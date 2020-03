Nioh 2 - Review: Ένας από τους καλύτερους τίτλους δράσης

Πληροφορίες



Τίτλος: Nioh 2

Διαθέσιμο σε: PlayStation 4

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 4

Εταιρεία Ανάπτυξης: Team Ninja

Εκδότρια Εταιρεία: Sony Interactive Entertainment

Είδος: Action RPG

Ηλικίες: 18+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 13 Μαρτίου 2020



Διανύουμε την καλύτερη περίοδο για τους fans των samurai video games. Μετά το περσινό Sekiro: Shadows Die Twice - το αριστούργημα του Miyazaki που έλαβε δεκάδες "game of the year" βραβεία - έρχεται η συνέχεια του Nioh, της πρότασης της Team Ninja στην κατηγορία αυτή, ενώ σε λίγους μήνες από τώρα ακολουθεί το πολλά υποσχόμενο Ghost of Tsushima της Sucker Punch.



Όπως και το πρώτο Nioh, έτσι και το Nioh 2, δεν προορίζεται για τον περιστασιακό gamer, καθώς απαιτεί χρόνο και κόπο από τον παίκτη. Έτσι, οπλισμένοι με υπομονή, ξεκινήσαμε την ενασχόληση μας με το Nioh 2, ένα γιγάντιο από κάθε άποψη παιχνίδι.



Το Nioh 2 αποτελεί μεν φυσική συνέχεια του προκατόχου του, αλλά χρονολογικά αποτελεί prequel του πρώτου παιχνιδιού και εξελίσσεται στην Ιαπωνία του 16ου αιώνα. Είναι ένας αποκλειστικός τίτλος για το PlayStation 4, που λογικά θα δούμε κάποια στιγμή και στα PC, όπως συνέβη και με το πρώτο Nioh. Αυτό που καταφέρνει η Team Ninja είναι να συνδυάζει άψογα τα ιστορικά γεγονότα της εποχής με τη μυθολογία και τη φαντασία και να τα μετουσιώνει σε ένα μοναδικής ομορφιάς video game. Αν κάτι είναι ξεκάθαρο από τις πρώτες κιόλας ώρες ενασχόλησης με το Nioh 2 είναι ότι παραμένει πιστό στον προκάτοχό του τόσο όσον αφορά στο στήσιμό του, αλλά και το gameplay, και ιδιαίτερα το combat system που είναι και ο πυρήνας του. Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του Nioh, η Team Ninja πιο ώριμη και λαμβάνοντας υπόψη το feedback των παικτών, επιστρέφει για να μας προσφέρει ένα παιχνίδι αρτιότερο από το -ήδη επιτυχημένο- πρώτο Nioh.





Αν αναρωτιέστε για το αν θα πρέπει να έχετε ασχοληθεί με το Nioh του 2017 για να απολαύσετε και να κατανοήσετε το story του Nioh 2 τότε τα νέα για εσάς είναι θετικά. Το Nioh 2 σαν ιστορία είναι ανεξάρτητο από το πρώτο παιχνίδι, παρότι διαδραματίζεται στο ίδιο σύμπαν. Ο ιαπωνικός κόσμος είναι χωρισμένος σε clans, φατρίες που μέσω των spirit stones προσπαθούν να κυριαρχήσουν στην ευρύτερη περιοχή. Οι πέτρες αυτές κρύβουν τρομερή ενέργεια και έχουν ξυπνήσει τα Yokai, γνωστά τέρατα της ιαπωνικής μυθολογίας. Τον ρόλο του πρωταγωνιστή αυτήν τη φορά έχει ένας πολεμιστής που είναι μισός άνθρωπος, μισός Yokai, κάτι που δεν λειτουργεί μόνο ως εργαλείο για την πλοκή, αλλά και για το ίδιο το gameplay, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω. Σκοπός του πρωταγωνιστή είναι να ενώσει την Ιαπωνία, καθοδηγώντας τον νεαρό ηγέτη Oda Nobunaga από τα χρόνια της νιότης τους μέχρι τα βαθιά γεράματα.



