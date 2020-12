Devil May Cry 5 Special Edition - Review: Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε action

Του Παύλου Κρούστη



Πληροφορίες



Τίτλος: Devil May Cry 5 Special Edition

Πλατφόρμες: PlayStation 5 / Xbox Series X|S

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 5

Εταιρεία Ανάπτυξης: Capcom

Εκδότρια Εταιρεία: Capcom

Είδος: Action-Adventure / Hack n' Slash

Ηλικίες: 18+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 10/19 Νοεμβρίου 2020



Δεν πάει πολύς καιρός που χαιρετίσαμε το Devil May Cry 5 ως «το καλύτερο της σειράς». Μια επιστροφή στις ρίζες απ’ αυτές που έχουν ουσία και επαναφέρουν τα επιτυχημένα συστατικά της συνταγής, η οποία εκμοντερνίζει τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία για να δώσει αποτέλεσμα, που κάνει τους δημιουργούς και τους fans να νιώθουν περήφανοι. Ακόμη κι αυτοί που είχαν απογοητευτεί από το reboot της Ninja Theory (που κατά τη γνώμη μας ήταν το καλύτερο της σειράς έως το DMC5), επανήλθαν με το hype να κρατιέται ψηλά.



Στις καλύτερες εκδοχές των χαρακτήρων δόθηκαν ακόμη πιο συναρπαστικές δυνατότητες, προστέθηκε νέος χαρακτήρας (ο “V”), δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στα κομμάτια που έπρεπε και όλα αυτά με τη νέα μηχανή γραφικών της Capcom, την ικανότατη RE Engine, που πρώτη φορά είδαμε στο Resident Evil 7 και που μπορεί να αποδώσει τα παιχνίδια δράσης της εταιρείας όπως πρέπει… στα 60 fps.



Και αφού κυκλοφόρησε πρόσφατα το Devil May Cry 5, ήταν αναμενόμενο να κυκλοφορήσει μια ειδική έκδοση η Capcom και για τις κονσόλες νέας γενιάς, όπως ακριβώς είχε γίνει και με το Devil May Cry 4, στην αρχή της προηγούμενης γενιάς. Αυτήν τη φορά βέβαια έχουμε πολύ σημαντικές βελτιώσεις και προσθήκες, που όχι μόνο αναδεικνύουν τις δυνατότητες νέας γενιάς, όπως θα δούμε και παρακάτω, αλλά δημιουργούν νέα στάνταρ και απαιτήσεις με τα νέα χαρακτηριστικά που ενσωματώνονται στο gameplay. Κάπως έτσι, το Devil May Cry 5 Special Edition είναι όχι μόνο μία από τις καλύτερες επανεκδόσεις και πακέτο με εξαιρετική αξία, αλλά ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που θα βρείτε στις κονσόλες νέας γενιάς ως τώρα.







Το Special Edition έρχεται με μπόλικο νέο περιεχόμενο και χαρακτηριστικά πάνω σε ένα ήδη εξαιρετικό παιχνίδι. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο περιεχόμενο, για αρχή έχουμε την πολυπόθητη προσθήκη ενός νέου χαρακτήρα: του Vergil. Ο αδερφός του Dante χρησιμοποιεί την ηρεμία του, εν αντιθέσει με τους χαοτικούς (τουλάχιστον 2) πρωταγωνιστές του παιχνιδιού για να φέρει ακόμη ένα νέο σύστημα μάχης. Συγκεκριμένα, το DMC 5 μάς είχε εντυπωσιάσει με το εντελώς ξεχωριστό σετ κινήσεων για τον κάθε χαρακτήρα, που άλλαζε εξ ολοκλήρου το σκηνικό. Εδώ έχουμε την προσθήκη ακόμη ενός εντελώς διαφορετικού σετ, μεγεθύνοντας ακόμη περισσότερο την ποικιλία του gameplay. Το μόνο που θα θέλαμε είναι ίσως έξτρα story κομμένο και ραμμένο για τον Vergil, αφού έχουμε μόνο κάποια νέα cutscenes.



Πέρα από τον Vergil, στο Special Edition έχουμε την επιστροφή δύο αγαπημένων modes: το Turbo Mode και το επίπεδο δυσκολίας “Legendary Dark Knight”. Για αρχή, να αναφέρουμε ότι σε κανένα από αυτά τα δύο modes δεν μπορείτε να παίξετε με ενεργοποιημένο το ray tracing: το Turbo mode λόγω αυξημένου φόρτου που έρχεται με την ταχύτητα και το Legendary Dark λόγω του όγκου των εχθρών πιθανώς. Και τα 2 modes ενδείκνυνται για τους μυημένους αφού απαιτούν ικανότητες, με το Turbo mode να είναι ρυθμισμένο να παίζει 20% ταχύτερα από την κανονική ροή. Από την άλλη, το Legendary Dark Knight αποτελεί πραγματικό εφιάλτη και απευθύνεται στους εξαιρετικά hardcore χρήστες.



