταίους μήνες, gamers από όλη την Ελλάδα “διψούσαν” για ένα live event και το φώναζαν σε κάθε ευκαιρία. Μόλις το επέτρεψαν οι συνθήκες, η επιθυμία αυτή έγινε πραγματικότητα, με τα εισιτήρια του τελικού να εξαντλούνται μέσα σε λίγα 24ωρα. Η αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ διαμορφώθηκε κατάλληλα για την περίσταση, ενώ όλη η παραγωγή προσέφερε μια εμπειρία που θύμιζε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.





Οι πόρτες άνοιξαν στις 15:00, με την προσέλευση των θεατών να είναι μεγάλη παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Όλοι πέρασαν από την activation area όπου τους περίμεναν πολλές εκπλήξεις! Το What’s Up είχε ετοιμάσει έναν χώρο ο οποίος για λίγες ώρες μετατράπηκε σε “πύλη” για τον μαγικό κόσμο της σειράς του Netflix, Arcane. Εκεί, κορυφαίες Ελληνίδες cosplayers έδωσαν ζωή σε αγαπημένους χαρακτήρες από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του League of Legends, ενώ οι Influencers, Streamers και επαγγελματίες των esports που βρέθηκαν στη γιορτινή ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ, έβγαλαν αμέτρητες φωτογραφίες με τον κόσμο.







Πλούσιο θέαμα και έντονα συναισθήματα



Λίγο μετά τις 18:00, με την αίθουσα να έχει πλέον γεμίσει, οι αναλυτές μάς έβαλαν για τα καλά στο κλίμα. Ακολούθησε η παρουσίαση των ομάδων, που έκανε το στάδιο να σείεται από τις ιαχές του κόσμου. Ο τελικός ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες του League of Legends σε Ελλάδα και Κύπρο ήταν όλα όσα θέλαμε και ακόμα περισσότερα. Η μάχη ήταν σκληρή, με τη μια ανατροπή να διαδέχεται την άλλη, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή τα πάντα ήταν πιθανά.







Λίγο πριν το ρολόι δείξει 23:00 η Team Phantasma λύγισε για 3η φορά την WLGaming και πανηγύρισε το πρώτο της πρωτάθλημα μέσα σε αποθέωση.



Πανζουρλισμός στα κανάλια του Gamers Lounge - #13 στα trending για το Gaming στο Youtube



Πολλές χιλιάδες φίλοι του επαγγελματικού League of Legends παρακολούθησαν ζωντανά τον τελικό μέσω των καναλιών του Gamerslounge σε Twitch, Youtube και Trovo. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 60.000 θεατές συντονίστηκαν στις πλατφόρμες του Gamerslounge, ενώ οι ταυτόχρονοι θεατές (Concurrent Viewers) ξεπέρασαν πολλές φορές το “φράγμα” των 12.000. Αξίζει να σημειώσουμε πως η ζωντανή μετάδοση των Spring Finals στο Υoutube βρέθηκε στο νούμερο #13 στην κατηγορία Trending για το Gaming, γεγονός πρωτόγνωρο για esports περιεχόμενο στη χώρα μας!