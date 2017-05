Η μάχη του Ολυμπιακού στην Πόλη

Oι ερυθρόλευκοι θα προσπαθήσουν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικήσουν το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους απέναντι σε μία εκ των Φενέρ-Ρεάλ, που συνθέτουν το άλλο ζευγάρι.

Στην Κωνσταντινούπολη χτυπάει η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ, καθώς στις 18.30 (ΕΡΤ2-Νοvasports 1) ο Ολυμπιακός θα κονταροχτυπηθεί με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Final Four της Euroleague.Oι ερυθρόλευκοι, αν και υστερούν σε μπάτζετ έναντι των Ρώσων θα προσπαθήσουν να θέσουν νοκ-άουτ την «ομάδα του στρατού» και να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικήσουν το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους απέναντι σε μία εκ των Φενέρ-Ρεάλ, που συνθέτουν το άλλο ζευγάρι.Άλλωστε η ομάδα του Σφαιρόπουλου έχει αποδείξει πολλάκις ότι δεν καταλαβαίνει από ομάδες που υπερτερούν θεωρητικά, έχοντας, με αιχμή του δόρατος τον Βασίλη Σπανούλη αλλά και σημαντικό στοιχείο την ομαδικότητα που τη διακρίνει, ρίξει στο... καναβάτσο αρκετές ομάδες, που θεωρητικά είχαν τον ρόλο του φαβορί. Τον πρώτο χρονικά (18.30) ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα σφυρίξουν οι Ιερεθουέλο Ντάνιελ (Ισπανία), Γιαβόρ Νταμίρ (Σλοβενία) και Λοτερμόσερ Ρόμπερτ (Γερμανία).Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ώρες πριν τον αγώνα σημειώθηκαν επεισόδια με Τούρκους να επιτίθενται σε πέντε Έλληνες οπαδούς του Ολυμπιακού στην πλατεία Ταξίμ. Για δέκατη φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός συμμετέχει σε Final-4 Ευρωλίγκας και μάλιστα σε μία πόλη που του ξυπνά μόνο ευχάριστες αναμνήσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» πριν από πέντε χρόνια έγραψαν… χρυσή σελίδα στην ιστορία τους, καθώς κατέκτησαν μέσα στην Κωνσταντινούπολη τη δεύτερη κούπα τους.Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου κατάφερε την εφετινή σεζόν να πλασαριστεί στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της ανανεωμένης Ευρωλίγκας με ρεκόρ σε νίκες και ήττες 19-11, και έτσι εξασφάλισε το πολυπόθητο πλεονέκτημα έδρας για τη φάση των πλέι οφ. Βέβαια, το πλεονέκτημα αποδείχθηκε καθοριστικό στο πέμπτο ματς της σειράς, καθώς προηγουμένως η Εφές «έσπασε» την έδρα των Πειραιωτών και οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με το ίδιο νόμισμα στο… αγαπημένο τους «Αμπντί Ιπεκτσί».Στον σημερινό ημιτελικό το ξεκάθαρο φαβορί είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ωστόσο η ίδια κατάσταση υπήρξε τόσο στον τελικό του 2012 όσο και στους ημιτελικούς του 2013 στο Λονδίνο και του 2015 στη Μαδρίτη. Όλες τις φορές η ΤΣΣΚΑ γνώρισε την ήττα, με τον Ολυμπιακό να μετατρέπεται σε... εφιάλτης των Ρώσων.Ο Ολυμπιακός στηρίζεται κατά μεγάλο ποσοστό στον φυσικό του ηγέτη, Βασίλη Σπανούλη, ωστόσο πίσω από τον «Kill Bill» βρίσκεται μία καλοδουλεμένη μηχανή με βασικά γρανάζια τους έμπειρους πλέον Έλληνες Γιώργο Πρίντεζη, Βαγγέλη Μάντζαρη, Κώστα Παπανικολάου, αλλά και τους ελπιδοφόρους Ιωάννη Παπαπέτρου και Δημήτρη Αγραβάνη. Η… μαγιά του Ολυμπιακού δένει με τους διψασμένους για διακρίσεις ξένους Έρικ Γκριν, Κεμ Μπιρτς, Ντόμινικ Γουότερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Πάτρικ Γιανγκ.Έχει πλήρες ρόστερ, μπάτζετ που αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ και θα αγωνιστεί στο εφετινό Final-4 με στόχο να υπερασπίσει το στέμμα της. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είναι το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό της Ευρωλίγκας, ωστόσο για να φτάσει στην back to back στέψη θα πρέπει αρχικά να υπερκεράσει τον εφιάλτη της, που δεν είναι άλλος από τον Ολυμπιακό ή αν επιθυμείτε κάτι πιο συγκεκριμένο από τον Βασίλη Σπανούλη και φυσικά τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος με την… υπογραφή του το 2012 χάρισε στους Πειραιώτες το τρόπαιο μέσα στην Κωνσταντινούπολη και άφησε την ΤΣΣΚΑ με τον τίτλο του… φιναλίστ!