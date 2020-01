Apple Arcade: Δοκιμάσαμε την gaming συνδρομητική υπηρεσία για iPhone, iPad και Apple TV

Του Βασίλη Τατσιόπουλου



Πολύς κόσμος που ασχολείται με το gaming βλέπει με μισό μάτι το mobile τμήμα του χώρου. Τα παιχνίδια για κινητά είναι για παιδιά, για όσους ασχολούνται «casually» και παίζουν στο λεωφορείο για τη δουλειά, το mobile gaming είναι γεμάτο διαφημίσεις, θα σας πουν πολλοί παίκτες. Εν μέρει, είναι κατανοητοί αυτοί οι προβληματισμοί -τους συμμεριζόμουν κι εγώ για πολύ καιρό. Βέβαια, πάντοτε υπήρχε η ελπίδα πως κάποια στιγμή το mobile gaming θα «σοβαρέψει», θα βάλει τα... καλά του και θα αντικαταστήσει, ή έστω θα αντιμετωπίσει στα ίσα τις φορητές κονσόλες.



Όταν είδα πως η Apple θα ξεκινήσει την υπηρεσία Apple Arcade, παρότι δεν έπαιζα συχνά παιχνίδια σε κινητά και tablets, κινήθηκε το ενδιαφέρον μου. Πρόκειται για μία συνδρομητική υπηρεσία που παρέχει στους χρήστες της μία βιβλιοθήκη με περισσότερα από 100 παιχνίδια (συνεχώς προστίθενται νέα), τα οποία παίζουν χωρίς διαλείμματα για διαφημίσεις και δίχως ίχνος microtransactions (η χρήση πραγματικών χρημάτων για απόκτηση περιεχομένου για το παιχνίδι). Σίγουρα, η προσέγγιση αυτή είναι θετική εξορισμού, καθώς πολλοί παίκτες απομακρύνονται από το mobile gaming εξαιτίας του μοντέλου λειτουργίας που έχουν μάθει πως είναι το συνηθισμένο. Στο Apple Arcade μπορείτε να δοκιμάσετε έναν μήνα δωρεάν και αν (μόλις) σας πείσει, να πληρώνετε 4,99 ευρώ τον μήνα για να διατηρείτε τη συνδρομή σας και την πρόσβαση στη βιβλιοθήκη παιχνιδιών (εσείς και άλλα πέντε άτομα, σε όλες τις συσκευές της Apple -μερικοί τίτλοι υποστηρίζουν multiplayer, αλλά δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένο ακόμη), ενώ δίνεται σε όλους τους χρήστες και 1 μήνας δωρεάν για δοκιμή. Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο του Apple Arcade, άμεση απόρροια του μοντέλου συνδρομής, είναι πως θα παίξετε πολλούς τίτλους που δεν ξέρατε καν και δεν θα γνωρίζατε, και μεταξύ αυτών θα βρείτε πολλά διαμάντια. Είναι ένα καλό εργαλείο για βοηθήσει στο να ανοίξουν οι ορίζοντες ενός παίκτη και να αρχίσει να ασχολείται με είδη που δεν ήξερε καν πως υπάρχουν.







Όσοι διαβάζετε και νομίζετε πως μιλώ για παιχνίδια με τουβλάκια, για καθημερινά, απλοϊκά puzzle games και παρόμοιου τύπου τίτλους, και αναρωτιέστε για ποιον λόγο να πληρώσετε για να παίξετε κάτι που βρίσκετε και δωρεάν, μάθετε πως το Apple Arcade δεν περιέχει μόνο τέτοιου τύπου παιχνίδια. Η υπηρεσία κατάφερε να με εκπλήξει πολλές φορές με το περιεχόμενό της, αφού περίμενα κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που πήρα. Πληρώνοντας τη συνδρομή, λοιπόν, (ένας χρόνος κοστίζει περίπου όσο ένα «μεγάλο» παιχνίδι για τις κονσόλες) μπορεί κανείς να παίξει τίτλους από μία ευρεία γκάμα, για όλα τα γούστα: έχει RPG, παιχνίδια δράσης, αγώνων, αθλητικά και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας, είτε θέλετε να παίζετε μισή ώρα στο λεωφορείο είτε στο σπίτι ή όπου αλλού θέλετε.



