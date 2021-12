To Expansion Pass του Hyrule Warriors: Age of Calamity δεν είναι πλούσιο, αλλά ικανοποιεί

Το Hyrule Warriors: Age of Calamity κυκλοφόρησε το 2020 και αποτελεί εναν spin-off τίτλο Zelda βασισμένο στο gameplay των Dynasty Warriors. Είναι μια πιο απλοποιημένη μορφή του πρώτου Hyrule Warriors που είχε κυκλοφορήσει στο Wii U και είναι βασισμένο οπτικοακουστικά στο Breath of The Wild. Με λίγα λόγια μιλάμε για έναν action τίτλο που σαν gameplay “φέρνει” περισσότερο σε hack n’ slash, παρά σε κλασικό παιχνίδι Zelda.



Το περασμένο καλοκαίρι κυκλοφόρησε το πρώτο από τα δύο “κύματα” των DLC που περιέχονται στο Expansion Pass του τίτλου. Το Pulse of the Ancients δεν είναι το μεγάλο expansion, αλλά περισσότερο αποτελεί έναν “εφοδιασμό” με μικρότερο extra υλικό και λόγω της δυσκολίας του προορίζεται για τους παίκτες που έχουν τελειώσει ήδη το βασικό παιχνίδι.



Με το Pulse of the Ancients έχουμε συγκεκριμένα την προσθήκη του Ancient Lab που λειτουργεί σαν μια τοποθεσία για να κάνουμε upgrades, ενώ είναι και το μέρος που ξεκλειδώνουμε τον νέο χαρακτήρα (Battle Tested Guardian). Επίσης συμπεριλαμβάνονται νέα όπλα για τον Link και τη Zelda, νέοι ισχυρότεροι εχθροί, αλλά και ορισμένα απλά missions. Το κεντρικό χαρακτηριστικό του Pulse of the Ancients είναι το Lab, καθώς είναι ο χώρος που ξεκλειδώνουμε νέα αντικείμενα, ολοκληρώνοντας αποστολές και μαζεύοντας υλικά από άλλα missions. Αυτό απαιτεί δυστυχώς και το κλασικό grinding.











Παίζοντας ως Guardian, που αποτελεί τον νέο playable χαρακτήρα έχουμε στη διάθεση μας, ένα πανίσχυρο -αν και δυσκίνητο- ρομπότ με επιθέσεις laser, η αίσθηση είναι όπως ακριβώς περιμέναμε, έχοντας αντιμετωπίσει τους Guardians στο Breath of the Wild. Πάντως το συγκεκριμένο DLC απευθύνεται σε μεγάλα Level χαρακτήρων, οπότε μιλάμε ξεκάθαρα για end game υλικό.



Το δεύτερο -και μάλλον το “κύριο” DLC- ήρθε τον Νοέμβριο, ονομάζεται Guardian of Remembrance και περιλαμβάνει τις περιζήτητες και πολυαναμενόμενες “story missions”. Συγκεκριμένα υπάρχουν 8 τέτοιες αποστολές, κατα τις οποίες μπορείτε να γευθείτε όλα τα βασικά features που προσφέρει αυτό το DLC. Οι 8 αποστολές επικεντρώνονται κυρίως γύρω από τον μικρό guardian, Terrako, και αποτελούν βασικά αναμνήσεις γύρω από κάποια γεγονότα (γι' αυτό και το όνομα Guardian of Remembrance).















Οι συγκεκριμένες αποστολές έχουν περίπου τη διάρκεια των main missions του βασικού παιχνιδιού (20 με 30 λεπτά) και ολοκληρώνονται με ένα Breath of the Wild τύπου cutscene, κυρίως με ανάλαφρο -ως χαζό- χιούμορ, αλλά πανέμορφο οπτικά, ενώ προσθέτει lore για κάθε έναν από τους βασικούς χαρακτήρες. Κάθε μια από αυτές τις αποστολές έχει και τρία side objectives. Ολοκληρώνοντάς τα, κερδίζετε rewards (κυρίως υλικά, επιθέσεις και όπλα). Φυσικά δεν λείπουν και ορισμένα side missions που "μιμούνται" αυτά του κυρίως τίτλου και βασίζονται στη λογική του να ολοκληρώσετε objectives σε συγκεκριμένο χρόνο, αλλά και να εξουδετερώσετε συγκεκριμένο αριθμό εχθρών. Ορισμένα από αυτά εχουν πάντως ενδιαφέρον, ενώ δεν θα έπρεπε να εκπλαγείτε, αν δείτε τον Calamity Ganon σε side mission…



Στο Guardian of Remembrance προστίθενται ακόμη δύο νέοι playable χαρακτήρες: το δίδυμο Purah και Robbie και ο Sooga της Yiga Clan. Όσον αφορά στους Puρah και Robbie, στην ουσία αυτός που χειριζόμαστε είναι ο Robbie, απλά στις special κινήσεις εμφανίζεται και η Purah. Οι κινήσεις του Robbie λοιπόν φέρνουν κάτι σε Dr. Octopus, καθώς ο ίδιος χειρίζεται δύο μηχανικά χέρια, χτυπώντας τους εχθρούς, ενώ η Purah εμφανίζεται κυρίως στα combos χρησιμοποιώντας περισσότερο την “μαγεία”. Ο Sooga από την άλλη, είναι ένας γνωστός στους fans Blademaster και με τα δύο του σπαθιά καταφέρνει κυρίως περιστροφικές κινήσεις ενώ έχει και μια έξυπνη counter attack κίνηση.













Το Expansion Pass του Hyrule Warriors: Age of Calamity δεν περιέχει σαν υλικό αυτό που θα περιμέναμε από μια εταιρεία σαν τη Ubisoft, με τα μεγάλης διάρκειας story expansions, αλλά για τα 20 ευρώ που ζητάει, έχει αρκετό υλικό και με αρκετή ποικιλία για να κερδίσει και να κρατήσει τους fans του τίτλου. Η αλήθεια είναι πως δεν διορθώνει κάποια από τα προβληματα και τις ελλείψεις του βασικού παιχνιδιού, όμως αν αφιερώσατε ώρες στο Age of Calamity, σίγουρα θα εκτιμήσετε τις συγκεκριμένες προσθήκες.

Πληροφορίες

Τίτλος: Hyrule Warriors: Age of Calamity - Expansion Pass

Διαθέσιμο σε: Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: Nintendo Switch

Εταιρεία Ανάπτυξης: Omega Force

Εκδότρια Εταιρεία: Nintendo

Είδος: Hack and Slash

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 2021

Ηλικίες: 12+