Τρεις φοιτητές διοργανώνουν για πρώτη φορά έναν πανελλήνιο διαγωνισμό διαστημικής

Αποκτούν νέες γνώσεις στη φυσική και στον προγραμματισμό, εξασκώντας τες και στην πράξη.

Έρχονται σε επαφή με σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών.

Εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η έρευνα.

Πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα μέσω της συνεργασίας και της ομαδικής δουλειάς.

Εξασκούν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες.

Μια ομάδα μαθητών από το 3ο Λύκειο Μυτιλήνης, πριν πέντε χρόνια το 2012, έκαναν όλο το νησί και όχι μόνο να μιλάνε για μια αλλιώτικη προσπάθεια. Ήταν οι μαθητές που μαζί με τον καθηγητή τους Γιώργο Κοντέλλη συμμετείχαν στο διαγωνισμό CanSat στη Νορβηγία χαρίζοντας μάλιστα στην Ελλάδα τη δεύτερη θέση. Η δική τους κατασκευή, η μόνη Ελληνική συμμετοχή ανάμεσα σε 14 άλλα σχολεία κρατών της Ευρώπης, με τίτλο «Icaromenippus 3D» αφορούσε ένα δορυφόρο με τη χρήση του οποίου απεικόνισαν τρισδιάστατα την επιφάνεια της Γης!Από τότε πέρασαν πέντε χρόνια. Τρεις από αυτούς τους μαθητές οι Ηλίας Ψυρούκης, Ηλίας Θεοδωρίδης και Στρατής Τσιρτσής είναι φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Θέλοντας να δώσουν στους Έλληνες μαθητές την ευκαιρία να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία αυτού του διαγωνισμού, αποφάσισαν, ως μέλη του ΙΕΕΕ NTUA Student Branch, να διοργανώσουν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον μοναδικό αυτό διαγωνισμό, τον διαγωνισμό CanSat in Greece.Ο διαγωνισμός CanSat in Greece είναι ένας πανελλήνιος διαγωνισμός διαστημικής. Αποτελεί προκριματική φάση του ευρωπαϊκού διαγωνισμού CanSats in Europe, ο οποίος διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές λυκείου και ο στόχος του είναι η εξοικείωσή τους με τεχνολογίες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε έναν δορυφόρο. Το κάθε σχολείο σχηματίζει μια ομάδα 4 έως 6 μαθητών και καλείται να κατασκευάσει έναν εκπαιδευτικό δορυφόρο σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού με σκοπό να εκτελέσει κάποια αποστολή. Ο δορυφόρος αυτός εκτοξεύεται σε υψόμετρο ενός χιλιομέτρου και κατά την προσγείωσή του εκτελεί την αποστολή που έχει επιλέξει η κάθε μαθητική ομάδα.Όπως λένε οι τρεις Μυτιληνιοί φοιτητές του Πολυτεχνείου, η ιδέα για τη διοργάνωση του CanSat in Greece προέκυψε τον Οκτώβριο του 2015, όταν σε μια συζήτηση για νέες ιδέες και καινοτόμες δράσεις που διοργάνωσε ο φοιτητικός οργανισμός IEEE NTUA SB, πρότειναν την δημιουργία του διαγωνισμού στα ευρωπαϊκά πρότυπα.«Αρχικά η ιδέα έμοιαζε ως ένα «τρελό» σενάριο, για τα ελληνικά δεδομένα» λένε. Όμως τελικά έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες και φτάσανε στον στόχο τους. Ο ελληνικός τελικός θα γίνει τον ερχόμενο Απρίλιο. Και η ομάδα πίσω από τον CanSat in Greece ήδη «τρέχει» μια καμπάνια στη γνωστή πλατφόρμα Indiegogo, έτσι να συγκεντρώσει χρήματα και να μειώσει τα έξοδα των μαθητών που θα ταξιδέψουν από όλη την Ελλάδα για να βρεθούν στον τελικό. «Αυτή τη στιγμή έχουν επιλέγει οι δέκα ομάδες που θα συμμετέχουν στην τελική φάση του διαγωνισμού, με την εκτόξευση των μικρών δορυφόρων τους. Η τελική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 18 με 21 Απριλίου και στόχος μας τώρα είναι να περιορίσουμε τα έξοδα των μαθητών (όπως διαμονή και διατροφή)» τονίζει ο Ηλίας Ψυρούκης.Ο διαγωνισμός CanSat in Greece δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες μαθητές να περάσουν μέσα από όλα τα στάδια που ακολουθούνται στην διεξαγωγή ενός πραγματικού διαστημικού προγράμματος, όπως την επιλογή της αποστολής, το σχεδιασμό του δορυφόρου, την έρευνα αγοράς για την οικονομικότερη ανεύρεση των απαραίτητων εξαρτημάτων, την κατασκευή του δορυφόρου, την δοκιμή και την εκτόξευσή του καθώς και την ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων που κατέγραψε.