Xbox Series X: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του

[Ενημέρωση] Προ ολίγου, ο υπεύθυνος επικοινωνίας, Major Nelson, ανήρτησε στο Twitter ότι η ημερομηνία δεν ισχύει, όμως είναι δεσμευμένοι να τηρήσουν το αρχικό διάστημα, που είναι "Holiday 2020".

An Xbox product page in some regions inaccurately listed the launch date for Xbox Series X as Thanksgiving 2020. We are committed to launching Holiday 2020