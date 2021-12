Όλοι οι μη εμβολιασμένοι είναι σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν από την Όμικρον

Καθώς το νέο στέλεχος όμικρον διαδίδεται στις ΗΠΑ, όλοι οι μη εμβολιασμένοι είναι σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν, συμπεριλαμβανομένου των παιδιών. Στις ΗΠΑ ο μέσος όρος νέων παιδιατρικών νοσηλειών ανά ημέρα αυξήθηκε κατά 30 – 50 % από τις προηγούμενες εβδομάδες. Από τα δεδομένα της Νέας Υόρκης φαίνεται πενταπλασιασμός της νοσηλείας των παιδιών με covid. Στις ΗΠΑ γύρω το 20-25% των παιδιών 5-11 ετών έχει εμβολιαστεί.

Το εμβόλιο είναι πολύ πιο ασφαλές από τον ίδιο τον ιό αναφέρει η παιδίατρος Dr. Sallie Permar, καθώς τα συμπτώματα είναι τέτοια, που μπορεί να οδηγούν σε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Όσο αφορά το άνοιγμα των σχολείων, ανέφερε ότι λόγω της μεγάλης αξίας του για τα παιδιά πρέπει να είναι ανοιχτά και να εφαρμοστούν τα μέτρα πρόληψης, όπως ο εμβολιασμός των παιδιών, η χρήση μάσκας, ο συχνός έλεγχος με τεστ και η σωστή υγιεινή των χεριών. (More kids hospitalized with COVID-19 as Omicron spreads: "We need to get child vaccinations up" - CBS News)

(https://finance.yahoo.com/news/covid-19-hospitalization-surge-among-110000474.html?fr=sycsrp_catchall )

Στο Ηνωμένο Βασίλειο εισήχθησαν στο νοσοκομείο πάνω από 500 παιδιά την προηγούμενη εβδομάδα έως και τις 26 Δεκεμβρίου, ενώ νοσηλεύτηκαν 109 παιδιά κάτω των 5 ετών μέσα σε δύο μέρες. Ο ορισμός της εισαγωγής ενός παιδιού με COVID-19 στη χώρα αυτή, περιλαμβάνει όσους έχουν διαγνωστεί με COVID-19 14 ημέρες πριν την εισαγωγή στο νοσοκομείο, ή όσα παιδιά διαγιγνώσκονται θετικά όσο νοσηλεύονται.

Η βρετανική κυβέρνηση συνιστά γύρω στα 330.000 παιδιά ηλικίας 5-11 που ανήκουν σε ευπαθή κατηγορία να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της Pfizer. (COVID: More than 500 children admitted to hospital with coronavirus in England in week to Boxing Day | UK News | Sky News)

Δεν υπάρχουν δεδομένα για το αν αυτές οι αυξήσεις στις νοσηλείες των παιδιών με covid είναι συγκυριακές, αν τα κρούσματα οφείλονται στο νέο στέλεχος όμικρον καθαυτό, ή είναι λόγω της μεγαλύτερης μεταδοτικότητας, αν είναι κυρίως ενδοοικογενειακή διασπορά. Και στις 2 χώρες, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αναμένεται κανονικά το άνοιγμα των σχολείων στις αρχές του 2022.