Τι παίζει στο Netflix | Μάιος 2020

Του Παύλου Κρούστη



Το Netflix συνεχίζει να βοηθά στην περιοριστική καθημερινότητα της καραντίνας, προσφέροντας μπόλικο υλικό για να περάσουμε τις ώρες μας στο σπίτι. Μακράν η πιο εντυπωσιακή παραγωγή που αναμένουμε είναι η έναρξη της 1ης σεζόν της ολοκαίνουργιας σειράς "Snowpiercer", που βασίζεται στο νοτιοκορεάτικο ομώνυμο φιλμ του 2013. Η Jennifer Connelly πρωταγωνιστεί σε αυτό το post-apocalyptic drama, που ακολουθεί τους επιβάτες ενός αεικίνητου τρένου, το οποίο κάνει τον γύρο μιας Γης που έχει παγώσει.



Το Netflix έρχεται να μας φέρει και τη συνέχεια των αγαπημένων σειρών "Dead to Me" με την Christina Applegate, την 4η σεζόν του "Working Moms" και την 3η σεζόν του "Dynasty". Παράλληλα, έχουμε νέα κωμική σειρά από τον Steve Carell και τον Greg Daniels, το "Space Force". Επίσης έρχονται αρκετές ταινίες: "Τα Χρόνια της Αθωότητας", "Ο Απίθανος Κόσμος του Γουέιν", "Ο Γύρος του Κόσμους σε 80 Ημέρες" και άλλες πολλές αγαπημένες.



Για όσους δεν γνωρίζουν, το Netflix αποτελεί υπηρεσία ψυχαγωγίας μέσω streaming, με περισσότερες από 167 εκατομμύρια συνδρομές επί πληρωμή σε πάνω από 190 χώρες. Τα μέλη του απολαμβάνουν τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες από ένα ευρύ φάσμα ειδών και γλωσσών και μπορούν να παρακολουθούν απεριόριστο περιεχόμενο, όποτε και όπου επιθυμούν, από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο internet. Τα μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να κάνουν παύση και να συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιεχόμενο, χωρίς διαφημιστικά σποτ ή δεσμεύσεις.







Σημείωση: Η υπηρεσία ενημερώνει για πλήρως για το πρωτότυπο περιεχόμενο που προσθέτει κάθε μήνα, αλλά δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση για το μη πρωτότυπο περιεχόμενο που προβάλλεται, δηλαδή για τις παραγωγές τρίτων. Αυτά που έχουν ανακοινωθεί από παραγωγές τρίτων είναι τα εξής:



Reckoning (Σεζόν 1)

Ενας Τραγουδιστης για τον Γαμο μου

Ο Απίθανος Κόσμος του Γουέιν

Τα Χρόνια της Αθωότητας

Ήρωες με Πυτζάμες (Σεζόν 2)

Mamma Mia! Here We Go Again

Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες

Snowpiercer (2020) - (Έναρξη Σεζόν 1)





ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Μέσα στη Νύχτα (01/05/2020)

Into The Night



Όταν ξαφνικά ο ήλιος αρχίζει να σκορπά τον θάνατο, οι επιβάτες μιας νυχτερινής πτήσης από τις Βρυξέλλες κάνουν τα πάντα για να επιβιώσουν με κάθε μέσο.

Hollywood (01/05/2020)

Hollywood





Από τους δημιουργούς Ράιαν Μέρφι και Ίαν Μπρέναν έρχεται η ιστορία μιας παρέας ηθοποιών στο μεταπολεμικό Χόλιγουντ που προσπαθεί να πιάσει την καλή στη Μέκκα του σινεμά.



Εργαζόμενες Μητέρες: Σεζόν 4 (06/05/2020)

Workin' Moms: Season 4



Μεγάλες αλλαγές έρχονται καθώς οι μαμάδες υπερασπίζονται τα παιδιά, τους συντρόφους και τις δουλειές τους - και κυρίως τους ίδιους τους εαυτούς τους.



Έχεις Πεθάνει για Μένα: Σεζόν 2 (08/05/2020)

Dead to Me: Season 2

Στον απόηχο της αιματηρής αποκάλυψης στην αυλή, η Τζεν και η Τζούντι παλεύουν να κρατήσουν κρυφό το σκοτεινό μυστικό τους, αλλά μια απρόσμενη άφιξη τις αγχώνει.



