Google Pixel 6: Αργεί η σάρωση του αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων «λόγω ασφαλείας», σύμφωνα με την εταιρεία

Απ' ό,τι φαίνεται οι χρήστες του νέου τηλεφώνου της Google παραπονέθηκαν για καθυστέρηση στη σάρωση του δακτυλικού αποτυπώματος για το ξεκλείδωμα της συσκευής. Πολλοί κάτοχοι του τηλεφώνου βρίσκουν τον αισθητήρα ιδιαίτερα αργό κι έτσι η Google αποφάσισε να δημοσιεύσει μια απάντηση σε αυτές τις κριτικές.



"Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση. Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων του Pixel 6 ενσωματώνει βελτιωμένους αλγόριθμους ασφαλείας. Σε κάποιες περιστάσεις, αυτές οι επιπλέον προστασίες μπορεί να καθυστερήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης ή να απαιτήσουν πιο άμεση επαφή με τον αισθητήρα."





We're sorry for the hassle. The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor. Try troubleshooting steps: https://t.co/uTbifE5Uyo. Thanks. ^Levi