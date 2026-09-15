Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά ετοιμάζει ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια μεγάλη γιορτή στην καρδιά της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα αυτό το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ο αγαπημένος τραγουδοποιός Κωστής Μαραβέγιας ανεβαίνει στη σκηνή της Πλατείας Δημαρχείου Δάφνης για μία και μοναδική εμφανιση, με την είσοδο να είναι εντελώς ελεύθερη για το κοινό.

Ο δήμαρχος Νίκος Τσιλίφης απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους να δώσουν το «παρών» σε ένα μελωδικό πρόγραμμα που υπόσχεται κέφι και θετική ενέργεια σε έναν από τους πιο προσβάσιμους χώρους της Αττικής, καθώς η πρόσβαση στο σημείο γίνεται πολύ εύκολα μέσω της κοντινής στάσης του Μετρό.

Παράλληλα, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής ξεκινούν ήδη από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, όταν η κεντρική πλατεία θα μεταμορφωθεί σε ένα ατμοσφαιρικό θερινό σινεμά κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.