Εφέτος η «Αρκούδα» καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν απέδειξε την ανωτερότητά της και με επιθετικούς μέσους όρους που ξεπέρασαν τους 90 πόντους ολοκλήρωσε τη regular season με ρεκόρ 22-8. Στα πλέι οφ «σκούπισε» την Μπασκόνια και θα βρεθεί για 18η φορά στην ιστορία του θεσμού στην τελική τετράδα.Ο Νάντο Ντε Κολό και ο Μίλος Τεόντοσιτς, που φέρεται να μην είναι στο 100% λόγω τραυματισμού, αποτελούν τους φυσικούς ηγέτες της ομάδας, ωστόσο παίκτες όπως οι Άαρον Τζάκσον, Κάιλ Χάινς, Βιτάλι Φριτζόν, Αντρέι Βοροντσέβιτς, Βίκτορ Χριάπα, Νικίτα Κουρμπάνοφ και Τζόελ Φρίλαντ είναι ικανοί να κάνουν τη… ζημιά σε οποιοδήποτε αντίπαλο.Ο Δημήτρης Ιτούδης βρίσκεται στον πάγκο για τρίτη χρονιά και φιλοδοξεί να μπει στο κλειστό κλαμπ προπονητών που έχουν οδηγήσει μία ομάδα σε δύο συνεχόμενες κατακτήσεις.Το Σινάν Ερντέμ Σπορ Σαλονού (τουρκικά: Sinan Erdem Spor Salonu) παλαιότερα γνωστό ως Ataköy Dome, είναι ένα κλειστό στάδιο πολλαπλών χρήσεων το οποίο βρίσκεται στο Μπακίρκιοϊ, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, στην Τουρκία.Έχει χωρητικότητα 22.500 θεατών για συναυλίες, ενώ για αγώνες καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης έχει χωρητικότητα 16.647 θεατών, καθιστώντας το ως το μεγαλύτερο εσωτερικό χώρο πολλαπλών χρήσεων της Τουρκίας και τον τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη (αν και δεν είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αθλητικός χώρος στην Ευρώπη).Το Το Σινάν Ερντέμ πήρε την ονομασία του από τον Σινάν Ερντέμ (1927-2003), ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Τουρκικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1989 μέχρι το θάνατό του το 2003.Ο «εφιάλτης» των Ρώσων άρχισε να διαγράφεται το 2012 και πάλι στο «Σινάν Ερτνέμ». Η ΤΣΣΚΑ στις 13 Μαΐου προηγήθηκε με 19 πόντους (53-34), όμως στο τέλος πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν σερί 14-0, μείωσαν σε 53-48 και στα τελευταία δευτερόλεπτα το σκορ διαμορφώθηκε στο 61-60. Ο Σισκάουσκας αστόχησε σε δύο βολές, ο Σπανούλης πήρε την μπάλα και ο Πρίντεζης με το «πεταχτάρι» διαμόρφωσε το τελικό 62-61, ολοκληρώνοντας ένα μπασκετικό έπος.10-7, 34-20, 53-40, 61-62Τεόντοσιτς 15(4), Λαβρίνοβιτς 5, Σισκάουσκας 8, Κρστιτς 11, Κιριλένκο 12(1), Βορόνοφ, Βοροντσέβιτς, Σβεντ 3, Κάουν 2, Κριάπα 3(1), Γκόρντον 2.Χάινς, Άντιτς 7, Σπανούλης 15(2), Ντόρσεϊ, Κέσελ 3(1), Παπαδόπουλος, Πρίντεζης 12, Παπανικολάου 19(3), Μάντζαρης 3(1), Σλούκας 4(1), Λο.Έναν χρόνο μετά, στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Το back to back τρόπαιο ξεκίνησε με νίκη στον ημιτελικό του Final-4 επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Οι Πειραιώτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προηγήθηκαν από την αρχή και περιορίζοντας κατά πολύ τα επιθετικά όπλα του Έτορε Μεσίνα έφτασαν στην τελική επικράτηση, με το σκορ στο 69-52.24-17, 40-28, 53-36, 69-52Χάινς 13 (10ρ), Λο 6, Άντιτς 13 (2), Σπανούλης 8, Περπέρογλου 8, Σερμαντίνι 5, Σλούκας 5, Πάουελ, Πρίντεζης 6 (5ρ), Παπανικολάου 5, Κατσίβελης.Τεόντοσιτς 5 (1), Μίτσοφ 3 (1), Τζάκσον 7 (1), Κρσιτς 2, Ουίμς 13 (2), Έρτσεγκ 2, Βοροντσέβιτς 2, Κάουν 7, Κριάπα 11 (2), Παπαλουκάς.Η τρίτη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΤΣΣΚΑ σε Final-4 γράφτηκε στη Μαδρίτη. Στις 15 Μαΐου του 2015 ο Βασίλης Σπανούλης υπέγραψε τη νίκη των Πειραιωτών. Ο «Kill Bill» με τρίποντο μείωσε σε 63-57 και πήρε… μπροστά και στη συνέχεια πέτυχε ακόμη τρία μεγάλα σουτ, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στη νίκη με 70-68.20-17, 36-35, 51-47, 68-70Ντε Κολ'ό 18 (2), Τεόντοσιτς 8 (1), Νίκολς, Τζάκσον 9, Μαρκοϊσβίλι, Ουίμς 9, Βοροντσέβιτς 5, Καούν 11, Κριάπα 2, Χάινς 2, Κιριλένκο 5.Πέτγουεϊ 5 (1), Χάντερ 2, Ντάνστον 5, Σπανούλης 13 (3), Παπαπέτρου 9 (1), Σλούκας 10, Πρίντεζης 14 (2), Αγραβάνης 2, Μάντζαρης 5 (1), Λαφαγιέτ 3 (1), Ντάρντεν, Λοτζέσκι 2.