Το Apple Arcade είναι ό,τι πρέπει για γονείς με μικρά παιδιά, καθώς θα βρουν σίγουρα πολλούς τίτλους στα μέτρα τους και επίσης θα γλιτώσουν λεφτά από ενδεχόμενες παράπλευρες αγορές που θα έκαναν τα πιτσιρίκια για να πάρουν μια στολή ή ένα όπλο, με την κάρτα των γονιών, χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν... Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, παρακάτω σας δίνω μερικά από τα καλύτερα παιχνίδια που έπαιξα όσο ασχολήθηκα με το Apple Arcade, παίζοντας αποκλειστικά στο iPad έβδομης γενιάς. Επίσης, να αναφέρω ότι πλέον το iPad (και τα iPhones) είναι συμβατό με χειριστήρια από κονσόλες, με πανεύκολο τρόπο σύνδεσης και άψογες επιδόσεις (έπαιξα με DualShock 4 και έμεινα υπερ-ευχαριστημένος). Βέβαια, κάποιος που έχει μείνει πίσω στις εξελίξεις του mobile gaming θα εκπλαγεί από το πόσο έχει προχωρήσει η τεχνολογία και πως πλέον είναι δυνατό να παίξουμε πολύπλοκα παιχνίδια με ολοκληρωμένο σύστημα χειρισμού, χρησιμοποιώντας μόνο την οθόνη αφής.







Τέλος, δεν χρειάζεται να έχετε σύνδεση στο ίντερνετ για να παίξετε, μόνο για να κατεβάσετε τα παιχνίδια. Μέσω του 4G δικτύου της Cosmote μου δόθηκε η δυνατότητα να κατεβάσω παιχνίδια στο λεωφορείο σε αμελητέο χρονικό διάστημα.



Τα παιχνίδια του Apple Arcade



Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αξιοπρόσεκτα παιχνίδια που μπορεί να παίξει κανείς στο Apple Arcade είναι το Sayonara Wild Hearts της Simogo. Η εταιρεία είναι γνωστή για τα πολύ ποιοτικά mobile games που έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν, καθώς και για το διαφορετικό ύφος που υιοθετεί σε κάθε παιχνίδι. Το Sayonara Wild Hearts είναι, αν το θέσουμε απλά, ένα rhythm game, στο οποίο αποφεύγουμε εμπόδια και μαζεύουμε πόντους, ακολουθώντας τον ρυθμό της μουσικής. Η διαφορά εδώ είναι ότι δεν πρόκειται για κλασικό παιχνίδι του είδους, αφού η Simogo πειραματίστηκε πολύ με τη δομή μιας τέτοιας εμπειρίας και μας έδωσε κάτι που δεν έχουμε ξαναπαίξει. Το Sayonara Wild Hearts είναι γεμάτο εκπλήξεις, συνεχώς σου παρουσιάζει καινούρια στοιχεία και δεν ξέρεις τι σε περιμένει στην επόμενη πίστα -υπάρχουν platforming σημεία, μάχες με σπαθιά, πυροβολισμοί με τεράστια ρομπότ, οδομαχίες με μηχανές και πολλά άλλα, πάντα με εξαιρετική και ιδιαίτερα εμπνευσμένη σκηνοθεσία και πανέμορφη καλλιτεχνική επιμέλεια. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος παρουσίασης: η εταιρεία προώθησε το παιχνίδι της ως ένα «ποπ άλμπουμ βιντεοπαιχνίδι» και δικαιολογημένα, αφού πέφτει μεγάλο βάρος στην -υπέροχη- μουσική.