Τα παραπάνω χαρακτηριστικά έρχονται να κλειδώσουν με τον πραγματικά βελτιωμένο τεχνικό τομέα σε σχέση με αυτόν που είχαμε δει στις κονσόλες προηγούμενης γενιάς, ακόμη και σε σχέση με τις premium εκδόσεις (PS4 Pro και Xbox One X). Μάλιστα, τα γραφικά της last gen έκδοσης θα έλεγε κανείς ότι ακόμα κρατιούνται σε εξαιρετικό επίπεδο, όμως παρ’ όλα αυτά, οι βελτιώσεις είναι ξεκάθαρες για κάθε μάτι.











Αναδεικνύεται όχι μόνο η απόδοση της RE Engine, αλλά και η δουλειά της εταιρείας, η οποία δεν θέλησε απλά να δώσει ένα port, αλλά κάτι ουσιωδώς βελτιωμένο. Μάλιστα δούλεψε επάνω σε 4 διαφορετικά modes για τη next-gen έκδοση. Αξίζει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι πλέον οι developers έχουν πολύ περισσότερη δουλειά στο «στρώσιμο» της κάθε έκδοσης, αφού έχουν πολλαπλασιαστεί εκθετικά οι λειτουργίες γραφικών. Έχουμε στην ουσία 4 στην κάθε κονσόλα, ενώ αν ένα παιχνίδι κυκλοφορεί και σε άλλες εκδόσεις, πχ. last-gen, οι βελτιστοποιήσεις που πρέπει να γίνουν αυτόματα φτάνουν πάνω από 10, ακόμη και με λιγότερα modes για τις premium εκδόσεις. Φυσικά, δεν παραπονιόμαστε. Κάθε άλλο, αφού είναι εντυπωσιακή η αφοσίωση της εταιρείας. Η δυνατότητα επιλογής στα γραφικά είναι κάτι που ζητούσαμε για πολλά χρόνια στις κονσόλες και φαίνεται επιτέλους καρπωνόμαστε τον επιπλέον κόπο των developers και την έξτρα ισχύ των μηχανημάτων.



Το Special Edition του Devil May Cry 5 έχει σύνολο 4 διαφορετικά modes, που ρυθμίζουν τόσο την ανάλυση και το framerate, όσο και την ύπαρξη των ray tracing αντανακλάσεων. Συγκεκριμένα έχουμε ένα default “Graphics” mode με απενεργοποιημένο το ray tracing, που είναι σε native 4Κ ανάλυση και τρέχει πολύ κοντά στα 60 fps, έχουμε το Ηigh Framerate mode, που τρέχει με ανάλυση 4Κ μέσω ανάπλασης περίπου στα 100 fps, με ταβάνι τα 120 και μετά έχουμε τα δύο αυτά modes με ενεργοποιημένο το ray-tracing. Συγκεκριμένα στο πρώτο, έχουμε το Graphics + ray-tracing, που φτάνει 4Κ μέσω ανάπλασης και τρέχει κοντά στα 60 fps, με τα πιο ποιοτικά ray-traced reflections και έχουμε και το High Framerate + ray-tracing, που τρέχει στα 1080p, κοντά στα 100-110 fps και πάλι, με τα ray-traced reflections ενεργοποιημένα, αλλά όχι στην ποιότητα του προηγούμενου mode.







Όλα τα παραπάνω είναι λίγο δύσκολο να τα αντιληφθεί ο μέσος χρήστης, ενώ το μενού επιλογής δυστυχώς δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, αφού δεν περιγράφει αναλύσεις και στοιχεία, όπως κάνει για παράδειγμα το αντίστοιχο του Spider-Man, αλλά απλά σας αφήνει να δοκιμάσετε, ενεργοποιώντας κι απενεργοποιώντας τις παραπάνω ρυθμίσεις.



Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να απολαύσετε το παιχνίδι σε όλη του τη δόξα, 4Κ στα 120 Hz (High Framerate mode), θα χρειαστείτε τηλεόραση με είσοδο HDMI 2.1. Αν η τηλεόρασή σας δεν έχει HDMI 2.1, μπορεί και πάλι να υποστηρίζει 120 Hz στα 1080p, μέσω θύρας HDMI 2.0, όμως εξαρτάται αν το panel μπορεί να βγάλει 120 Hz (θα το βρείτε στα settings της κονσόλας αυτό). Σε αυτήν την περίπτωση, και πάλι μπορείτε να απολαύσετε το Devil May Cry 5 στα 120 Hz.



