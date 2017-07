Ανακοίνωσε τον Κιμ Τιλί ο Ολυμπιακός

Την απόκτηση του Κιμ Τιλί ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ο οποίος προχώρησε στην τρίτη του προσθήκη μετά τους Γιάνις Στρέλνιεκς και Γιώργο Μπόγρη. Ο 28χρονος Γάλλος πάουερ φόργουορντ προορίζεται για back up του Γιώργου Πρίντεζη και υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών (1+1).



Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 32 αγώνες με τη φανέλα της Μπασκόνια και είχε κατά μέσο όρο 6,9 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε κάτι περισσότερο από 19 λεπτά συμμετοχής.



Η ανακοίνωση:



«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Κιμ Τιλί. Ο Γάλλος φόργουορντ θα φοράει τη φανέλα των Πειραιωτών για τα επόμενα δύο χρόνια.



Το who is who του Κιμ Τιλί



Hμ. Γεν.:15/07/1989

Τοπ. Γεν.: Cagnes-sur-Mer (Γαλλία)

Ύψος:2.10

Πρ. Ομάδες: Κολέγιο Utah (2006-2010), Βιλερμπάν (2010-2012), Μούρθια (2012-2014), Μπασκόνια (2014-2017).



Ομαδικές διακρίσεις



- Χάλκινο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ της Ισπανίας το 2014 με την εθνική Γαλλίας».