Ένας άλλος τίτλος του Apple Arcade που κλέβει την παράσταση είναι το Grindstone, από την εταιρεία Capybara Games που έφτιαξε το Below. Αυτήν τη φορά δεν πρόκειται για σκοτεινό, βαρύ και δύσκολο παιχνίδι, αλλά για ένα χαλαρό, πανέμορφο και πολύ διασκεδαστικό mobile puzzle game που δίνει τη δική του πινελιά στο είδος, το οποίο έχει γεμίσει με πανομοιότυπα ένωσε-τα-χρώματα παιχνίδια. Οι μηχανισμοί του είναι εξαιρετικά καλογυαλισμένοι, τα πάντα λειτουργούν άψογα και είναι πραγματικά δύσκολο να σταματήσεις να παίζεις, ενώ είναι και κατάλληλο για μικρής διάρκειας sessions σε λεωφορείο. Επίσης, έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός πως τα πάντα προδιαθέτουν τον παίκτη για την ύπαρξη microtransactions, αφού δίνονται διάφορες αναβαθμίσεις για να αποκτήσει στην πορεία, όμως όλα γίνονται χωρίς να βγει το πορτοφόλι από την τσέπη.



Μία ακόμα γνωστή και αγαπημένη εταιρεία που μπήκε στο Apple Arcade είναι η Amanita Design, που μας έχει δώσει εξαιρετικά adventures, όπως το Machinarium και το Samorost 3. Εδώ, έχουμε το Pilgrims, ένα παιχνίδι που φυσικά κουβαλά τα γνωστά χαρακτηριστικά της εταιρείας, όπως τις αστείες φωνές των χαρακτήρων, την ιστορία που δεν χρειάζεται λέξεις, τα ιδιαίτερα και πολύ καλοσχεδιασμένα εικαστικά και την απόλυτα ταιριαστή και ενδιαφέρουσα μουσική υπόκρουση. Επίσης, το Pilgrims έχει πολύ εύστοχα στημένο gameplay, καθώς συνδυάζει πανέξυπνα τα παιχνίδια με κάρτες με τα point and click adventures και τους γρίφους, και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό.



Το παιχνίδι του Apple Arcade που θυμίζει περισσότερο κονσόλα είναι το Shinsekai: Into the Depths, από την Capcom. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που βρίσκονται στο περιεχόμενο της υπηρεσίας Apple Arcade, αφού είναι ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι περιπέτειας – επιβίωσης, που ακολουθεί πολλές από τις αρχές του υποείδους metroidvania -κυκλοφορούμε σε δύο διαστάσεις σε έναν μεγάλο και πολύπλοκο κόσμο, εξερευνούμε πολύ, και βρίσκουμε νέα αντικείμενα και ιδιότητες που μας επιτρέπουν την πρόσβαση σε προηγουμένως κλειστά μονοπάτια. Το Shinsekai είναι έντονα ατμοσφαιρικό, ο κόσμος του έχει ενδιαφέρον και η ηχητική επιμέλεια είναι φανταστική. Πριν από μερικά χρόνια, δεν θα περίμενα καν πως θα παίζω κάτι τόσο ολοκληρωμένο σε κινητό.



Κάτι άλλο που δεν θα περίμενα να παίξω σε τέτοιου είδους πλατφόρμες, είναι ένα παιχνίδι ρόλων. Κι όμως, υπάρχει το Yaga, ένα action RPG με μάχες, αναβαθμίσεις και ξεχωριστές ιδιότητες αλλά και επιλογές που επηρεάζουν τη συνέχεια της εμπειρίας. Πρόκειται για ένα καλοφτιαγμένο, απαιτητικό και πολύ διασκεδαστικό RPG, που αντλεί έμπνευση για το όμορφο εικαστικό του κομμάτι, για την εκπληκτική μουσική του αλλά και για την ίδια του την ιστορία από σλαβικούς μύθους και λαογραφικά στοιχεία, σε πιο ανάλαφρο ύφος από άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις -όπως το Witcher- όμως.



Το Bleak Sword είναι ένα ιδιόμορφο παιχνίδι που καταφέρνει να κολλήσει στο μυαλό, σε δευτερόλεπτα. Μην αφήσετε τα απλοϊκά γραφικά του να σας ξεγελάσουν, γιατί είναι ένας σκληροπυρηνικός τίτλος που απαιτεί πολλή προσοχή, τέλεια αντανακλαστικά και υπομονή. Στο Bleak Sword, ακούγοντας την ατμοσφαιρική μουσική του Jim Guthrie (Below, Indie Game: the Movie), αντιμετωπίζουμε εχθρούς, προσπαθώντας να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε χωρίς να χάσουμε. Είναι ένα δύσκολο action RPG που εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες μιας mobile πλατφόρμας και καταφέρνει να δημιουργήσει ένα εξαιρετικό και πολύ βαθύ σύστημα μάχης. Θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι το... Dark Souls του mobile gaming.



