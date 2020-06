O εγκέφαλός σας ξέρει αν είστε μόνοι

Η μοναξιά μεταβάλλει το κοινωνικό δίκτυο του εγκεφάλου σας και αυτό αντικατοπτρίζεται στην απεικόνισή του.

Οι ιστότοποι κοινωνικών μέσων δεν είναι τα μόνα πράγματα που παρακολουθούν το κοινωνικό σας δίκτυο -το κάνει και ο εγκέφαλός σας. Η μοναξιά αλλάζει το πώς ο εγκέφαλος αντικατοπτρίζει τις σχέσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Neuroscience.

Μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται διάμεσος προμετωπιαίος φλοιός (mPFC: medial prefrontal cortex) διατηρεί ένα δομημένο χάρτη των κοινωνικών κύκλων ενός ατόμου, με βάση την εγγύτητα. Οι άνθρωποι που πάσχουν από μοναξιά συχνά αντιλαμβάνονται ένα κενό μεταξύ του εαυτού τους και των άλλων. Αυτό το κενό αντικατοπτρίζεται από μοτίβα δραστηριότητας του mPFC.

Δύο ερευνητές, (Courtney και Meyer) χρησιμοποίησαν λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού για να εξετάσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα των συμμετεχόντων, ενώ σκέφτονταν τον εαυτό τους, τους στενούς φίλους, τους γνωστούς και τις διασημότητες. Η σκέψη για κάποιον από κάθε κατηγορία αντιστοιχούσε σε ένα διαφορετικό μοτίβο δραστηριότητας στο mPFC: ένα για τον εαυτό, ένα για το κοινωνικό δίκτυο (φίλοι και γνωστοί) και ένα για διασημότητες. Όσο πιο κοντά η σχέση, τόσο περισσότερο μοιάζει το μοτίβο που βλέπουμε όταν σκεφτόμαστε τον εαυτό μας.

Αυτά τα πρότυπα του εγκεφάλου διέφεραν στα μοναχικά άτομα. Η δραστηριότητα που σχετίζεται με τη σκέψη για τον εαυτό τους ήταν διαφορετική από τη δραστηριότητα που σχετίζεται με τη σκέψη για τους άλλους -ενώ η δραστηριότητα του να σκεφτόμαστε άλλους είναι πιο παρόμοια στα κοινωνικά άτομα.

Με άλλα λόγια, οι μοναχικοί άνθρωποι έχουν μια «μοναχική» νευρική αναπαράσταση των σχέσεών τους.

