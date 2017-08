Τα πήρε όλα και έφυγε

Ο Νεϊμάρ ντα Σίλβα Σάντος Τζούνιορ, όπως είναι το πλήρες ονομά του, θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στον κόσμο ίσως και ο πιο ακριβοπληρωμένος επαγγελματίας αθλητής...

Προς το τέλος του οδεύει το σίριαλ της μετεγγραφικής «βόμβας» που αποφάσισαν να πυροδοτήσουν οι Άραβες ιδιοκτήτες της Παρί Σεν Ζερμέν το φετινό καλοκαίρι.Ο Νεϊμάρ διάγει τις τελευταίες του ώρες ως ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα και αναμένεται εντός των προσεχών ημερών να κοσμεί το ρόστερ των Παριζιάνων, με τη μετεγγραφή του να περνάει στην ιστορία, καθώς θα είναι η ακριβότερη στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με τα οικονομικά δεδομένα της να προκαλούν πραγματικό ίλιγγο.Mε την ολοκλήρωση του χρυσού «deal» μάλιστα ο Νεϊμάρ ντα Σίλβα Σάντος Τζούνιορ, όπως είναι το πλήρες ονομά του, θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον κόσμο ίσως και ο πιο ακριβοπληρωμένος επαγγελματίας αθλητής.Δεν μπορούσε να ήταν στη σκιά του Μέσι; Από μικρός είχε όνειρο να αγωνιστεί με τη φανέλα της Παρί; Τον δελέασε ο πακτωλός εκατομμυρίων που στρώνουν στα πόδια του οι ιδιοκτήτες των Παριζιάνων με καταγωγή από το Κατάρ;Ό,τι και να συμβαίνει από τα παραπάνω το σίγουρο είναι ότι αυτή η μετεγγραφή είναι πραγματικά κάτι το πρωτόγνωρο στα χρονικά του ποδοσφαίρου και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στον βασιλιά των σπορ.Το σίγουρο πάντως είναι ότι καταπατά τους κανόνες του Financial Fair Play, με τους Παριζιάνους πάντως να αποδεικνύουν ότι δεν ιδρώνει και ιδιαίτερα το αυτί τους από τους κανόνες της UEFA.Ο 25χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ο οποίος στα τέσσερα χρόνια παρουσιας του στη Βαρκελώνη είχε 105 γκολ και 80 ασίστ σε 186 συμμετοχές, το πρωί της Τετάρτης μετέβη στις εγκαταστάσεις της ομάδας του.Εκεί ανακοίνωσε στους συμπαίκτες του ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους δευτεραθλητές Γαλλίας, αποχαιρετώντας τους μάλιστα έναν έναν, αφού οσονούπω θα ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν.Λίγες ώρες αργότερα ήταν σειρά του Λιονέλ Μέσι να αποχαιρετήσει με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό video στο Instagram τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, μέσω του οποίου, του ευχήθηκε καλή τύχη στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.«Ήταν μεγάλη ευχαρίστηση που μοιράστηκα όλα αυτά τα χρόνια μαζί σου, φίλε μου. Σου εύχομαι καλή τύχη στο νέο κεφάλαιο της ζωής σου. Τα λέμε σύντομα. Με πολλή αγάπη», αναφέρει το μήνυμα του Αργεντινού σταρ των Καταλανών.Ας πάμε όμως και στο οικονομικό σκέλος της μετεγγραφής-μαμούθ.Η μετακίνηση στο Παρίσι του Βραζιλιάνου άσου που μεταγράφηκε το 2013 στους Καταλανούς από τη Σάντος, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, μπορεί να φτάσει μέχρι και 660 εκατ. ευρώ για την Παρί.Κι αυτό γιατί εκτός από την ρήτρα 222 εκατ. ευρώ, ο παίκτης αναμένεται να εισπράττει για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας 30 εκατ. ευρώ καθαρά, που με τους φόρους κοστίζει ανά έτος 61,2 εκατ. ευρώ στην Παρί Σ.Ζ, την ώρα που υπάρχουν επίσης μπόνους μετεγγραφής και προμήθειες μάνατζερ, που ανεβάζουν στα ύψη την πιο ακριβή μετεγγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου.