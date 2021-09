Το Life is Strange: True Colors είναι ίσως το καλύτερο παιχνίδι της σειράς

Της Ελένης Δρίβα



Το Life is Strange είναι ένα από τα λίγα gaming franchises που έχουν καταφέρει να κάνουν το εφηβικό δράμα relatable στο ευρύτερο κοινό, ασχέτως ηλικίας. Η Max, η Chloe και ο Sean είναι χαρακτήρες με διαφορετικά προβλήματα και έχουν τελείως διαφορετικές προσωπικότητες, όμως οι παίκτες βρήκαν τον εαυτό τους να ταυτίζεται μαζί τους ασχέτως και αν δεν ταυτιζόταν, τότε τουλάχιστον νοιαζόταν. Μεγάλη υπόθεση, αφού το teen drama είναι ένα είδος που γενικά παύει να μας "αγγίζει" κάποια στιγμή, όταν αφήνουμε για τα καλά την εφηβική μας ηλικία πίσω. Η Dontnod Entertainment και η Deck Nine όμως έχουν βρει τον τρόπο να κάνουν τα προβλήματα μερικών εφήβων δικά μας και τις περιπέτειές τους προσωπική μας υπόθεση.



Το Life is Strange True Colors είναι η νεότερη προσθήκη της σειράς και γίνεται η αφορμή για να γνωρίσουμε μια νέα πρωταγωνίστρια, που έχει μια νέα υπερδύναμη και διαφορετικές προκλήσεις ενάντια στις οποίες πρέπει να ανταπεξέλθει. Η Alex Chen είναι μια ηρωίδα που δεν μπορείς παρά να συμπαθήσεις. Έχοντας αντιμετωπίσει πολλές κακουχίες από μικρή ηλικία, το κεντρικό πρόσωπο του True Colors έχει παρ' όλα αυτά διατηρήσει μια θετική οπτική και ευγενή ένστικτα. Γενικά, η Alex αποτελεί τον πιο σωστά δομημένο πρωταγωνιστικό χαρακτήρα της σειράς, με τις πιο φυσιολογικές αντιδράσεις, το πιο ενδιαφέρον background και μια υπερδύναμη που κολακεύει ιδιαίτερα την ιστορία της και ταιριάζει άψογα στον κόσμο του franchise.





Η Alex βλέπει τα συναισθήματα των ανθρώπων σαν αύρες και όταν αυτά τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα, η ηρωίδα μας επηρεάζεται από αυτά και ακούει τις σκέψεις αυτών εκ των οποίων πηγάζουν. Αν κάποιος λοιπόν είναι θλιμμένος, τότε εκείνη θέλοντας και μη, νιώθει την ίδια θλίψη. Η ενσυναίσθηση είναι δώρο και κατάρα μαζί και δίνει στην Alex τη δυνατότητα να κατανοήσει καλύτερα τους ανθρώπους γύρω της, μια δυνατότητα που θα της φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο νέο ξεκίνημα που ελπίζει να κάνει στην πόλη Haven Springs, μαζί με τον αδερφό της που συναντάει μετά από χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η ελπίδα για μια καινούργια αρχή συνθλίβεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα όταν μετά από ένα αμφιλεγόμενο συμβάν ο αδερφός της καταλήγει νεκρός. Έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες, η Alex βρίσκει τον εαυτό της χωρίς οικογένεια, σε μια άγνωστη πόλη, της οποίας οι κάτοικοι την επηρεάζουν θετικά και αρνητικά, με τις πράξεις και τα συναισθήματά τους...









Η ενσυναίσθηση είναι η πιο ιδανική, μέχρι στιγμής, υπερδύναμη στη σειρά. Η έμφαση που δίνεται στην ανθρώπινη πολυπλοκότητα, στα συναισθήματα και τις σχέσεις, γιγαντώνεται από αυτή την εσωτερική μάτια που έχει στη διάθεσή της η Alex και τονίζεται στο έπακρο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Με λίγα λόγια, η Deck Nine κολακεύει την ίδια της τη γραφή και την έμφαση που δίνει στους χαρακτήρες της, προσθέτοντας μια ακόμα όψη (την εσωτερική) σε αυτούς.



Οι χαρακτήρες του True Colors είναι πιο πολυδιάστατοι από αυτούς των προηγούμενων κεφαλαίων, κάτι που τονίζεται εμφατικά χάρις στα συναισθήματα και τις εσωτερικές τους σκέψεις που η Alex μπορεί να μάθει. Μάλιστα, με τον τρόπο που πλέον συνηθίζει το franchise, οι περισσότεροι καταφέρνουν να γίνουν συμπαθείς παρά τα ελαττώματά τους.





Φυσικά, τα διλήμματα και οι αμφιλεγόμενες επιλογές δεν λείπουν και πολλές φορές θα επηρεάσουν δραστικά όλους αυτούς τους χαρακτήρες. Οι διακλαδώσεις βάσει επιλογών δεν είναι τόσες πολλές, ούτε κρύβουν κάποιο υπερφιλοδοξο λαβύρινθο από πιθανότητες, αλλά είναι αρκετές για να προσφέρουν replayability και μερικά έξυπνα plot twists με μεγάλη βαρύτητα. Οι επιλογές που παρουσιάζονται στο True Colors βασίζονται περισσότερο στην ποιότητα, παρά στην ποσότητα και στα σημεία κομβικής σημασίας το παιχνίδι καταφέρνει να προβληματίσει, αφοπλίζοντας το... μυαλό και τα δάχτυλα στιγμιαία, στοχεύοντας στην ηθική (και όχι μόνο) πυξίδα σας. Μπορεί λοιπόν οι αποφάσεις στις περίπου 13 ώρες που διαρκεί ο τίτλος να μην είναι όλες τόσο ουσιώδεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως εκεί που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, οι πράξεις δεν θα έχουν βαρύτητα.









