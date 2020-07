Ασφαλής πρόσβαση σε δωρεάν WiFi στις διακοπές

Οι περισσότεροι αναζητούμε στις διακοπές μας συνήθως ένα δωρεάν WiFi hotspot για να συνδεθούμε προκειμένου να αποφύγουμε τις χρεώσεις δεδομένων από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Οι περισσότεροι συνδέουμε όλες συσκευές όπως smartphone, tablet και laptop, σε δημόσια ανοιχτά WiFi ώστε να έχουμε πρόσβαση στα e-mail μας, να σερφάρουμε στο Internet, ή να κάνουμε posts σε social media. Γνωρίζουμε όμως την ορθή και ασφαλή χρήση των δωρεάν σημείων πρόσβασης σε WiFi;

Πώς να πετύχετε μια ασφαλή σύνδεση

Το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια ασφαλή σύνδεση είναι η επιλογή του κατάλληλου δωρεάν WiFi. Η σύνδεση πρέπει να γίνει χειροκίνητα και όχι αυτόματα. Ένα πολύ συχνό κόλπο ηλεκτρονικών «κακοποιών» είναι η δημιουργία μιας σύνδεσης δικτύου παρόμοιας με ένα ασφαλές δίκτυο. Αν δεν είστε προσεκτικοί μπορεί να πέσετε στην παγίδα και έτσι να μοιραστείτε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για τον ίδιο λόγο, όταν ταξιδεύετε πρέπει να απενεργοποιείτε την επιλογή αυτόματης σύνδεσης σε γνωστά δίκτυα. Αν συνδεθείτε αυτόματα, γίνεστε στόχος για hackers που μπορεί, για παράδειγμα, να έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο παρόμοιο με αυτό του αεροδρομίου ή της καφετέριας που βρίσκεστε χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία σύνδεσης. Στην χειρότερη περίπτωση, η συσκευή σας θα συνδεθεί αυτόματα στο λάθος δίκτυο χωρίς καν να το καταλάβετε.

Απενεργοποιήστε την κοινή χρήση αρχείων και φακέλων

Αν χρησιμοποιείτε το laptop για να συνδεθείτε σε δημόσια WiFi, θα ήταν καλό να απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση αρχείων και φακέλων. Όταν είστε σπίτι η κοινή χρήση είναι ένας εύκολος και βολικός τρόπος να μοιράζεστε αρχεία και δεδομένα μεταξύ των υπολογιστών που βρίσκονται στο σπίτι. Όταν όμως συνδέεστε σε ένα δημόσιο δίκτυο, μπορεί να προσελκύσετε πιθανές επιθέσεις. Έτσι, καλό θα ήταν να έχετε απενεργοποιημένη την κοινή χρήση. Στο κάτω κάτω, είστε σε διακοπές, δεν χρειάζεστε κάτι τέτοιο.

Η ελπίδα για γρήγορη ταχύτητα

Στην περίπτωση που πρέπει να χειριστείτε μεγάλα και σημαντικά αρχεία όσο δεν είστε στο χώρο εργασίας σας ή στο σπίτι, καλό θα ήταν να τα αντιγράψετε σε φορητές συσκευές ή να τα πάρετε μαζί σας σε ένα αποθηκευτικό USB. Έτσι αποκτάτε δύο μεγάλα πλεονεκτήματα: Αποφεύγετε κινδύνους ασφαλείας που θα είχατε αν κατεβάζατε αρχεία από δωρεάν WiFi, ενώ ταυτόχρονα γλιτώνετε από ατελείωτες ώρες downloading. Άλλωστε τα δημόσια δίκτυα δεν φημίζονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στην ταχύτητα.

Σιγουρευτείτε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς

Οι ασφαλείς και κρυπτογραφημένες συνδέσεις στο Internet είναι ιδιαίτερα σημαντικές και ακόμα περισσότερο σημαντικές όταν μιλάμε για δωρεάν δημόσια WiFi. Οι κρυπτογραφημένες συνδέσεις φροντίζουν ώστε τα μεταφερόμενα δεδομένα να είναι δυσανάγνωστα για τους άλλους χρήστες που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο. Αυτό παίζει κρίσιμο ρόλο όταν μεταφέρετε στοιχεία πληρωμών ή άλλες προσωπικές πληροφορίες. Για ασφαλέστερες συνδέσεις πρέπει να χρησιμοποιείτε τις συνδέσεις γνωστές και ως HTTPS. Μπορείτε εύκολα να τις αναγνωρίζετε καθώς ο browser εμφανίζει ένα λουκέτο δίπλα από το σύνδεσμο που επισκέπτεστε.

Τέλος, πριν το ταξίδι σας, φροντίστε να έχετε κατεβάσει τις τελευταίες ενημερώσεις σε όλες τις συσκευές σας, ειδικά αυτές που αφορούν τις αναβαθμίσεις ασφαλείας. Είναι ο μόνος τρόπος να βεβαιωθείτε πως οποιοδήποτε κενό στην ασφάλειά σας έχει κλείσει ώστε οι κακόβουλες επιθέσεις να μην αποτελούν πρόβλημα όταν συνδέεστε σε δημόσια δίκτυα.

Οι μύθοι του WiFi: ο λαγός και η χελώνα

Το καλοκαίρι σίγουρα είναι πιο ευχάριστο να δουλεύεται στο μπαλκόνι ή τον κήπο σας. Είτε είστε στο εξοχικό, σε ένα ξενοδοχείο ή ακόμα και σπίτι. Όταν όμως το WiFi έχει το ρόλο της χελώνας από το γνωστό μύθο, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Δεν μπορείτε να δουλέψετε σωστά και είναι δύσκολο να μοιραστείτε αυτό το πρόβλημα με τους ακόλουθούς σας γιατί το story σας έχει κολλήσει στο «ανεβαίνει». Τα καλά νέα είναι ότι με τη σειρά devolo Magic και την τα καινούρια Magic 2 WiFi Next το σήμα του Internet είναι αρκετά ισχυρό για να σας καλύψει ακόμα και εκτός σπιτιού χωρίς κανένα πρόβλημα. Έτσι, η σύνδεσή σας μετατρέπεται σε λαγό και κερδίζει τον αγώνα, όπως θα έπρεπε να γίνει.

Wi-Fi στο σπίτι: γρήγορο, ασφαλές και χωρίς μπελάδες

Για όσους φύγουν διακοπές ας προσέξουν τα παραπάνω. Οι υπόλοιποι που θα μείνετε σπίτι στραφείτε προς λύσεις όπως αυτές της devolo που είναι ειδικά σχεδιασμένες για το σπίτι. Οι ειδικοί στο Internet σας προσφέρουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων που μπορούν να εξασφαλίσουν μια γρήγορη και ασφαλή σύνδεση στο Internet. Οι επιλογές σε devolo Powerlines είναι πολλές, όπως τα devolo Magic 2 WiFi Next που προσφέρουν σύνδεση στο Internet και ενσωματώνουν την προηγμένη τεχνολογία mesh WiFi, ταχύτητες έως και 2400 Mbps και κρυπτογράφηση 128-bit. Τα devolo Powerlines χρησιμοποιούν την υπάρχουσα καλωδίωση του ηλεκτρικού ρεύματος και μετατρέπουν κάθε ηλεκτρική πρίζα σε πιθανό σημεία πρόσβασης στο Internet.

Τιμές και διαθεσιμότητα