Ο μάνατζερ του Βραζιλιάνου άσου, Βάγκνερ Ριμπέιρο, σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι ο γαλλικός σύλλογος θα καταβάλει εντός των προσεχών ωρών τα 222 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στη ρήτρα αποδέσμευσης του πελάτη του από την Μπαρτσελόνα.Παράλληλα, ο ατζέντης του Νεϊμάρ τόνισε ότι στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να γίνει η επίσημη παρουσίαση του διεθνούς άσου από τους Παριζιάνους.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βάγκνερ Ριμπέιρο έκανε τη δήλωση αυτή φτάνοντας στο αεροδρόμιο της Βαρκελωνης, όπου μετέβησαν και ο Νεϊμάρ με τον πατέρα του, πιθανότατα για να ταξιδέψουν όλοι μαζί για το Παρίσι.Όπως είναι φυσικό τα οικονομικά δεδομένα της ξεπερνούν κάθε περιουσιακό και ηθικό όριο, παρακάμπτοντας το περίφημο Financial Fair Play.Την ίδια ώρα πάντως η UEFA εξέδωσε μία ανακοίνωση μέσω της οποίας ξεκαθαρίζει πως ακόμα και παράβαση να υπάρχει, θα αργήσουν να βγουν αποφάσεις, αφού το νομικό πλαίσιο είναι λίγο... μπερδεμένο.Ναι καλά διαβάσατε αυτή είναι η… ταμπακιέρα της ανακοίνωσης της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου, που αρκέστηκε να δηλώσει ότι σε βάθος χρόνου θα εξετάσει αν η Παρί καταπάτησε το Financial Fair Play.«Δεν έχουμε λάβει επίσημα παράπονα από κανέναν. Όλοι οι σύλλογοι στην Ευρώπη οφείλουν να σέβονται τους κανόνες του financial fair-play και να αποδεικνύουν πως δεν μπορούν να χάνουν πάνω από 30.000.000 ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια.Ως συνέχεια του ελέγχου στους συλλόγους λόγω του FFP, η UEFA θα εξετάσει τους όρους της μεταγραφής για να διαπιστώσει αν η Παρί Σεν Ζερμέν έχει παρανομήσει.Η μεταγραφή του Νεϊμάρ στην Παρί θα έχει αντίκτυπο στα οικονομικά του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια, οπότε δεν γίνεται να κριθεί άμεσα, αφού με πωλήσεις μπορεί να λάβει ένα σημαντικό ποσό.Έτσι, θα ολοκληρώσουμε την έρευνα μας στο τέλος, έτσι ώστε να δούμε με ευθύνη αν υπάρχει παράβαση των κανόνων».Επειδή όμως για τα πάντα υπάρχουν παραθυράκια ενδιαφέρον έχει να δούμε πως οι Γάλλοι αναμένεται να ξεπεράσουν τον «σκόπελο» του Financial Fair Play.Με δεδομένο ότι η Παρί θα έχει πρόβλημα με τις νόρμες της FIFA, οι Παριζιάνοι αναζητούν τον καλύτερο τρόπο για να παρακάμψουν το FFP.Μάλιστα φαίνεται πως τον βρήκαν. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η διοίκηση του γαλλικού συλλόγου αναμένεται να αποκτήσει τον Νεϊμάρ μέσω χορηγίας η οποία θα δοθεί από την Oryx Qatar Sports Investments, επενδυτικού fund ιδιοκτησίας του Νασέρ Ελ Κελαϊφί, στον οποίο ανήκει και η Παρί.Έτσι, θα πρόκειται περισσότερο για μια εμπορική συμφωνία παρά για μια συμφωνία μετεγγραφής ποδοσφαιριστή, που θα δημιουργούσε ενδεχομένως πρόβλημα βάσει των κανονισμών της FIFA.Πάντως από τη μετακίνηση του Βραζιλιάνου στην Παρί θα... κολυμπήσει στο χρήμα όχι μόνο ο ποδοσφαιριστής αλλά και ο πατέρας του, καθώς η Μπαρτσελόνα όταν συμφώνησε για την ανανέωση του συμβολαίου του 25χρονο Βραζιλιάνου είχε τάξει πριμ στον πατέρα του που αγγίζει τα 26.000.000 ευρώ...Συνολικά ο Νεϊμάρ Σάντος μπορεί να βγάλει 66.000.000 ευρώ από την Μπαρτσελόνα, αλλά και να μη γίνει δεν τον ενδιαφέρει αφού σενάρια θέλουν τους Άραβες της Παρί να πληρώνουν τον ίδιο το βάρος του σε... χρυσό για να πείσει τον γιο του να μετακομίσει στο Παρίσι.Πιο συγκεκριμένα οι Γάλλοι είναι διατεθειμένοι να δώσουν 40.000.000 ευρώ ως μπόνους μεταγραφής στον πατέρα του Βραζιλιάνου, που, όπως είναι φυσικό έχει ακόμη έναν λόγο για να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση, για τη μετεγγραφή του γιου του.Είναι πολλά τα λεφτά... Νεϊμάρ ντα Σίλβα Σάντος, έτσι δεν είναι;