Το στήσιμο του παιχνιδιού στην ουσία είναι ίδιο με του πρώτου. Η ιστορία του Nioh 2 λοιπόν, χωρίζεται και αυτή σε περιοχές (χρονικές περιόδους στην ουσία). Κάθε περιοχή αποτελείται από τα main missions αλλά και τα side missions που ξεκλειδώνονται σταδιακά. Ολοκληρώνοντας τα main missions μιας περιοχής μπορούμε να μεταφερθούμε στην επόμενη. Οι κύριες αποστολές περιλαμβάνουν μεγαλύτερους σε έκταση χάρτες, με αρκετά shortcuts που πρέπει να ανοίγουμε και ολοκληρώνονται με bosses στο τέλος, είτε αυτό είναι ένα τεράστιο Yokai, είτε κάποιος άνθρωπος με ξεχωριστές δυνάμεις. Για να δείτε τους τίτλους τέλους του παιχνιδιού χρειάζονται δεκάδες ώρες που μπορεί να ξεπεράσουν άνετα τις 100, ανάλογα με το πόσο θα ασχοληθείτε με το παράπλευρο περιεχόμενο, αλλά και τα skills σας. Το δικό μας κοντέρ έγραψε 80+ ώρες ενώ ολοκληρώσαμε και μεγάλη μερίδα των διαθέσιμων side missions.









Για όσους δεν γνωρίζουν, το Nioh έχει επιρροές από τη σειρά Dark Souls με τον παίκτη να μαζεύει amrita (εναλλακτικό των souls) για να ανεβάσει το level του ενώ, αντί για τα bonfires υπάρχουν τα shrines. Σε περίπτωση θανάτου, το amrita πέφτει στο σημείο που πεθάναμε και πρέπει να το ανακτήσουμε, αλλιώς χάνεται για πάντα. Η μεγαλύτερη διαφορά του Nioh από τα Souls είναι ότι είναι τελείως loot based παιχνίδι. Το loot μάλιστα (όπλα, πανοπλίες, αντικείμενα) πέφτει σε καταιγιστικό ρυθμό, πράγμα θετικό για όσους αρέσκονται σε αυτό, αλλά κάτι που επίσης δημιουργεί δυσκολίες στη διαχείριση του εξοπλισμού σας. Από τις πρώτες κιόλας ώρες το inventory σας θα γεμίσει με εκατοντάδες αντικείμενα, τα οποία, θα πρέπει είτε να πουλήσετε, είτε να τα προσφέρετε στα shrines, είτε να τα “σπάσετε”, κερδίζοντας υλικά για το forge. Από ένα σημείο και μετά θα επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένα set πανοπλίας και όπλων και θα αναπτύξετε αυτά που σας ταιριάζουν περισσότερο.



Πέρα από τα παραπάνω RPG στοιχεία, έχουμε ένα ακριβές και γρήγορο combat system. Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο από τους δημιουργούς του Ninja Gaiden. Η μάχη είναι γρήγορη, περιλαμβάνει δεκάδες διαφορετικές κινήσεις για κάθε όπλο, skills και μαγείες χωρίς να γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκη. Βασικό στοιχείο της μάχης είναι η διαχείριση του stamina, του “KI”, όπως ονομάζεται στο παιχνίδι. Το Nioh 2 είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί προετοιμασία και σωστή προσέγγιση από τον παίκτη, καθώς οι εχθροί κάνουν τεράστιο damage ακόμη και με τη βασική επίθεσή τους. Η ροή είναι εξαιρετική και σε αυτό βοηθάει ο άψογος σχεδιασμός και η τοποθέτηση των εχθρών στον χώρο. Στο Nioh 2 υπάρχουν νέα είδη εχθρών, ενώ θα δείτε και κάποιες επανεμφανίσεις από το πρώτο παιχνίδι, τόσο όσον αφορά τα Yokai, αλλά και τους ανθρώπινους εχθρούς.









