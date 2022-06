Τα AR/VR γυαλιά της Apple πιθανόν να κυκλοφορήσουν το 2023

Την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια του WWDC, η Apple τελικά δεν παρουσίασε τα νέα γυαλιά επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας, όπως ανέφεραν αρχικά οι φήμες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η εταιρεία δεν εργάζεται επάνω σε αυτά. Η νέα συσκευή λέγεται ότι πιθανότατα θα παρουσιαστεί μέσα στο επόμενο έτος. Αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο μακριά προς το παρόν, αλλά δεν εμποδίζει την διαρροή εσωτερικών πληροφοριών, και τις φήμες που προέρχονται από το Twitter ειδικότερα.



Σύμφωνα με τον Ming-Chi Kuo, αξιόπιστο αναλυτή του κλάδου, τα γυαλιά μικτής πραγματικότητας της Apple θα προσφέρουν στους χρήστες εύκολη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της συσκευής, όταν τελικά αυτή κυκλοφορήσει.





Ο Kuo υπογραμμίζει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τι είναι η εμπειρία επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας, ενώ οι υπόλοιποι δυσκολεύονται να φανταστούν τι είδους νέα εμπειρία μπορεί να προσφέρει η εναλλαγή μεταξύ αυτών των δύο λειτουργιών.

