H Roche και η Europa Donna Hellas ενώνουν τις δυνάμεις τους “for HER”

Η Roche και η Europa Donna Hellas, το ελληνικό forum της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας για τον Καρκίνο του Μαστού, συμμαχούν “for HER” - για Εκείνη. Για να είναι κάθε φίλη, μητέρα, σύζυγος, κόρη ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη για τη σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, των ωοθηκών και του τραχήλου της μήτρας.

Η αφορμή δόθηκε με τη διοργάνωση του 11ου Greece Race for the Cure® 2019 από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού “Άλμα Ζωής”. Με την ένωση των δυνάμεων των εργαζομένων της Roche Hellas και της Roche Diagnostics Hellas και των οικογενειών τους με τα μέλη της Europa Donna Hellas και τις δικές τους οικογένειες σχηματίστηκε μια κοινή ομάδα 275 συμμετεχόντων που περπάτησαν ή «έτρεξαν για …Εκείνη».

Η Roche, για μια ακόμη χρονιά, στήριξε τη διοργάνωση ως επίσημος χορηγός στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “for HER”, μιας ολιστικής καμπάνιας ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, των ωοθηκών και του τραχήλου της μήτρας, που υλοποιείται από τις εταιρείες Roche Hellas και Roche Diagnostics Hellas, υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ και της Ελληνικής HPV Εταιρείας και την υποστήριξη των συλλόγων ασθενών Άλμα Ζωής, Κ.Ε.Φ.Ι., ΑγκαλιάΖΩ και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ).

«Στη Roche γνωρίζουμε ότι η μάχη κατά του καρκίνου μπορεί να κερδηθεί με όπλο τη γνώση. Με τη συμμετοχή μας στη φετινή διοργάνωση του Greece Race for the Cure στο πλευρό της Europa Donna Hellas προσθέσαμε έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα ζωής, που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, με την εκστρατεία for HER με στόχο να αναδείξουμε τη σημασία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και το δικαίωμα κάθε γυναίκας να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ελέγχου και θεραπείας» δήλωσε η κ. Ξένια Καπόρη, Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas.

«Είμαστε υπερήφανοι που ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τη Europa Donna Hellas και τρέξαμε από κοινού στο Race for the Cure. Διατηρώντας ως σημείο αναφοράς την εκστρατεία for HER, συνεχίζουμε να επενδύουμε σταθερά στη συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, για να ενισχύσουμε την ενημέρωση και την πρόληψη, για να καταπολεμήσουμε την άγνοια, για να περιορίσουμε το φόβο. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, να δίνουμε ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης στις γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο» σημείωσε ο κ. Αθανάσιος Ακάλεστος, Head of Medical Scientific Affairs & Healthcare Development της Roche Diagnostics Hellas.

«Η Europa Donna Hellas διεκδικεί την προώθηση της έρευνας, τη δημιουργία εθνικών μητρώων καρκίνου του μαστού, την εξασφάλιση πρόσβασης σε ειδικά κέντρα μαστού και την άριστη παροχή υπηρεσιών και φροντίδας των περιστατικών με καρκίνο του μαστού σε όλη την Ελλάδα. Πίσω από μια διάγνωση υπάρχει ένα όνομα, μια γυναίκα, μια ζωή και μια ολόκληρη οικογένεια που πρέπει να επιζήσει και να ζήσει καλά! Μαζί με τη Roche, δίνουμε ένα μήνυμα υποστήριξης και διεκδίκησης, για εκείνη και για όσους την αγαπούν» δήλωσε η κ. Μιμή Μαρσέλλου, Αντιπρόεδρος της Europa Donna Hellas.

Σχετικά με τη Europa Donna Hellas

Η Europa Donna Hellas, είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, εγγεγραμμένος στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και χώρα μέλος της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας ED για τον καρκίνο του μαστού. Η αποστολή της EDH είναι η διασφάλιση όλων των γυναικών της Ελλάδας ώστε να έχουν πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες, κατάλληλο έλεγχο, ποιοτική διάγνωση και θεραπεία.

Σχετικά με τη «For HER»

Η καμπάνια «for HER» αποτελεί μια πρωτοβουλία της Roche – Κλάδος Φαρμάκου και Κλάδος Διαγνωστικών – και οι δράσεις της διοργανώνονται σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης του καρκίνου. Αναγνωρίζοντας ότι η γνώση μπορεί να αποτελέσει πρωταρχικό όπλο στη μάχη κατά της νόσου, ξεκίνησε τις δράσεις της το 2015 ενημερώνοντας το κοινό για τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο που αφορά στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα (καρκίνος των ωοθηκών, τραχήλου της μήτρας κ.ά.).Στο πλαίσιό της εκστρατείας, υλοποιούνται μία σειρά δράσεων, όπως ενημερωτικές ομιλίες ιατρών στο κοινό, δωρεάν εξετάσεις, δράσεις πολιτικής υγείας, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε ημερομηνίες-σταθμούς για τη γυναίκα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε πολλές ακόμη πόλεις της Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες: www.forher.gr

Σχετικά με τη Roche

Η Roche αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία παγκοσμίως στον Κλάδο Φαρμάκων και Διαγνωστικών και εστιάζει στην προαγωγή της επιστήμης με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Ο συνδυασμός της δυναμικής των Κλάδων Φαρμάκου και Διαγνωστικών υπό την ίδια στέγη, έχουν καταστήσει τη Roche ηγέτιδα στην εξατομικευμένη θεραπεία – μια στρατηγική που έχει στόχο να προσφέρει σε κάθε ασθενή την κατάλληλη θεραπεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο, με ένα διευρυμένο φάσμα φαρμακευτικών θεραπειών στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, την οφθαλμολογία και τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η Roche κατέχει επίσης ηγετική θέση παγκοσμίως στα in vitro διαγνωστικά και την ιστολογική διάγνωση του καρκίνου, καθώς και τη διαχείριση της νόσου του διαβήτη.

Από το έτος ίδρυσής της, το 1896, η Roche εξακολουθεί να αναζητά καλύτερους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας πολλών παθήσεων και να προσφέρει σημαντικό όφελος στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, η εταιρεία με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, συνεργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Περισσότερα από τριάντα φάρμακα που έχουν αναπτυχθεί από τη Roche συμπεριλαμβάνονται στον Πρότυπο Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), μεταξύ αυτών πολύτιμα για τη ζωή αντιβιοτικά, ανθελονοσιακά και αντικαρκινικά φάρμακα. Επιπλέον, για ενδέκατη συνεχή χρονιά, η Roche έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στον Κλάδο του Φαρμάκου βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones.

Ο Όμιλος Roche, με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και το 2018 απασχόλησε περισσότερους από 94.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Το 2018, η Roche επένδυσε 11 δισ. ελβετικά φράγκα σε Έρευνα & Ανάπτυξη και σημείωσε πωλήσεις ύψους 56,8 δισ. ελβετικών φράγκων. Η Genentech στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της, μέλος του Ομίλου της Roche. Η Roche κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία. Για περισσότερες πληροφορίες:www.roche.com, www.roche.gr.