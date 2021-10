Το διεθνές αστέρι του κινηματογράφου Udo Kier πρωταγωνιστεί στο Martha is Dead

Βρισκόμαστε στο 1944 και ένας πόλεμος που για πολύ καιρό έμοιαζε μακρινός πλησιάζει όλο και περισσότερο. Καθώς οι Σύμμαχοι πολεμούν στη ραχοκοκαλιά της Ιταλίας, η Giulia πρέπει να αντιμετωπίσει τους δικούς της δαίμονες μετά τον θάνατο της δίδυμης αδερφής της Martha, την ώρα που ο πατέρας της, ένας Στρατηγός της Βέρμαχτ, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή…





Η Wired Productions, η εταιρία έκδοσης παιχνιδιών σε όλο τον κόσμο, μαζί με το κορυφαίο ιταλικό στούντιο LKA, αποκαλύπτουν ένα νέο trailer του επερχόμενου first person ψυχολογικού θρίλερ Martha is Dead, το οποίο εστιάζει στο αντίκτυπο που έχει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στην Τοσκάνη, όπου διαδραματίζεται το παιχνίδι.





Η Wired Productions και η LKA αποκαλύπτουν επίσης ότι ο πατέρας της Giulia, ο Erich, θα έχει τη φωνή του αναγνωρισμένου Γερμανού ηθοποιού Udo Kier, μιας κορυφαίας φιγούρας του γερμανικού και του διεθνούς κινηματογράφου για πάνω από 50 χρόνια. Η πιο πρόσφατη εμφάνιση του Kier ήταν στον πρωταγωνιστικό ρόλο της βραβευμένης ταινίας Swan Song. Ο ρόλος του στο Martha is Dead – που ήταν αποτέλεσμα του κοινού οράματος και της από κοινού πίστης στην επιτυχία του παιχνιδιού – τον οδηγεί στο να προσφέρει τη φωνή του Erich σε τρεις γλώσσες: τα ιταλικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά, που είναι η μητρική του γλώσσα.





Δείτε το μυστηριώδες World War II trailer εδώ:







«Το περιβάλλον ήταν ανέκαθεν ένα σημαντικό κομμάτι του Martha is Dead», σχολιάζει ο Luca Dalco, ιδρυτής και διευθυντής της LKA. «Η Ιταλία το 1944 ήταν μια χώρα που είχε παραλύσει από τον πανικό και την παράνοια. Με τους Γερμανούς να έχουν καταλάβει τον βορρά και τους Συμμάχους να έχουν απελευθερώσει τον νότο, η αφοσίωση του κόσμου δοκιμαζόταν καθώς το έθνος είχε κυριολεκτικά χωριστεί στα δύο. Ο Udo Kier ήταν τέλειος για τον ρόλο του Γερμανού Στρατηγού και πατέρα των διδύμων. Είναι ένα αληθινό κατόρθωμα που καταφέραμε να τον έχουμε κοντά μας».





Το πρώτο demo του Martha is Dead θα εμφανιστεί στο Steam Next Fest, το οποίο ξεκίνησε την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου ως και την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου. Το εν λόγω demo θα περιλαμβάνει διαφορετικά σημεία του παιχνιδιού, μαζί με μια αποκλειστική σκηνή τέλους και πρόσθετα στοιχεία που δεν θα περιλαμβάνονται στην εμπορική έκδοση. Τα στοιχεία αυτά θα δώσουν στους παίκτες μια αίσθηση του τι θα επακολουθήσει, σε ένα demo διάρκειας μιας ώρας.





«Ο γερμανικός στρατός πίστευε πως είχε ένα σύστημα κρυπτογράφησης που δεν μπορούσε να βρει κανείς. Πόσο λάθος έκανε!» συμπληρώνει ο Leo Zullo, γενικός διευθυντής της Wired Productions.





Το Martha is Dead, που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια της Unreal Engine 4, συνδυάζει αληθινές τοποθεσίες και γεγονότα, με τις δεισιδαιμονίες, τη λαογραφία και τη βαθιά ψυχολογική ένταση.





Θα κυκλοφορήσει στο PC, στο PlayStation 4, στο PlayStation 5 και σε όλη την οικογένεια Xbox.