Αυξημένη κινητικότητα και ενδιαφέρον γύρω από τα κρυπτονομίσματα, γύρω από τα οποία υπάρχει μια νεφελώδη εικόνα σχετικά με τις προκλήσεις, μα και τους κινδύνους που προκύπτουν εξ’ αυτών, ενώ εκτιμάται πως υπάρχει αρκετός δρόμος έως ότου γίνει αντιληπτή η δυνατότητα αξιοποίησής τους, όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια πάνελ συζήτησης με τίτλο: «Η επανάσταση των crypto και οι συνέπειες για το χρηματοοικονομικό σύστημα» στο πλαίσιο του Moneyreview Banking Summit, με τη συμμετοχή της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αναστασίας Στάμου, του Partner της Accolade Partners, Μάρκου Βερέμη και του Καθηγητή/Chair in Financial Technology στο Πανεπιστήμιο του Manchester και Financial Systems Council Member στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, Μάρκο Ζαχαριάδη.





Ο τομέας των κρυπτονομισμάτων αποτελεί άγνωστο -εν πολλοίς- παράγοντα καθώς η εν λόγω δραστηριότητα δεν υπόκεινται σε διαδικασία προληπτικής εποπτείας, με αποτέλεσμα οποιοσδήποτε το επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο συγκεκριμένο τομέα, δίχως να απαιτείται σχετική αδειοδότηση, όπως επεσήμανε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αναστασία Στάμου. Αντιθέτως, έχει νομοθετηθεί η υποχρέωση των παρόχων επί κρυπτονομισμάτων να ενταχθούν σε σχετικό μητρώο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και σήμερα περιλαμβάνει συνολικά εννέα παρόχους, δύο εκ των οποίων προέρχονται από το εξωτερικό, ενώ εκκρεμούν ακόμη δύο αιτήσεις από μέρους αλλοδαπών εταιρειών. Το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό, παρότι τελευταία έχει περιοριστεί κατά τι.









Ως το κεφάλαιο 2.0 του internet αντιμετωπίζει το crypto ο Partner της Accolade Partners, Μάρκος Βερέμης, καθώς δημιουργεί ένα αποκεντρωμένο παγκόσμιο σύστημα συναλλαγής και οικονομικών αξιών δια μέσω του internet. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα NFTs, που αποτελούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία βρίσκονται καταγεγραμμένα στο block-chain και αποτελούν ατομική ιδιοκτησία, που εν ευθέτω χρόνο μπορούν να αξιοποιηθούν με σκοπό τον προσπορισμό του κέρδους.





Η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός συστήματος μεταφοράς αξίας, το οποίο θα αντικαθιστούσε την συγκεντρωμένη δύναμη και την εν γένει διαμεσολάβηση των τραπεζών στο ευρύτερο οικονομικό σύστημα, με την ταυτόχρονη αμφισβήτηση της έννοιας της τραπεζικής πίστης και των επιταγών της, αποτέλεσαν την γεννησιουργό αιτία των κρυπτονομισμάτων, όπως υποστήριξε ο Καθηγητής/ Chair in Financial Technology στο Πανεπιστήμιο του Manchester και Financial Systems Council Member στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, Μάρκος Ζαχαριάδης. Ο ίδιος θεωρεί πως η χρηματοοικονομική αποτίμηση της συμβολής των bitcoin / blockchain στο σύγχρονο οικονομικό σύστημα δεν είναι εφικτή, σε αντίθεση με την δημιουργική συμμετοχή του στην ανάπτυξη συγκεκριμένων λύσεων που δύναται να αξιοποιηθούν από τον τραπεζικό τομέα.