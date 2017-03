Μόντελινγκ σε 4 τροχούς

Η πρώτη ευρωπαϊκή έκθεση αυτοκινήτου της χρονιάς και πιο σημαντική στον χώρο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας έχει ανοίξει τις πύλες της και για τις επόμενες 10 μέρες μέρες θα παρουσιάσει στο κοινό όλες τις νέες τάσεις. Βρεθήκαμε στη Γενεύη και σας μεταφέρουμε εικόνες και εντυπώσεις.

Φώτα, λάμψη, ήχος





Το 87th Gevena International Motor Show φιλοξενείται από τις 9 έως τις 19 Μαρτίου στην κοσμοπολίτισσα πόλη της Ελβετίας, συγκεντρώνοντας όλα τα φώτα. Τις προηγούμενες μέρες και πιο συγκεκριμένα στις 7-8 Μαρτίου, ο χώρος άνοιξε αποκλειστικά για τους εκπροσώπους του Τύπου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουν όλες τις παγκόσμιες πρεμιέρες ζωντανά, τις νέες τεχνολογίες, τα πρωτότυπα και τα μοντέλα παραγωγής.





Φέτος, πραγματοποιήθηκαν 86 παγκόσμιες πρεμιέρες, 21 πανευρωπαϊκές και 18 ανανεωμένες εκδόσεις.

Η έκθεση της Γενεύης πραγματοποιείται παραδοσιακά στο Palexpo που βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο. Δεν είναι η μεγαλύτερη από πλευράς όγκου και δεν συγκρίνεται σε μεγαλοπρέπεια με τη Φρανκφούρτη για παράδειγμα, ωστόσο, είναι η πιο στιλάτη και... «γκλάμορους» σε διεθνές επίπεδο. Οι εταιρείες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, προβάλλουν σε παγκόσμια πρώτη τα πιο σημαντικά μοντέλα και σχεδιάζουν περίτεχνα περίπτερα.

Φέτος, πραγματοποιήθηκαν 86 παγκόσμιες πρεμιέρες, 21 πανευρωπαϊκές και 18 ανανεωμένες εκδόσεις. Σε αντίθεση με άλλες χρονιές, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έδωσαν βάρος στα πιο συμβατικά και εμπορικά αυτοκίνητα, καθώς και στις τεχνολογίες που αφορούν τη διασυνδεσιμότητα. Φυσικά, δεν έλειψαν τα concept cars, με τις φουτουριστικές γραμμές, και τα ηλεκτροκίνητα, τα οποία τα επόμενα χρόνια θα αντικαταστήσουν τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Τα αστέρια





Από τα πιο εντυπωσιακά περίπτερα ήταν αυτό της Mercedes-Benz. Η γερμανική εταιρεία υποδέχθηκε εκατοντάδες δημοσιογράφους από κάθε γωνιά της γης στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, μεταξύ των οποίων και το zougla.gr.

Ο πρόεδρος της Daimler AG, Dieter Zetsche, ήταν αυτός που αποκάλυψε την εκπληκτική AMG GT concept, ένα σπουδαίο τετράτροχο, από πλευράς σχεδίασης, τεχνολογιών και επιδόσεων. Μάλιστα, το συγκεκριμένο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια της Mercedes-AMG. Επίσης, είδαμε για πρώτη φορά την καινούργια E-Class Cabriolet, τις AMG E 63 S Estate, AMG GT C Roadster Edition 50, AMG C 63 S Cabriolet Ocean Blue Edition, AMG C 43 Coupe Night Edition και την επιβλητική Maybach G 650 Landaulet, ένα αυτοκίνητο που έκανε κυριολεκτικά θραύση.





Από το stand της Mercedes παρέλασε όλος ο καλός κόσμος, από τον Eddie Jordan, πρώην ιδιοκτήτη ομάδας της F1, έως τους CEO των βασικών ανταγωνιστών. Καταγράψαμε τον επικεφαλής της BMW, Harald Kruger με τους συνεργάτες του να επεξεργάζονται την E-Class Cabriolet, τον ισχυρό άνδρα του PSA Group, Carlos Tavares, να κάνει βόλτες μόνος του, χωρίς καν έναν άνθρωπο της ασφάλειας γύρω του, αλλά και το αφεντικό της VW, Matthias Muller, να στέκεται στο περίπτερο της Mercedes, επίσης μόνος του. Ο κύριος Zetsche, πάντα με συνοδεία δύο ανδρών επιθεωρούσε τα πάντα και δεν δίστασε να πάει μέχρι τη Brabus, ρωτώντας για το εσωτερικό της βελτιωμένης G-Class.

Οι εκπλήξεις





Στην Peugeot επικρατούσε ευφορία, καθώς όπως παραδέχθηκαν και οι ίδιοι οι Γάλλοι, δεν περίμεναν το 3008 να κατακτήσει τον τίτλο του« Αυτοκινήτου της Χρονιάς». Ο διευθυντής της φίρμας, ο Jean-Philippe Imparato δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος, κάνοντας λόγο για μια βράβευση που επισφραγίζει την εξαιρετική δουλειά που έκαναν όλες οι ομάδες της μάρκας και του ομίλου.

Η Nissan μας αιφνιδίασε με το ανανεωμένο Qashqai, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι θα το παρουσίαζε στη Γενεύη. Το αυτοκίνητο δείχνει σαν καινούργιο, υιοθετώντας στο εμπρός τμήμα τη σχεδιαστική φιλοσοφία του Micra. Επίσης, διαθέτει νέα φώτα τεχνολογίας LED εμπρός και πίσω, νέα καθίσματα, τιμόνι και επενδύσεις, ανασχεδιασμένη κονσόλα, πιο ζωντανά χρώματα για το εξωτερικό αμάξωμα και προηγμένες τεχνολογίες όπως το ProPilot για ημιαυτόνομη οδήγηση.





Η Citroen έδειξε το πρωτότυπο C-Aircross και φυσικά τη νεότερη γενιά του C3, η Seat το ολοκαίνουργιο Ibiza, ένα αυτοκίνητο που αναμένεται να προσελκύσει πολλούς αγοραστές και η Suzuki το Swift. Φυσικά δεν παραλείψαμε να πάμε μέχρι τη Ford για να δούμε το Fiesta ST και το υπέροχο GT, στην Honda για το «σκληροπυρηνικό» Civic Type R και το NSX, στη VW, όπου επεξεργαστήκαμε το νέο Arteon που αντικαθιστά το CC και ανήκει στην κατηγορία των premium τετράθυρων coupe.

Πολλά από τα φώτα έπεσαν πάνω στο Alpine A110 αλλά και στο Audi Q8, ένα εντυπωσιακά μεγάλο SUV. Μάρκες όπως οι Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, Pagani και Koenigsegg έδωσαν το δικό του σόου με τα εξωτικά δημιουργήματά τους, η Porsche είχε ένα πλήρες περίπτερο, όπως και οι πολυτελείς φίρμες Rolls-Royce και Bentley.