Αυτήν τη φορά, το παιχνίδι είναι περισσότερο επικεντρωμένο στα Yokai με τους περισσότερους εχθρούς να είναι αυτής της μορφής, ενώ υπάρχουν μεγάλα Yokai Realms, περιοχές δηλαδή “μολυσμένες” από την αύρα αυτών των τεράτων, που πρέπει να καθαρίσουμε. Ο πρωταγωνιστής, ως Yokai-born πλέον, έχει στη διάθεσή του και κινήσεις των ίδιων των τεράτων που σκοτώνει. Κάθε είδος Yokai με την εξουδετέρωσή του, υπάρχει πιθανότητα να “πετάξει” Yokai Cores. Τα Cores αυτά είναι διαφορετικές κινήσεις των τεράτων που μπορεί να εκτελέσει και ο ίδιος ο χαρακτήρας μας και μπορούμε να έχουμε αρχικά δύο από αυτές πάνω μας. Επίσης, τα Cores, τα οποία αποτελούν έναν εξαιρετικό νέο μηχανισμό, μπορούν να γίνουν Fusion, ώστε να δημιουργηθούν άλλα δυνατότερα. Πέρα από αυτές τις εντυπωσιακές κινήσεις υπάρχει ακόμη ένας ουσιώδης μηχανισμός, το Burst-Counter, που είναι ένα είδος απόκρουσης συγκεκριμένων κινήσεων των εχθρών και αν εκτελεστεί με συντονισμό (R2 + O), μειώνει δραματικά το KI των αντιπάλων, αφήνοντάς τους ακόμη και τελείως ευάλωτους στην επόμενη επίθεσή μας. Για να εκτελεστούν όλοι αυτοί οι παραπάνω μηχανισμοί έχει δημιουργηθεί μια τρίτη μπάρα ενέργειας (πέρα από αυτές της ενέργειας και του KI), που ονομάζεται Anima.



Στο οπλοστάσιό μας, πέρα από όλα τα παραπάνω, υπάρχουν και τα Ninja skills, γνωστά ως Ninjitsu, με τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε αντικείμενα όπως traps, bombs, shuriken και άλλα, αλλά και τα Onmyo Magic Skills που είναι μαγείες με τις οποίες μπορούμε να καταστρέψουμε τους εχθρούς με διάφορα elements (fire, water, poison κλπ.). Στο Nioh 2 περιλαμβάνονται όλα τα προηγούμενα skills, αλλά και αρκετά νέα. Είναι απίστευτη η δουλειά που έχει γίνει για να διατηρηθούν σε ισορροπία τόσοι πολλοί μηχανισμοί μάχης και αυτό είναι που κάνει το Nioh να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό: η τεράστια ποικιλία και η τρομερή ακρίβεια. Βέβαια, υπάρχουν τρόποι που κάνουν το παιχνίδι ευκολότερο (για παράδειγμα το overleveling ή το συνεργατικό παιχνίδι), αλλά γενικά μιλάμε για έναν τίτλο που βάζει τον παίκτη να πειραματιστεί ώστε να πετύχει. Στην ανάπτυξη του χαρακτήρα βοηθάει πλέον και το πλήρως ανακατασκευασμένο skill menu που είναι μεγαλύτερο, αλλά πιο λειτουργικό και πιο απλό από αυτό του Nioh 1.











