VRARA: Νέες δράσεις από το ελληνικό chapter

Το ελληνικό chapter του VRARA (www.thevrara.com/greece) συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις του στην Ελλάδα. Έχοντας υλοποιήσει μία αρχική χαρτογράφηση της ελληνικής αγοράς, προχωρά σε περαιτέρω διαμοιρασμό της γνώσης, με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία.



Συγκεκριμένα, το ελληνικό chapter του VR/AR Association, συνεχίζει τη συστηματική υλοποίηση webinars, με προσκεκλημένους καταξιωμένα στελέχη και επαγγελματίες της αγοράς των εκτεταμένων τεχνολογιών (Extended Reality Technologies). Επιπροσθέτως, καινοτομεί, δημιουργώντας physical workshops που θα ενισχύσουν την ανταλλαγή απόψεων. Απώτερος στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι η εκπαίδευση και η ευρεία διασύνδεση της τοπικής και της παγκόσμιας κοινότητας VR/AR μέσω της παροχής εξειδικευμένης τεχνογνωσίας. Ήδη δρομολογούνται η συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά ακαδημαϊκά κέντρα καθώς και η εκτεταμένη προώθηση ελληνικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε διεθνή fora.



Οι πολυποίκιλες δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες Εκτεταμένης και Μικτής Πραγματικότητας, ιδιαίτερα με τη διευρυμένη αποδοχή του Metaverse, έχουν γίνει προϊόν εκτεταμένων συζητήσεων από την εγχώρια επιχειρηματική σκηνή. Οι εφαρμογές VR/AR δύναται να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις και οργανισμούς στους κλάδους της διαφήμισης, της εκπαίδευσης, της υγείας, της ασφάλειας, του αθλητισμού αλλά και του δημιουργικού περιεχομένου.



«O στόχος της αρχικής προσπάθειας διασύνδεσης της ελληνικής με την παγκόσμια αγορά αναφορικά με τις πρωτοποριακές τεχνολογίες βρίσκεται ήδη σε στάδιο υλοποίησης. Το AR/VR δεν είναι το μέλλον -όπως συνηθίζουμε να λέμε- είναι το παρόν. Πρόκειται για πολλαπλά τεχνολογικά μέσα εξωστρέφειας που βρίσκονται στη διάθεση όσων αφιερώσουν χρόνο να εκπαιδευτούν», αναφέρει ο Tom Kolokithas, Πρόεδρος του ελληνικού chapter του VR/AR Association.



Οι νέες δράσεις του ελληνικού chapter VRARA, ξεκινούν στις 13 Ιουλίου με θεματική ενότητα «Gamified Solutions in VR and AR and the path to metaverse», ενότητα που θα πλαισιωθεί από το σχετικό workshop. Η εγγραφή σας είναι δωρεάν και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτό το σύνδεσμο - shorturl.at/gzALR ή στη σελίδα LinkedIn του ελληνικού chapter. Οι συνολικά 4 θεματικές που θα καλυφθούν έως τον Δεκέμβριο έχουν ως στόχο την εκπαίδευση των εταιρειών και των στελεχών της ελληνικής αγοράς ανεξαρτήτως τομέα επιχειρείν. Όλες οι δράσεις θα είναι ψηφιακά προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο στην Ελλάδα. Τη διοργάνωση παραγωγής έχει αναλάβει η Multitools και υποστηρικτές είναι οι εταιρείες: Dtmh, Iphigames, White Rhino, Preproduction, VR arena,OWL communications. Πληροφορίες αναφορικά με τη συμμετοχή σε επόμενα webinars και τα ευκαιρίες προβολής είναι διαθέσιμες εδώ: hello@multitools.gr