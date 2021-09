Η Siemens Healthineers στηρίζει το Digital Race for the Cure και το «Άλμα Ζωής» στον Αγώνα κατά του Καρκίνου του Μαστού

Με σύμμαχο τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», η Siemens Healthineers Ελλάδος υποστηρίζει ως Χορηγός – Κρίκος Ζωής τη φετινή διοργάνωση του Greece Race for the Cure® στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Φέτος, η ομάδα Siemens Healthineers Ελλάδος συμμετέχει στο Digital Race for the Cure®, στηρίζοντας έμπρακτα την αποστολή του ηχηρού μηνύματος ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.



Συνεπείς στο ραντεβού της για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού, η ενεργός στήριξη και συμμετοχή της Siemens Healthineers στο Greece Race for the Cure® εκφράζει ακριβώς τον σκοπό της ως Ομάδα: να αγωνίζεται για την εξέλιξη της ιατρικής φροντίδας προσφέροντας ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο καινοτομιών.

Όπως δηλώνει η κ. Μαρία Χορταριά, Marketing & Corporate Communications Head της Siemens Healthineers Ελλάδος «Προτεραιότητά μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών συνεισφέροντας στον κλάδο της Υγείας με καινοτόμα προϊόντα και λύσεις. Η συμμετοχή μας στον Digital Race For The Cure® αποδεικνύει την έμπρακτη στήριξή μας στον αγώνα κατά του Καρκίνου του Μαστού».

«Υποστηρίζουμε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και τον Αγώνα ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού Greece Race for the Cure® γιατί μόνο συλλογικά και με κοινό το αίσθημα της ευθύνης μπορούμε να νικήσουμε το φόβο και τις προκαταλήψεις απέναντι στην ασθένεια» συμπληρώνει η κ. Κωνσταντίνα Σαββοπούλου, HR Head της Siemens Healthineers Ελλάδος.

Με το συμβολικό της Αγώνα, χωρίς εκκίνηση και τερματισμό, η Ομάδα Siemens Healthineers Greece θα αφιερώσει το τριήμερο 1, 2 και 3 Οκτωβρίου στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. «ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ!»