Η εμπειρία των 120 Hz είναι ακριβώς για παιχνίδια σαν το DMC 5 με φρενήρη δράση. Η κίνηση είναι βούτυρο, αλλά το ακόμα σημαντικότερο είναι ότι η απόκριση πέφτει από τα 16 ms στα 8 ms περίπου, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο χαρακτήρας στην οθόνη κινείται σχεδόν 1:1 σε σχέση με την κίνηση του μοχλού. Είναι από τις πρώτες φορές που η νέα γενιά μάς βάζει πραγματικά να δούμε τα οφέλη των νέων αυτών λειτουργιών. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι ακόμα το PS5 δεν υποστηρίζει το ALLM (auto low latency mode), που επίσης θα βοηθούσε στην απόκριση, αλλά παρ’ όλα αυτά, όλα είναι αστραπιαία. Επιπρόσθετα, το DMC 5 θα μπορούσε να επωφεληθεί ιδιαίτερα από το VRR (variable refresh rate) εάν ήταν κι αυτό διαθέσιμο, καθώς έχουμε συνεχώς σε όλα τα modes σχεδόν σκαμπανεβάσματα στο framerate.











Το ray-tracing από την άλλη θα σας δώσει μια εμπειρία πραγματικά νέας γενιάς, αφού σχεδόν μεταμορφώνει τον φωτισμό. Ο παίκτης νιώθει τον χαρακτήρα πολύ πιο καλά ενσωματωμένο στον κόσμο, αφού βλέπει τις αντανακλάσεις του και το φως διαχέεται πολύ πιο φυσικά. Ray-tracing βλέπουμε τόσο σε PS5, όσο και σε Xbox Series X, παρόλο που η εταιρεία είχε δηλώσει ότι θα έρθει αργότερα με update. Η έκδοση Series S δεν υποστηρίζει ray-tracing.



Στην έκδοση PS5 είδαμε ακόμη δυο στοιχεία, που βοηθούν αυτήν την έκδοση. Το ένα ήταν πιο αποδοτικό, το άλλο όχι τόσο. Καλύτερα τα πήγε το 3D Audio, το οποίο είναι διαθέσιμο στις ρυθμίσεις και δίνει πραγματικά επιπλέον διάσταση στον ήχο, αφού πλέον μπορείτε να καταλάβετε πεντακάθαρα, χρησιμοποιώντας ακουστικά (αυτά είναι συμβατά ως τώρα), από πού επιτίθεται ο κάθε εχθρός. Η επιπλέον διάσταση αφήνει τους ήχους να «αναπνέουν» καλύτερα και ο παίκτης καταλαβαίνει πιο καθαρά τη μίξη.



Από την άλλη έχουμε την απτική ανάδραση και τις σκανδάλες δυναμικής απόκρισης, τα δυο χαρακτηριστικά νέας γενιάς του χειριστηρίου του PS5, που δυστυχώς εδώ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν καθόλου. Συγκεκριμένα η ανάδραση θυμίζει πολύ την απλή δόνηση, όπως την ξέρουμε, ενώ οι σκανδάλες χρησιμοποιούνται μόνο σε μία περίπτωση: όταν πατάτε την δεξιά να κάνετε rev up το σπαθί σας, αυτή σκληραίνει και νιώθετε το… γρανάζι. Αλλά αυτό είναι όλο.





Τέλος, το loading στο DMC 5 SE είναι ανύπαρκτο. Σχεδόν κυριολεκτούμε. Το κάθε stage φορτώνει μέσα σε 1-2 δευτερόλεπτα και φαίνεται ότι πραγματικά έγιναν αχρείαστες οι loading screens, αφού θα μπορούσε απλά να σβήνει για λίγο η οθόνη.



Η Special Edition δυστυχώς δεν πωλείται ως upgrade, αλλά πρέπει να αγοραστεί εκ νέου, αν κάποιος έχει ήδη τη βασική έκδοση. Δεν είναι πολύ έγκριτη σαν τακτική, αλλά τουλάχιστον έρχεται σε μειωμένη τιμή και όχι full-price.



Συμπέρασμα



Το Devil May Cry 5 Special Edition παίρνει ίσως το καλύτερο action παιχνίδι των τελευταίων ετών και όχι απλά το βελτιώνει, αλλά το φέρνει στα στάνταρ των κονσολών νέας γενιάς, αναδεικνύοντας έτσι τη δύναμή τους, η οποία χρησιμοποιείται με εξαιρετικό τρόπο για να εξυπηρετήσει το gameplay του τίτλου. Συνδυάζοντας αυτές τις βελτιώσεις με το επιπλέον περιεχόμενο και κυρίως την εισαγωγή του Vergil, έχουμε τη βέλτιστη εκδοχή του καλύτερου Devil May Cry έως τώρα.



Βαθμολογία: 9/10