Το ωραίο στο True Colors είναι πως θα μπορείτε να δείτε άμεσα τα αποτελέσματα των επιλογών σας, καθώς όλη η ιστορία περιστρέφεται γύρω από την ίδια πόλη και οι αποφάσεις σας θα αντανακλώνται στους κατοίκους της. Σε αυτό βέβαια συμβάλλει και το γεγονός πως το νέο κεφάλαιο του Life is Strange δεν κυκλοφόρησε σταδιακά, ανά επεισόδιο, αλλά ενιαία (αν και η ιστορία χωρίζεται σε επεισόδια), με αποτέλεσμα να μην χάνεται η ροή περιμένοντας για τη συνέχεια.



Το Haven Springs είναι μια πολύ όμορφη πόλη, ανάμεσα στα βουνά του Κολοράντο, με λίγους κατοίκους που γνωρίζουν καλά ο ένας τον άλλον. Αν και η ιστορία δεν "απλώνεται" σε πολλά διαφορετικά σημεία (όπως έκανε στους προηγούμενους τίτλους), η πόλη περιέχει αρκετές και όμορφες τοποθεσίες για να σας κρατήσει, χωρίς να γίνεται κουραστική. Βέβαια, δεν σας δίνει την ευκαιρία να βαρεθείτε και η ιστορία, η οποία δεν ξεχειλώνει και ακολουθεί έναν καλό ρυθμό, μεταφέροντάς σας από τοποθεσία σε τοποθεσία με κάποιο σκοπό.





Οπτικά, το True Colors είναι η πιο εντυπωσιακή προσθήκη στο franchise. Οι ποιοτικές λεπτομέρειες στα περιβάλλοντα, τον ρουχισμό και τις εκφράσεις των χαρακτήρων κάνουν τη διαφορά, αν και το lip sync πολλές φορές δεν ικανοποιεί, αφαιρώντας από το κατά τα άλλα πολύ καλό σύνολο.



Εξαιρετικό είναι το καστ των ηθοποιών που "δίνει φωνή" στους χαρακτήρες, αφού το voice acting είναι άψογο. Στο ίδιο υψηλό επίπεδο βρίσκεται και το soundtrack, το οποίο περιέχει μερικά πασίγνωστα και μερικά όχι και τόσο γνωστά, κομμάτια. Ανεξαρτήτως όλα ταιριάζουν άψογα στην περιπέτεια της Alex. (Ειδικά μνεία αξίζει στα λεγόμενα zen moments, που σας επιτρέπουν να καθίσετε σε διάφορα σημεία και να απολαύσετε τα τοπία και τη μουσική.)









Στο PlayStation 5, όπου πραγματοποιήθηκε και η παρούσα κριτική, η Deck Nine αξιοποιεί τις λειτουργίες του DualSense, αν και ελάχιστα. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις δυνάμεις της Alex οι σκανδάλες δονούνται και φέρνουν μια μικρή αντίσταση. Από την άλλη, η απτική ανάδραση είναι σχεδόν άφαντη, αφού το μόνο που κάνει είναι να αλλάζει ελαφρώς την ένταση της δόνησης. Σε όλες τις πλατφόρμες, το True Colors στοχεύει στα 30 fps, παρ' όλα αυτά, στην ενασχόλησή μας με το παιχνίδι παρατηρήσαμε κάποια frame drops, τα οποία όμως μειώθηκαν με μερικά patches που κυκλοφόρησαν. Από το παιχνίδι, δυστυχώς, δεν λείπουν και κάποια μικρά bugs και glitches. Αν και "άκακα", το να βλέπεις έναν χαρακτήρα να στέκεται σε T-pose χαλάει λίγο την ατμόσφαιρα.





Το Life is Strange True Colors θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως το καλύτερο κεφάλαιο της σειράς και θα ήταν μια αποδεκτή δήλωση. Μεγάλη "ώθηση" του δίνει η Alex, καθώς αποτελεί μια εξαιρετική πρωταγωνίστρια και η νέα υπερδύναμη που έχει στην κατοχή της και κολακεύει τρομερά την ιστορία. Αν και τεχνικά θα μπορούσε να είχε κάνει μερικά παραπάνω βήματα, με το True Colors, η Deck Nine βάζει τέλος σε όλες τις συζητήσεις που τη θέλουν να μην είναι αρκετή για να συνεχίσει τη σειρά Life is Strange και γράφει άλλο ένα όμορφο κεφάλαιο για το εφηβικό δράμα.



Βαθμολογία

Πληροφορίες‌



‌Τίτλος:‌ Life is Strange: True Colors

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia, Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PS5

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Deck Nine

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ Square Enix

Είδος:‌ Graphic adventure

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ηλικίες:‌ 16+‌ ‌