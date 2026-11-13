Γράφει ο Κωνσταντίνος Τούτουζας, Πρόεδρος ΕΚΕ, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη και συνιστούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για το 2025, περισσότερα από 3 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρδιαγγειακά νοσήματα στις χώρες-μέλη της, ενώ πάνω από 10,2 εκατομμύρια διαγιγνώσκονται για πρώτη φορά με κάποια καρδιαγγειακή νόσο.

Στην Ελλάδα, η επιβάρυνση είναι επίσης σημαντική. Ο πληθυσμός γηράσκει, καθώς το 23,9% των πολιτών είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τις ανάγκες για καρδιαγγειακή φροντίδα. Το συνολικό οικονομικό κόστος των καρδιαγγειακών νοσημάτων στη χώρα ανέρχεται σε 4,315 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά την υγειονομική περίθαλψη και την άτυπη φροντίδα που παρέχουν οι οικογένειες.

Παράλληλα, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στη θνησιμότητα μεταξύ των δύο φύλων, με τους άνδρες να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά, ιδιαίτερα όσον αφορά τους πρόωρους θανάτους.

Η ενημέρωση και η πρόληψη στον γενικό πληθυσμό

Η πανελλήνια έρευνα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τον Σεπτέμβριο του 2026 ανέδειξε σημαντικά κενά στην ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Μόνο το 25,1% γνωρίζει ότι αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου, ενώ αρκετοί εξακολουθούν να θεωρούν ότι αφορούν κυρίως τους άνδρες. Συγκεκριμένα, το 50,7% του πληθυσμού θεωρεί λανθασμένα ότι πρόκειται για μια νόσο που αφορά κυρίως το ανδρικό φύλο.

Επιπλέον, διαπιστώνεται απόσταση ανάμεσα στη γνώση των παραγόντων κινδύνου και στην πραγματική εφαρμογή της πρόληψης. Παρότι το 77,9% των πολιτών έχει πραγματοποιήσει προληπτικό έλεγχο, το 39,9% δεν έχει συζητήσει ποτέ τον καρδιαγγειακό του κίνδυνο με γιατρό. Επίσης, σημαντικό ποσοστό καπνίζει ή ατμίζει, ενώ τα τρία τέταρτα των πολιτών δεν γνωρίζουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για συστηματικότερη ενημέρωση, ενίσχυση της πρόληψης και ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση της καρδιαγγειακής τους υγείας.

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC)

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία επιδιώκει μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, με βασικό άξονα τη μετάβαση από την αντιμετώπιση της νόσου στην πρόληψή της. Κεντρική προτεραιότητα αποτελεί η διά βίου και εξατομικευμένη πρόληψη, με στόχο τη μείωση των παραγόντων κινδύνου και τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η ESC δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη, στην αντιμετώπιση του καπνίσματος, καθώς και στην προώθηση υγιεινότερων διατροφικών επιλογών και της σωματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, επιδιώκει την αντιμετώπιση της κατανάλωσης υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και την προώθηση των εμβολιασμών ως μέσου πρόληψης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην προστασία των παιδιών και των εφήβων, μέσα από αυστηρότερους κανόνες στη διαφήμιση και την ανάπτυξη εργαλείων για την προαγωγή της σωματικής υγείας και της ψυχικής ευεξίας τους.

Ένας ακόμη σημαντικός στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η ESC προωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στους προληπτικούς ελέγχους, την ανάπτυξη κινητών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου που θα φέρνουν τις εξετάσεις πιο κοντά στους πολίτες, καθώς και τη βελτίωση της εξατομικευμένης θεραπείας και της ολοκληρωμένης φροντίδας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων καρδιαγγειακής υγείας, η καλύτερη κατανόηση των διαφορών μεταξύ των δύο φύλων και η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, η ESC δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην καρδιολογία, στη δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων και στην ανάπτυξη νέων εργαλείων πρόβλεψης του καρδιαγγειακού κινδύνου, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες. Στόχος είναι επίσης η ενίσχυση της έρευνας στην εξατομικευμένη πρόληψη και θεραπεία, καθώς και στα καρδιαγγειακά, μεταβολικά και νεφρικά νοσήματα.

