Η εμπιστοσύνη των Αμερικανών στα εμβόλια για δυνητικά θανατηφόρες παιδικές ασθένειες, περιλαμβανομένης της ιλαράς, έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, μια ανησυχητική εξέλιξη την ώρα που οι ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με τη χειρότερη επιδημία ιλαράς εδώ και δεκαετίες.

Η δημοσκόπηση, που διήρκεσε τέσσερις ημέρες και ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα, δείχνει ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών εξακολουθεί να στηρίζει τον εμβολιασμό των παιδιών κατά της ιλαράς, μια ασθένεια που είχε σχεδόν εξαλειφθεί στις ΗΠΑ για περισσότερες από δύο δεκαετίες προτού επανεμφανιστεί τα τελευταία χρόνια λόγω της μείωσης των ποσοστών εμβολιασμού.

Το 76% των Αμερικανών δήλωσε ότι πιστεύει πως το εμβόλιο κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς (MMR) είναι ασφαλές για τα παιδιά, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 84% που είχε καταγραφεί σε δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos τον Μάιο του 2020.

Η μείωση της εμπιστοσύνης ήταν πιο έντονη μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, καθώς ορισμένα μέλη του κόμματος έχουν υποβαθμίσει τη σημασία των εμβολίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα τον Αύγουστο με το οποίο ζητούσε να μειωθεί ο αριθμός των υποχρεωτικών εμβολίων που περιλαμβάνονται στο ομοσπονδιακό πρόγραμμα παιδικού εμβολιασμού από 17 σε 11.

Εξάλλου ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ – γνωστός για την επιφυλακτικότητά του έναντι των εμβολίων – έχει επιδιώξει να αλλάξει την εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, πιέζοντας να γίνονται λιγότερα εμβόλια στα παιδιά.

Τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα εδώ και 35 χρόνια

Στο μεταξύ η Πενσιλβάνια, η Γιούτα και η Νότια Καρολίνα είναι αντιμέτωπες με επιδημίες ιλαράς φέτος. Τις τελευταίες εβδομάδες οι αρχές της Πενσιλβάνια ανακοίνωσαν τρεις θανάτους που συνδέονται με την ασθένεια.

Συνολικά σε όλες τις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί περισσότερα από 3.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα φέτος, τα περισσότερα εδώ και 35 χρόνια.

Η ιλαρά, η οποία μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πυρετό, εξάνθημα και αναπνευστικά προβλήματα, είναι εξαιρετικά μεταδοτική αλλά προλαμβάνεται εύκολα με το συνδυαστικό εμβόλιο κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς — ένα εμβόλιο ρουτίνας για τα παιδιά που παρουσιάζει αποτελεσματικότητα 97% στην πρόληψη της λοίμωξης μετά τη χορήγηση δύο δόσεων. Συνήθως χορηγείται σε ηλικία 12 έως 15 μηνών και στη συνέχεια ξανά σε ηλικία 4 έως 6 ετών.

Πέρυσι η εμβολιαστική κάλυψη μεταξύ των παιδιών του νηπιαγωγείου μειώθηκε στο 92,5% στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC). Οι ειδικοί τονίζουν ότι το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης πρέπει να είναι 95% προκειμένου να επιτυγχάνεται η ανοσία αγέλης και να προστατεύονται όσα μέλη της κοινότητας δεν μπορούν να εμβολιαστούν.

Η δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos έδειξε ότι το 19% των Αμερικανών εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ διαχειρίζεται την επιδημία ιλαράς, σε σύγκριση με το 52% που δεν τον εγκρίνει. Οι υπόλοιποι είτε δεν απάντησαν στην ερώτηση είτε δήλωσαν ότι δεν έχουν άποψη.

Αδιανόητο ορόσημο

Ο Τραμπ σπάνια αναφέρεται στην επιδημία ιλαράς, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αναμένεται να χάσουν αργότερα φέτος το καθεστώς της χώρας όπου έχει εξαλειφθεί η ασθένεια, καθώς εστίες της νόσου που εμφανίστηκαν πέρυσι οδήγησαν σε συνεχιζόμενη μετάδοση. Πρόκειται για ένα ορόσημο που κάποτε φάνταζε αδιανόητο για μια χώρα που υπερηφανευόταν ότι είχε εξαλείψει τη νόσο πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, χάρη στα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων το 45% προτίμησε τους Δημοκρατικούς, έναντι του 25% που επέλεξε τους Ρεπουμπλικάνους, όταν ρωτήθηκαν ποιο κόμμα έχει καλύτερη προσέγγιση για να σταματήσει τις μεταδοτικές ασθένειες, όπως η ιλαρά.

Αυτό το αποτέλεσμα ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχία σε κάποιους Ρεπουμπλικάνους καθώς το κόμμα επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές, αν και τα εμβόλια και οι ασθένειες δεν είναι μεταξύ των βασικών ανησυχιών των ψηφοφόρων.

Το 31% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι ανησυχεί πολύ για την επιδημία ιλαράς, σε σύγκριση με το 58% που δήλωσε το ίδιο για το κόστος ζωής.

Αφού η Πενσιλβάνια ανακοίνωσε δύο θανάτους που σχετίζονται με την ιλαρά τον περασμένο μήνα, ο Κένεντι επανέλαβε τον ψευδή ισχυρισμό ότι το εμβόλιο MMR περιέχει υπολείμματα εμβρύων από αμβλώσεις και αμφισβήτησε το αν η ιλαρά έπαιξε ρόλο στους θανάτους. Αυτή την εβδομάδα, η Πενσιλβάνια ανακοίνωσε έναν τρίτο θάνατο που σχετίζεται με την ιλαρά.