Το θετικότερο όλων είναι ότι μπορείτε να γευτείτε τη μαγεία αυτού του παιχνιδιού πλέον όχι με έναν, αλλά και με δεύτερο συμπαίκτη. Το τριπλό co-op είναι γεγονός στο Nioh 2 και μάλιστα μπορείτε να δημιουργήσετε δικό σας lobby μέσω των Exhibitions όπως ονομάζονται και να παίξετε αποστολές, χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση τους από τον έναν, όπως στο κλασικό co-op με τα offerings. Έτσι, με ένα playthrough μιας αποστολής το progress ολοκληρώνεται και για τους δύο (ή τρεις παίκτες). Μια ακόμη νέα προσθήκη στο Nioh 2 είναι η δυνατότητα να ξυπνήσετε phantoms πραγματικών παικτών, με την AI να σας βοηθά στην αποστολή σας ή ακόμη και να αφήσετε το δικό σας για βοήθεια.



Η ποικιλία και η εξαιρετική απεικόνιση των τοποθεσιών μάς κέρδισε στο Nioh 2 και παρά τη μεγάλη διάρκειά του δεν μας κούρασε σε κανένα σημείο, καθώς σχεδόν ποτέ δεν επαναλαμβάνεται, πλην κάποιων side missions. Από τα φλεγόμενα χωριά και τις δασικές περιοχές, μέχρι τις παγωμένες βουνοκορφές και τους τεράστιους ναούς, κάθε αποστολή ιντριγκάρει και ωθεί να φτάσεις στο τέλος της. Γενικά, υπάρχουν μικρές βελτιώσεις και στο τεχνικό κομμάτι (φωτισμοί, εφέ, textures) και παρότι δεν μιλάμε για ένα τεχνολογικό αριστούργημα είναι αδιαμφισβήτητα ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Στα highlights συγκαταλέγεται ο σχεδιασμός των χαρακτήρων, με τα boss fights να εντυπωσιάζουν.



Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα γραφικά του τίτλου, η Team Ninja επέλεξε την τακτική που είχε ακολουθήσει και στο πρώτο παιχνίδι, δίνοντας στον παίκτη τρεις διαφορετικές επιλογές. Το Action mode προσφέρει χαμηλότερη ανάλυση (κάτω από 1080p στο απλό PS4), αλλά σταθερότατο 60άρι framerate, το Movie mode στα 1080p αλλά κλειδωμένα 30 καρέ το δευτερόλεπτο και το Movie mode με variable framerate επίσης στα 1080p. Αυτά τα τρία modes υπάρχουν φυσικά και στο PS4 Pro, με μεγαλύτερες καλύτερες επιδόσεις/αναλύσεις σε σχέση με το βασικό PS4. Συμβουλή μας είναι να θυσιάσετε την ανάλυση για χάρη των 60 καρέ το δευτερόλεπτο, επιλέγοντας το Action Mode. Στο παιχνίδι υπάρχει η επιλογή για αγγλικά ή ιαπωνικά voice overs, ενώ υπάρχουν κομμάτια στο soundtrack τρομερής αισθητικής.





Συμπέρασμα



Το Nioh 2 είναι ένας loot based action-RPG τίτλος γιγαντιαίας διάρκειας, με τεράστια γκάμα μηχανισμών και δυνατότητα συνεργατικού παιχνιδιού. Όλα τα παραπάνω έχουν τελειοποιηθεί σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι με μικρές και μεγάλες βελτιώσεις, αλλά και προσθήκες σε πολλούς τομείς με τον πυρήνα του τίτλου να παραμένει αναλλοίωτος. Το level design είναι τρομερό και ατμοσφαιρικό, καθώς ταιριάζει απόλυτα στο μεσαιωνικό ιαπωνικό fantasy lore, ενώ στο ταξίδι σας θα αντιμετωπίσετε και πολλά αξιομνημόνευτα boss fights. Αν δεν σας φοβίζει η διάρκειά του και η δυσκολία του, είναι σίγουρα ένα παιχνίδι άξιο αγοράς και ήδη αποτελεί υποψηφιότητα για "game of the year", ανάμεσα στα "θωρηκτά" που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2020.



Βαθμολογία: 9/10