Αθήνα-Νέα Υόρκη και πάλι με United Airlines

Η United Airlines ξεκίνησε ξανά απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς τον κόμβο της στη Νέα Υόρκη, το Newark Liberty International Airport. Η σύνδεση είναι εποχική, με διάρκεια έως τις 5 Οκτωβρίου, 2017 (τελευταία πτήση / αναχώρηση από την Αθήνα).



«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς με την απευθείας σύνδεση μεταξύ Αθήνας – Νέας Υόρκης αυτό το καλοκαίρι, η οποία ανταποκρίνεται στη θερινή ζήτηση» δήλωσε ο Bob Schumacher, United Managing Director Sales.

«Η συγκεκριμένη σύνδεση θα προσφέρει στους Έλληνες πελάτες μας όχι μόνο απευθείας σύνδεση με τη Νέα Υόρκη αλλά επίσης βολικές συνδέσεις από τον κόμβο μας στο Newark Liberty σε προορισμούς προς όλη την αμερικανική ήπειρο».



Η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννα Παπαδοπούλου, δήλωσε:



«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την επιστροφή των απευθείας πτήσεων της United, που θα συνδέουν την Αθήνα με τη Νέα Υόρκη / Newark Liberty International, έναν από τους πιο δραστήριους κόμβους στις ΗΠΑ, ο οποίος προσφέρει δυνατότητες ταχείας ανταπόκρισης με προορισμούς στην αμερικανική ήπειρο και ευρύτερα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας.

Το 2016 αποτέλεσε έτος ρεκόρ επιβατικής κίνησης για το αεροδρόμιό μας, με την αγορά της Β. Αμερικής να αναπτύσσεται με εξαιρετικά δυναμικούς ρυθμούς. Οι πρώτοι μήνες του 2017 έχουν επίσης θετικό πρόσημο και, με τη θερινή περίοδο μπροστά μας, ευχόμαστε στη United Airlines κάθε επιτυχία και δεσμευόμαστε να εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη της εταιρείας μέσω του συγκεκριμένου δρομολογίου».



Πρόγραμμα Πτήσεων



Η πτήση UA125 αναχωρεί καθημερινά από την Αθήνα στις 12:15 μ.μ., και φτάνει στη Ν. Υόρκη/Newark στις 4:15 π.μ. την ίδια ημέρα. Η πτήση επιστροφής, με κωδικό UA124, αναχωρεί από τη Ν. Υόρκη /Newark καθημερινά στις 5:40 μ.μ., και προσγειώνεται στην Αθήνα στις 10:30 π.μ. την επόμενη ημέρα (ώρες τοπικές). Η διάρκεια των πτήσεων είναι 11 ώρες προς τη Ν. Υόρκη και 9 ώρες και 50 λεπτά προς την Αθήνα.

Οι πτήσεις από την Αθήνα έχουν υπολογισθεί να είναι χρονικά βολικές ώστε να συνδέονται από τη Νέα Υόρκη/Newark με ένα εκτενές δίκτυο πτήσεων σε προορισμούς σε όλη την αμερικανική ήπειρο.



Η United πραγματοποιεί πτήσεις από το αεροδρόμιο New York/Newark σε περισσότερους από 300 προορισμούς σε όλη τη Βόρεια, την Κεντρική και τη Νότια Αμερική, καθώς και την Καραϊβική, εκ των οποίων περισσότεροι από 100 εξυπηρετούνται χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς.



Η United διαθέτει το μεγαλύτερο κόμβο στη μητροπολιτική περιοχή της Ν. Υόρκης, στο αεροδρόμιο Newark Liberty International.



Σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων από το Μανχάταν, το αεροδρόμιο προσφέρει την ταχύτερη επίγεια πρόσβαση σε πολλά σημεία της πόλης, με μέσα όπως είναι το AirTrain, το οποίο καλύπτει τη διαδρομή προς το New York Penn Station στο κεντρικό Μανχάταν σε χρόνο μικρότερο των 30 λεπτών.





Οι πτήσεις εκτελούνται από αεροσκάφος Boeing 767-300 με συνολικά 214 θέσεις – 30 θέσεις που γίνονται επίπεδα κρεβάτια στη United Polaris business class και 184 θέσεις στη United Economy, συμπεριλαμβανομένων 49 Economy Plus θέσεων με επιπλέον χώρο για τα πόδια και αυξημένο προσωπικό χώρο.



Η εντελώς νέα United Polaris business class προσφέρει μια επανασχεδιασμένη και αναβαθμισμένη εμπειρία ξεκούρασης και ύπνου για τους υπερατλαντικούς επιβάτες της. Η πρώτη φάση της United Polaris είναι τώρα διαθέσιμη εν πτήσει, και περιλαμβάνει αναβαθμισμένη εμπειρία φαγητών και ποτών, ειδικά σχεδιασμένα αναπαυτικά κρεβατοκαθίσματα από το Saks Fifth Avenue και αποκλειστικά είδη περιποίησης από το Soho House & Co's Cowshed Spa.

Η United Economy Plus προσφέρει επιπλέον χώρο για τα πόδια και γενική ευρυχωρία. Τοποθετημένες κοντά στο μπροστινό τμήμα της καμπίνας Economy, οι θέσεις προσφέρουν το επιπλέον πλεονέκτημα της ταχύτερης εξόδου από το αεροσκάφος κατά την άφιξη. Η Economy Plus διατίθεται σε όλες τις υπερατλαντικές πτήσεις.

Η United Economy προσφέρει φαγητό, αναψυκτικά, χυμούς, μπύρα και κρασί, τσάι, καφέ και πρόγραμμα ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στα περισσότερα αεροσκάφη, οι θέσεις περιλαμβάνουν προσαρμοζόμενο μαξιλαράκι κεφαλής και προσωπικό «on-demand» σύστημα ψυχαγωγίας.

Οι πελάτες της United στην Ελλάδα μπορούν να κάνουν κράτηση πτήσεων μέσω του united.com ή με επικοινωνία με τις κρατήσεις της United στο 00-800-441-4-3592 ή μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα.



Σχετικά με τη United



Η United Airlines και η United Express εκτελούν κατά μέσο όρο 4.500 πτήσεις την ημέρα σε 337 αεροδρόμια προς 5 ηπείρους. Το 2016 η United και η United Express πραγματοποίησαν περισσότερες από 1,6 εκατομμύρια πτήσεις, μεταφέροντας περισσότερους από 143 εκατομμύρια επιβάτες.

Η United είναι υπερήφανη που διαθέτει παγκοσμίως το πιο περιεκτικό δίκτυο δρομολογίων, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών κόμβων στο Σικάγο, το Ντένβερ, το Χιούστον, το Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη/Newark, το Σαν Φρανσίσκο και την Ουάσιγκτον.

Η United διαθέτει 743 δικά της μεγάλα αεροσκάφη στο βασικό δίκτυο και η δική της United Express επιχειρεί με 478 αεροσκάφη μικρότερων τύπων.

Η εταιρεία είναι ιδρυτικό μέλος της Star Alliance, η οποία εξυπηρετεί 190 χώρες μέσω 28 εταιρειών - μελών.