Το Spek, ένα μίνιμαλ παιχνίδι γρίφων, θυμίζει αμέσως την Apple, καθώς ο σχεδιασμός του παραπέμπει σε αυτόν των συσκευών της εταιρείας. Είναι μία πολύ ευχάριστη, χαλαρωτική εμπειρία, με καλοσχεδιασμένους και εύστοχους γρίφους και είναι απόλυτα ιδανική επιλογή για να σας συντροφεύσει σε ένα ταξίδι, είτε είναι μικρής είτε μεγάλης διάρκειας. Επίσης, υπάρχει και AR mode (επαυξημένη πραγματικότητα, με τη χρήση της οποίας τα στοιχεία του παιχνιδιού «ζωντανεύουν» στον πραγματικό κόσμο μέσω της κάμερας), το οποίο είναι ενδεχομένως το καλύτερο παράδειγμα που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα, καθώς λειτουργεί άψογα, είναι όμορφο και διασκεδαστικό.



Αν σας αρέσουν τα παιχνίδια στρατηγικής και εκείνα που βάζουν τον παίκτη να χτίσει πόλεις με σωστή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, το Outlanders είναι για εσάς. Είναι ένα όμορφο και χαλαρωτικό town building game, που μπορεί να σας κρατήσει συντροφιά για πολλές ώρες, ενώ όσο προχωράτε γίνεται και πιο απαιτητικό, προσφέροντας καλοδεχούμενες προκλήσεις.



Αν πάλι σας αρέσει η στρατηγική τύπου XCOM, με μάχες σε σειρές, τότε για εσάς υπάρχει το Spaceland, που θυμίζει πάρα πολύ παιχνίδια αυτού του τύπου. Είναι μια απλουστευμένη εκδοχή του σκληροπυρηνικού αυτού είδους, όμως είναι αρκετά πολύπλοκο για να διατηρήσει το ενδιαφέρον αμείωτο και καταφέρνει επίσης να μην γίνεται πολύ επαναλαμβανόμενο.



Το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι στο Apple Arcade είναι σίγουρα το Oceanhorn 2, που προσπαθεί να πλησιάσει τις μεγάλες κυκλοφορίες της εποχής. Είναι ένα action-adventure τύπου Zelda, με ανοιχτούς κόσμους, μάχες με σπαθιά, μπουντρούμια και γρίφους, ενώ είναι εντυπωσιακό πώς καταφέρνει να χωρέσει όλες τις λειτουργίες του χειρισμού στην οθόνη αφής. Αποτελεί απόδειξη για το πόσο μακριά έχουμε φτάσει, ξεκινώντας από παιχνίδια όπως το «φιδάκι» και φτάνοντας σε σύγχρονα, ολοκληρωμένα παιχνίδια με αξιοπρεπή γραφικά.



Φυσικά, δεν είναι αυτά τα μόνα αξιόλογα παιχνίδια της υπηρεσίας, αφού στο σύνολο είναι πάνω από 100, ενώ πρόκειται να έρθουν πολλά ακόμα, όπως, ενδεικτικά, το The Pathless, ένα ατμοσφαιρικό παιχνίδι περιπέτειας από τους δημιουργούς του Abzu, το Fantasian που είναι ένα ιαπωνικό RPG δια χειρός Hironobu Sakaguchi -γνωστός για τη δουλειά του στη σειρά Final Fantasy από τις αρχές της. Επίσης, στο Apple Arcade θα δούμε μία ιστορική κυκλοφορία, το Proxi, που είναι το πρώτο παιχνίδι του Will Wright, του δημιουργού του Sim City και του Spore, εδώ και δέκα περίπου χρόνια. Τέλος, στην υπηρεσία θα δούμε τη συνέχεια του Beneath a Steel Sky, του θρυλικού point-and-click adventure της Revolution Software, με την ονομασία Beyond a Steel Sky.