Η Μεγάλη Μάχη των Λουλουδιών (18/05/2020)

The Big Flower Fight



Σε αυτό το διαγωνιστικό σόου, ομάδες ανθοπωλών, γλυπτών και σχεδιαστών κήπων επιστρατεύουν και το παραμικρό τους ταλέντο για να φτιάξουν ακραίες φλοράλ εγκαταστάσεις.



Πωλείται στο Χόλιγουντ: Σεζόν 2 (22/05/2020)

Selling Sunset: Season 2



Το ριάλιτι με τους πιο ελίτ μεσίτες του Λ. Α. και τις πικάντικες ζωές τους, τις πολυτελείς αγγελίες τους και τους ονομαστούς πελάτες τους επιστρέφει για δεύτερη σεζόν.



Δυναστεία: Σεζόν 3 (23/05/2020)

Dynasty: Season 3



Σύγχρονο ριμέικ της εμβληματικής σαπουνόπερας που ακολουθεί τις ζωές δύο πλούσιων οικογενειών της Αμερικής και επιστρέφει με τη σεζόν 3.



Space Force (29/05/2020)

Space Force







Κωμική σειρά με θέμα τους ανθρώπους που ανέλαβαν τη δημιουργία της Διαστημικής Δύναμης, ενός νέου κλάδου του στρατού των Η.Π.Α. Από τους Γκρεγκ Ντάνιελς και Στιβ Καρέλ.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Δεν Έχεις Ιδέα (01/05/2020)

The Half Of It



Η ντροπαλή, άριστη μαθήτρια Έλι βοηθά τον γλυκό αθλητή Πολ να εντυπωσιάσει τον έρωτά του, αλλά η απίθανη φιλία τους περιπλέκεται όταν η Έλι ερωτεύεται το ίδιο κορίτσι.



Τα Πιτσουνάκια (22/05/2020)

The Lovebirds



Όταν ένα ζευγάρι στα πρόθυρα του χωρισμού μπλέκεται σε έναν φόνο, ξεκινά έναν άγριο αγώνα για να βρει τον δολοφόνο και να αποκαταστήσει το όνομά του.



The Wrong Missy (13/05/2020)

The Wrong Missy



Ο Τιμ νομίζει ότι κάλεσε τη γυναίκα των ονείρων του σε επαγγελματική εκδρομή στη Χαβάη, αλλά καταλαβαίνει αργά ότι κάλεσε τελικά κάποια από ένα αποτυχημένο ραντεβού.



Διπλή Φυλακή (01/05/2020)

All Day and a Night



Εκτίοντας την ποινή του στη φυλακή, ένας νεαρός θυμάται τους ανθρώπους, τις καταστάσεις και το σύστημα που τον ώθησαν να ακολουθήσει το μονοπάτι του εγκλήματος.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



Στο Ίδιο Τριπάκι: Ψυχεδελικές Περιπέτειες (11/05/2020)

Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics





Κωμικό ντοκιμαντέρ για τις ψυχεδελικές ουσίες, στο οποίο διάσημοι θυμούνται τις πιο ανατρεπτικές εμπειρίες τους μέσα από κινούμενα σχέδια, αναπαραστάσεις και άλλα.



Δικαιοσύνη και ΜΜΕ (11/05/2020)

Trial By Media



Σ' αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων, εξετάζονται οι πιο δραματικές δίκες με έμφαση στο πώς τα ΜΜΕ ενδεχομένως επηρέασαν τις ετυμηγορίες.



Μπεν Πλατ: Ζωντανά από το Radio City Music Hall (20/05/2020)

Ben Platt Live From Radio City Music Hall



Ο ηθοποιός και τραγουδιστής Μπεν Πλατ σε μια sold-out παράσταση στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Toot-Toot Κόρι το Αυτοκινητάκι: Ο Χορός της Κρίσι (01/05/2020)

Go! Go! Cory Carson: The Chrissy



Οι μικρές Ρόδες κερδίσουν σε ένα σόου ταλέντων με χορογραφία του Κόρι. Αλλά όταν φτάνει η ώρα για τον "Χορό της Κρίσι", η αδερφή του τραβάει όλη την προσοχή.



Η Σίρα και οι Πριγκίπισσες των Μαχητών: Σεζόν 5 (15/05/2020)

She-Ra and the Princesses of Power: Season 5



Οι πριγκίπισσες ετοιμάζονται για την τελική μάχη με τον Αρχηγό των Χορντ και τον στρατό του. Η Αντόρα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δυσκολότερη αντίπαλό της: τον εαυτό της.