Σε επίπεδο χρηματοδότησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επενδύσει σχεδόν 2,3 δισ. ευρώ στην καρδιαγγειακή και συναφή έρευνα, ενώ το ευρωπαϊκό σχέδιο Safe Hearts προβλέπει επιπλέον χρηματοδότηση άνω των 200 εκατ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία.

Το Εθνικό Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας EU Safe Hearts Plan, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία εκπονεί το Εθνικό Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας, με στόχο τη συνολική και οργανωμένη αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων στη χώρα μας.

Το όραμα του σχεδίου είναι μια Ελλάδα με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία για όλους, σε κάθε στάδιο της ζωής, χωρίς ανισότητες στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και στην πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα.

Η επιτροπή που το συντάσσει αποτελείται από τον Κωνσταντίνο Δάβο ως συντονιστή και τους Βασίλειο Βασιλείου, Δημοσθένη Παναγιωτάκο, Μανώλη Παξιμαδάκη, Χριστόδουλο Παπαδόπουλο, Λορέτα Καλαντζή, Μιχάλη Παπαδάκη και Κυριακό Σουλιώτη ως κύριους συγγραφείς. Τους ευχαριστώ όλους πολύ για τη μεγάλη αυτή προσπάθεια.

Το σχέδιο βασίζεται σε έξι στρατηγικούς άξονες:

Πρόληψη και προαγωγή της καρδιαγγειακής υγείας, με έμφαση στην ενημέρωση, στην αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου και στην υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής. Έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση και ολοκληρωμένη φροντίδα, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των ασθενών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Ισότιμη πρόσβαση και αναβάθμιση της καρδιαγγειακής φροντίδας, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Διακυβέρνηση, δεδομένα και ψηφιακός μετασχηματισμός, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και δεδομένων για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. Εκπαίδευση, έρευνα και συμμετοχή της κοινωνίας, με ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην πρόληψη. Υλοποίηση, χρηματοδότηση και αξιολόγηση, με εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων.

Συμπέρασμα – Το τελικό ζητούμενο

Το Εθνικό Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα οργανωμένο πλαίσιο πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Ελλάδα. Βασικός στόχος είναι να μειωθούν τόσο τα πρώτα όσο και τα επαναλαμβανόμενα καρδιαγγειακά επεισόδια, να περιοριστεί η πρόωρη καρδιαγγειακή θνησιμότητα και να αυξηθούν τα χρόνια ζωής με καλή υγεία και χωρίς αναπηρία.

Το κεντρικό μήνυμα της στρατηγικής της ESC και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας είναι ότι η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων δεν πρέπει να περιορίζεται στη θεραπεία μετά την εμφάνιση της νόσου.

Απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική δημόσιας υγείας, με κύριο πυλώνα την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Το Εθνικό Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας

Από όλα αυτά προκύπτει η ανάγκη για μια συνολική αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων στη χώρα μας. Για τον λόγο αυτό η ΕΚΕ εκπονεί το Εθνικό Σχέδιο Καρδιαγγειακής Υγείας, στο πλαίσιο του EU Safe Hearts Plan.

Το όραμα του Σχεδίου είναι μια Ελλάδα με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία για όλους, σε κάθε στάδιο της ζωής, χωρίς ανισότητες στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και στην πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα.

Το Σχέδιο στηρίζεται σε έξι στρατηγικούς άξονες:

Πρόληψη και προαγωγή της καρδιαγγειακής υγείας. Έγκαιρη ανίχνευση, διάγνωση και ολοκληρωμένη φροντίδα. Ισότιμη πρόσβαση και αναβάθμιση της καρδιαγγειακής φροντίδας. Διακυβέρνηση, δεδομένα και ψηφιακός μετασχηματισμός. Εκπαίδευση, έρευνα και συμμετοχή της κοινωνίας. Υλοποίηση, χρηματοδότηση και αξιολόγηση.

Ο συνολικός στόχος είναι ένα εθνικό σχέδιο που διασφαλίζει λιγότερα πρώτα και επαναλαμβανόμενα καρδιαγγειακά συμβάντα, μείωση της πρόωρης καρδιαγγειακής θνησιμότητας, περισσότερα έτη ζωής με καλή υγεία και χωρίς αναπηρία, και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας.