Το Ruined King: A League of Legends Story είναι ένας επιτυχημένος turn-based RPG τίτλος μέσα στο σύμπαν του LoL

To League of Legends αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα στη βιομηχανία των video games. Δεν είναι εύκολο να στηθεί ένα ενιαίο σύμπαν για πάνω από εκατό χαρακτήρες, πράγμα με το οποίο ήρθε αντιμέτωπη η Riot και χρειάστηκε να στήσει ξανά από την αρχή το lore του σύμπαντος, πράγμα το οποίο έκανε και φαίνεται πως πέτυχε. Στο πλαίσιο να μάθουμε περισσότερα για τους χαρακτήρες του δημοφιλούς παιχνιδιού, η Riot, πριν από περίπου ένα χρόνο, ανακοίνωσε τη Riot Forge, μια νέα εταιρεία που έχει σαν στόχο να προσφέρει νέες ιστορίες στον κόσμο της Runeterra. Με τη βοήθεια της Airship Syndicate, γνωστής για τα Darksiders Genesis και Battle Chasers: Nightwar, δημιουργήθηκε το Ruined King: A League of Legends Story, που μας ταξιδεύει στο Bilgewater με τη βοήθεια προσώπων που γνωρίσαμε στο δημοφιλές League of Legends.

Η ιστορία ξεκινά με μια έντονη σκηνή σε ένα νησί, όπου βλέπουμε έναν άνδρα να μεταφέρει τη νεκρή του σύντροφο στη λίμνη προκειμένου να την αναστήσει, όταν κάτι πάει εντελώς στραβά και βλέπουμε το πνεύμα της να μαχαιρώνει τον ήρωα. Μετά από αυτό, μεταφερόμαστε στο Bilgewater, όπου συναντάμε τη Sarah Fortune, γνωστή και ως Miss Fortune, να έχει κυριαρχήσει έναντι του Gangplank, ο οποίος θεωρείται νεκρός. Ένα βράδυ, η έπαυλη της ηρωίδας δέχεται επίθεση από μια σκοτεινή δύναμη, την Black Mist, αφήνοντας τραυματισμένους και νεκρούς πειρατές πίσω της. Στην προσπάθεια της να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει στο Bilgewater, αναζητά την Illaoi, μια priestess που δέχεται οράματα από τη θεά της σχετικά με το παρόν και το μέλλον. Με ένα Harrowing να έχει πλήξει πρόσφατα τις γύρω περιοχές, η Illaoi αναφέρει πως άλλο ένα έρχεται άμεσα, το οποίο έχει άμεσο στόχο τη Miss Fortune και το Bilgewater. Επιπλέον χαρακτήρες κάνουν την εμφάνιση τους και συνοδεύουν τις ηρωίδες, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, από τον Braum της Freljord, μέχρι τον Yasuo από την Ionia. Το θετικό είναι πως ο τίτλος έχει στηθεί με τέτοιο τρόπο που ακόμα και άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι με το σύμπαν του League of Legends, να μπορούν να γνωρίσουν τους χαρακτήρες και τις ιστορίες τους.











Ως προς το gameplay κομμάτι, έχουμε να κάνουμε με ένα turn based RPG. Οι χαρακτήρες κινούνται σε μέσα σε πόλεις και dungeons, με τους εχθρούς να φαίνονται στο overworld και να έρχονται κατά πάνω τους όταν τους δουν. Το περιβάλλον είναι αρκετά περιορισμένο με συγκεκριμένα μονοπάτια και με μικρή δυνατότητα εξερεύνησης, κάτι που γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, μιας και δεν υπάρχει κάποιο mini map ή κάποια μπάρα κατεύθυνσης στο πάνω μέρος της οθόνης, με αποτέλεσμα να ανοίγουμε συνέχεια τον χάρτη ακόμα και για κάτι πολύ απλό. Οι πόλεις και τα dungeons είναι γεμάτα με chests και collectibles που προσφέρουν περισσότερες ιστορίες για την πόλη και τους κατοίκους της, ενώ δεν λείπουν και τα puzzles που θα χρειαστεί να λύσουμε προκειμένου να προχωρήσουμε. Όλα αυτά έρχονται να δέσουν μέσα σε πάνω από 20 ώρες βασικής ιστορίας και εμπλουτίζονται με bounties και επιπλέον δραστηριότητες, όπως το ψάρεμα και την εύρεση όλων των chests και collectibles.











Περνώντας στις μάχες, θα λέγαμε πως είναι από τα πιο δυνατά κομμάτια του Ruined King, μαζί με την ιστορία του. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, είναι ένα turn based RPG, και κάθε χαρακτήρας έρχεται με το δικό του σετ κινήσεων, που αποτελείται από επιθέσεις, κινήσεις άμυνας, αλλά και επιλογές που δίνουν buffs στην ομάδα. Από ένα σημείο και μετά καλούμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα σε πολλαπλούς χαρακτήρες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλοί και διαφορετικοί συνδυασμοί που μπορούν να ταιριάξουν στο playstyle του καθενός ή να προσαρμοστούν ανάλογα με την περίσταση. Ακόμα μεγαλύτερο βάθος φέρνει ο τρόπος που είναι χωρισμένες οι επιθέσεις σε άμεσες και κανονικές, αλλά και το πότε εκτελούνται οι δεύτερες, με τα speed, balanced και power lanes, που κάνουν τις επιθέσεις πιο γρήγορες αλλά λιγότερο δυνατές, ισορροπημένες και πιο αργές αλλά πιο ισχυρές. Η ποικιλία των εχθρών είναι μεγάλη και αρκετές φορές έρχονται με θανατηφόρα conditions που καλούμαστε να απενεργοποιήσουμε πριν τους σκοτώσουμε προκειμένου να βγούμε αλώβητοι από τη μάχη. Οι προσεγγίσεις είναι πολλές και οι συνδυασμοί ακόμα περισσότεροι, δίνοντάς μας μια ευπρόσδεκτη ελευθερία στις μάχες.











Μπορεί το Ruined King: A League of Legends Story να είναι από τους πρώτους τίτλους της Riot Forge, αλλά φρόντισαν να συνεργαστούν με έμπειρους indie developers και να δημιουργήσουν μια εξαιρετική περιπέτεια. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία καλής διάρκειας, με όμορφους διαλόγους και καταπληκτικά σκηνικά, που δένει με μάχες που απαιτούν στρατηγική και έχουν βάθος. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για το εγχείρημα της Riot να μας παρουσιάσει το σύμπαν της Runeterra, παρά ορισμένες αστοχίες που μας κάνουν την εμπειρία λίγο πιο... δύσχρηστη. Ανυπομονούμε να δούμε περισσότερες ιστορίες από τη Riot Forge και τους συνεργάτες τους, είτε έρθουν με την ίδια λογική και gameplay, είτε μας παρουσιάσουν κάτι εντελώς καινούργιο.



Βαθμολογία

Πληροφορίες

Τίτλος: Ruined King: A League of Legends Story

Διαθέσιμο σε: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Δοκιμάστηκε σε: PS5 (έκδοση PS4)

Εταιρεία Ανάπτυξης: Airship Syndicate

Εκδότρια Εταιρεία: Riot Forge

Είδος: RPG

Ηλικίες: 16+

Ημ/νια Κυκλοφορίας: 16 Νοεμβρίου 2021