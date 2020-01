YouTube: Αλλάζει η πολιτική των βίντεο που προορίζονται για παιδιά

Το YouTube παρουσίασε μια σειρά αλλαγών που συμμορφώνει την πλατφόρμα με τον νόμο για την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών στο διαδίκτυο (COPPA).



Όταν προβάλλεται στην πλατφόρμα περιεχόμενο που προορίζεται για παιδιά, το YouTube πλέον απενεργοποιεί μια σειρά λειτουργιών, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες χρήστες. Η πιο σημαντική αλλαγή είναι ότι απενεργοποιούνται πλέον οι εξατομικευμένες διαφημίσειςς και σχόλια για το περιεχόμενο που προορίζεται για παιδιά.



Παράλληλα, υπάρχουν κι άλλες αλλαγές για το εν λόγω περιεχόμενο. Για παράδειγμα, το κουδούνι των ειδοποίησεων, η αποθήκευση σε λίστα ή η αποθήκευση για μετέπειτα παρακολούθηση θα εξαφανιστούν επίσης από τα συγκεκριμένα βίντεο. Οι κάρτες στις τελικές οθόνες βίντεο, τα υδατογραφήματα καναλιών και οι συνδρομές των καναλιών επίσης απενεργοποιούνται, ενώ οι δημιουργοί δεν θα μπορούν επίσης να λαμβάνουν δωρεές μέσω αυτών των βίντεο.

