Tribeca 2018: Λ. Κράβιτζ, Ρ. Ντε Νίρο, Κ. Χολμς, Σ. Λι στο ετήσιο Δείπνο Καλλιτεχνών του οίκου Chanel

Το ετήσιο Δείπνο Καλλιτεχνών που παραθέτει ο οίκος Chanel στη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα (Tribeca Film Festival) κάθε χρόνο μεγαλώνει τόσο σε ενδιαφέρον όσο και στα μέτρα ασφάλειας.Η ετήσια εκδήλωση που ενώνει τέχνη, μόδα και κινηματογράφο, στο Balthazar της Νέας Υόρκης πραγματοποιείται πάντα το βράδυ της Δευτέρας, στο μέσο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και είναι μία ιδανική ευκαιρία για κριτική των πρώτων φαβορί.Στο κόκκινο χαλί έγιναν αρκετές αναφορές στο ντοκιμαντέρ «Love, Gilda» για τη Γκίλντα Ράντνερ, την πρώτη γυναίκα σούπερ σταρ του «Saturday Night Live» που εστιάζει στο χαρισματικό της πνεύμα.«Είναι μια τόσο δυνατή ταινία για μια πραγματικά χαρισματική γυναίκα» δήλωσε ο ηθοποιός Keegan - Michael Key, ο οποίος συμμετέχει πρώτη φορά στο Tribeca. «Είμαι συγκινημένος από την ταινία επειδή είχαμε κοινή ιστορία, περάσαμε και οι δύο από την ομάδα θεατρικού αυτοσχεδιασμού The Second City, αλλά θα μου άρεσε ακόμα κι αν δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση. Η ταινία καταγράφει πραγματικά τη ζεστασιά της και το εξαιρετικό ταλέντο της».Το ετήσιο δείπνο που φιλοξενείται από τον Chanel διοργανώνεται σε ένδειξη αναγνώρισης των καλλιτεχνών που διαθέτουν πρωτότυπα έργα τους ως τρόπαια για τους νικητές του Φεστιβάλ.«Δεν είναι ποτέ διασκεδαστικό να αποκτάς ένα κομμάτι απλά πλαστικό ή μέταλλο. Γιατί να μην παραλάβεις ένα πραγματικά όμορφο έργο τέχνης ,σωστά;» δήλωσε ο καλλιτέχνης με έδρα το Μπρούκλιν και ιδρυτής της Pioneer Works, Dustin Yellin, ο οποίος έχει δημιουργήσει κολάζ και γλυπτά για τους νικητές των προηγούμενων Φεστιβάλ.«Όλοι μου επιτρέπουν να κάνω ό,τι θέλω, και είμαι τόσο μεγάλος φίλος και θαυμαστής τους [ των συνιδρυτών του Φεστιβάλ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζέιν Ρόζενταλ], και του οίκου Chanel, καθώς μας υποστήριξαν εδώ και χρόνια στην Pioneer Works. Είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια» τόνισε σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.Στο τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται το Balthazar ήταν έντονη η αστυνομική παρουσία, καθώς κατέφθαναν ζωγράφοι και ηθοποιοί, αθλητές και μοντέλα.Ο Λένι Κράβιτζ ήταν ο καλεσμένος - έκπληξη και ενθουσίασε τους φωτογράφους καθώς πόζαρε με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Χάρβεϊ Καϊτέλ.Στο δείπνο ήταν παρόντες οι Έμιλι Μόρτιμερ, Κέιτ Χολμς, Σπάικ Λι, Τζένιφερ Μόρισον, Κόμπι Σμόλντερς, Τζεμάιμα Κερκ, Τζον ΜακΕνρό, κά.Οι καλλιτέχνες που συνέβαλαν με πρωτότυπα έργα τέχνης και τιμήθηκαν ήταν μεταξύ άλλων οι Τζεφ Κουνς, Γκάντα Αμέρ, Μεχάν Μπούντι, Νάνσι Ντουάιερ, Ρέζα Φαρκόντεχ, Έντι Κανγκ, Στίβεν Χάνοκ, Ντέιβιντ Λέβινθελ.Οι καλεσμένες φορούσαν Chanel, με εξαίρεση την αντιπρόεδρο του Φεστιβάλ, κινηματογραφική παραγωγό Πόλα Γουάινστιν, που επέλεξε να φορέσει Tom Ford.Η μείξη τέχνης, ταινιών και μόδας δεν ήταν αποκλειστικότητα στο δείπνο το βράδυ της Δευτέρας, τόνισε η Γουάινστιν κάνοντας αναφορά στο ντοκιμαντέρ «McQueen» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ την Κυριακή το βράδυ. «Με συγκινούν οι αφηγητές, και άνθρωποι όπως η Coco Chanel και ο Alexander McQueen διηγούνταν ιστορίες μέσα από το έργο τους πάντα» σημείωσε. «Αυτό που είναι τόσο γενναίο για έναν καλλιτέχνη, κάθε καλλιτέχνη, είναι να έχει πραγματικά ένα όραμα και να το πραγματοποιεί».Το Φεστιβάλ στο τετράγωνο Τραϊμπέκα του Μανχάταν ιδρύθηκε από τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέιν Ρόζενταλ και Κρεγκ Χάτκοφ το 2001 μετά τις επιθέσεις στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου με στόχο να δοθεί ώθηση στην οικονομική και πολιτιστική αναζωογόνηση του κάτω Μανχάταν με ένα γεγονός που συγκεντρώνει κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες και πρωτοπόρους της παγκόσμιας δημιουργικής κοινότητας.Το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται τοπικές ανεξάρτητες παραγωγές, ντοκιμαντέρ, ξένες ταινίες, και συμμετέχουν μεγάλα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, αλλά και ανερχόμενοι δημιουργοί διεξάγεται από 18 έως 29 Απριλίου.Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