Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας: «Αλλάζοντας τις προοπτικές»

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Παχυσαρκίας, του Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας (World Obesity Federation) σας ενημερώνουν ότι η Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας γιορτάζεται την Παρασκευή 4 Μαρτίου.

Η παχυσαρκία είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας και μας επηρεάζει όλους. Σχεδόν ένας στους έξι ενήλικες παγκοσμίως, δηλαδή 800 εκατομμύρια από εμάς, ήδη ζουν με την ασθένεια και πολλά εκατομμύρια ανθρώπων ακόμη είναι σε κίνδυνο. Γνωρίζουμε ότι οι ρίζες της παχυσαρκίας είναι βαθιές και ο μόνος τρόπος που μπορούμε να πετύχουμε κάποια πρόοδο είναι να εργαστούμε όλοι μαζί. Έχουμε όλοι την ευκαιρία να στηρίξουμε ένα παγκόσμιο συλλογικό κάλεσμα για αλλαγή.

Τις προηγούμενες Παγκόσμιες Ημέρες Παχυσαρκίας, όλες οι Εταιρίες-Μέλη της World Obesity Federation (Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας) κινητοποιήσαμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο για να αναγνωρίσουν τις βαθύτερες αιτίες της παχυσαρκίας, να αυξήσουν τη γνώση της νόσου και να προβάλουν τις φωνές των ανθρώπων με παχυσαρκία που βιώνουν καθημερινά προβλήματα. Πέρυσι, προσεγγίσαμε περισσότερους ανθρώπους από ποτέ με το μήνυμα «Every Body Needs To Act» στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της παχυσαρκίας. Φέτος το μήνυμα είναι «Αλλάζοντας τις προοπτικές: Ας μιλήσουμε για την Παχυσαρκία».

Αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, οικοδομούμε πάνω σε αυτή τη δυναμική για να μετατρέψουμε την ευρεία ευαισθητοποίηση σε αποτελεσματική δράση. Η παχυσαρκία είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, αλλά διαφορετικές περιοχές αντιμετωπίζουν ξεχωριστές προκλήσεις και προτεραιότητες. Κάποτε θεωρούνταν πρόβλημα για τις πιο ανεπτυγμένες χώρες, όμως η παχυσαρκία αυξάνεται σε κάθε ήπειρο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να σημειώνονται τώρα στη Νότια Ασία και σε μέρη της Αφρικής, περιοχές όπου προηγουμένως υπήρχε ελάχιστος επιπολασμός. Αυτό που λειτουργεί σε ένα μέρος του κόσμου μπορεί να μην είναι κατάλληλο κάπου αλλού. Είναι σημαντικό όταν καλούμε τους ανθρώπους να δράσουν, να το κάνουμε με τρόπο που τους αφορά και τους κινητοποιεί.

Ακόμη πιο ανησυχητική, δεν είναι μόνο η παχυσαρκία των ενηλίκων που αυξάνεται σε κάθε ήπειρο, αλλά και η έκρηξη της παιδικής παχυσαρκίας. Προς το παρόν, καμία χώρα δεν έχει πιθανότητες να επιτύχει τους στόχους της για την παχυσαρκία για το 2025.

Φέτος, οι φιλοδοξίες μας είναι υψηλότερες από ποτέ. Ποτέ πριν δεν υπήρξε τέτοια κατανόηση των βασικών αιτιών της παχυσαρκίας και τώρα είναι καιρός να μετατρέψουμε αυτή τη γνώση σε πράξη.

Ο καθένας έχει το ρόλο του να παίξει. Σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα υγείας, τα σχολεία και οι υπεύθυνοι στην εργασία έχουν τα εφόδια για να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης και τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας. Σε εθνικό επίπεδο, θα πιέσουμε τα θεσμικά όργανα και τους εκπροσώπους μας να δράσουν και να αντιμετωπίσουν τις δομικές ρίζες της παχυσαρκίας. Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να συνεργαστούμε με παγκόσμιους ηγέτες, φορείς χάραξης πολιτικής και την ΠΟΥ για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης, τη μείωση του στίγματος που αντιμετωπίζουν τα άτομα με παχυσαρκία και την τροποποίηση των συστημάτων που συμβάλλουν στην παχυσαρκία.

Περισσότερος σεβασμός. Καλύτερη φροντίδα. Τολμηρές πολιτικές. Πραγματική δράση. Μαζί, μπορούμε να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να ζήσουν πιο ευτυχισμένοι, πιο υγιείς και περισσότερα χρόνια.

Βασικά στατιστικά στοιχεία:

Για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κατανοήσουν την κλίμακα και τον αντίκτυπο της παχυσαρκίας σε όλο τον κόσμο.

800 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με παχυσαρκία

Οι ιατρικές συνέπειες της παχυσαρκίας θα κοστίσουν πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέχρι το 2025

Τα άτομα που ζουν με παχυσαρκία έχουν διπλάσιες πιθανότητες να νοσηλευτούν εάν βγουν θετικοί στον Covid-19

Η παιδική παχυσαρκία αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% την επόμενη οκταετία, φτάνοντας τα 250 εκατομμύρια έως το 2030.

Άμεση κινητοποίηση και ολοκληρωμένη δράση:

Η ΕΠΑΜΕΔΙ και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας έχουν καθιερώσει ως Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας την 4η Μαρτίου, για να υπενθυμίσουν στις κυβερνήσεις την δέσμευσή τους και να ζητήσουν από αυτές να λάβουν επείγοντα μέτρα.

Υπάρχουν τρείς τομείς για να δράσουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση κυβερνήσεις, πάροχοι υπηρεσιών υγείας και ασφαλιστικά ταμεία:

Κατάλληλες ιατρικές υπηρεσίες υγείας για την αντιμετώπιση των ατόμων με παχυσαρκία

Έγκαιρη παρέμβαση σε πρώιμο στάδιο της νόσου για καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία

Πρόληψη στους νεότερους για να μειωθεί η ανάγκη για θεραπεία παχυσαρκίας

Η πρόληψη και η δράση στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι η μεγαλύτερη επένδυση για τις επόμενες γενιές. Η παιδική παχυσαρκία επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία, την αυτοεκτίμηση, την κοινωνική αποδοχή, τις επιδόσεις στις σπουδές και την ποιότητα ζωής παιδιών και εφήβων και συχνότατα οδηγεί στην παχυσαρκία στην ενήλικη ζωή.

Η θεραπεία της παχυσαρκίας δεν είναι μόνο το αδυνάτισμα και η απώλεια κιλών. Είναι η συνολική βελτίωση της υγείας. Εκτός από την εξατομικευμένη παρέμβαση στις διατροφικές συνήθειες, τις οδηγίες για τη σωματική δραστηριότητα και την ουσιαστική ψυχική στήριξη, τα υπάρχοντα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας και οι βαριατρικές επεμβάσεις, όταν χρειάζονται και παρέχονται από τους ειδικούς γιατρούς, είναι πολύτιμοι σύμμαχοι.

Πρέπει να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και να διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε αυτές για κάθε άτομο, παιδιά και ενήλικες, που τις χρειάζεται. Οι Ιατρικές υπηρεσίες θα χρειαστούν χρηματοδότηση, το προσωπικό υγείας θα χρειαστεί εκπαίδευση και πρέπει να αναπτυχθούν κατάλληλα δίκτυα παροχών υγείας, έτσι ώστε ο καθένας να έχει πρόσβαση στην περίθαλψη που χρειάζεται. Έχουμε συλλογική ευθύνη να αντιμετωπίσουμε αυτή την παγκόσμια επιδημία.