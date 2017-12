Η Ericsson προβλέπει 1 δισεκατομμύριο συνδρομές 5G το έτος 2023

Η Ericsson (NASDAQ: ERIC) προβλέπει ότι θα υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο συνδρομές επαυξημένων ευρυζωνικών κινητών υπηρεσιών έως το 2023. Η παραπάνω πρόβλεψη είναι ένα από τα σημαντικότερα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση Ericsson Mobility Report του Νοεμβρίου, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.Η τεχνολογία 5G, η οποία αρχικά αναμένεται να υλοποιηθεί σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, θα καλύψει πάνω από 20% του παγκόσμιου πληθυσμού έως το τέλος του 2023. Τα πρώτα εμπορικά δίκτυα που θα βασίζονται στην τεχνολογία 5G New Radio (NR) αναμένεται ότι θα τεθούν σε λειτουργία το 2019, ενώ σημαντικές εξελίξεις αναμένονται από το 2020 και μετά. Οι πρώτες υλοποιήσεις δικτύων 5G θα ξεκινήσουν σε αρκετές χώρες, όπως ενδεικτικά στις ΗΠΑ, Νότια Κορέα, Ιαπωνία και Κίνα.Η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας θα φτάσει τα 100 exabyte το μήνα έως το 2023Η διακίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να γνωρίσει μεγάλη άνοδο και συγκεκριμένα να οκταπλασιαστεί μέσα στην περίοδο που καλύπτει η έκθεση, φτάνοντας τα 100 exabyte το μήνα έως το 2023. Αυτό αντιστοιχεί σε 5,5 εκατομμύρια χρόνια συνεχούς ροής βίντεο υψηλής ευκρίνειας.Η διακίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας συνεχίζει να αυξάνεται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, ενώ η υψηλότερη μέση χρήση ανά συσκευή smartphone παρατηρείται στη Βόρεια Αμερική, με πάνω από 7GB το μήνα έως το τέλος του 2017.Η κατανάλωση δεδομένων για υπηρεσίες βίντεο εξακολουθεί να ωθεί την ανάπτυξη της διακίνησης δεδομένων ευρυζωνικής κινητής τηλεφωνίας. Η κινητήρια δύναμη πίσω από την άνοδο των υπηρεσιών βίντεο είναι οι millennials (η γενιά της νέας χιλιετίας), δηλαδή τα άτομα ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών, τα οποία παρακολουθούν 2,5 φορές περισσότερο βίντεο συνεχούς ροής (streaming) σε σχέση με τα άτομα άνω των 45.Η συνεχής ροή βίντεο σε υψηλή ανάλυση και η αναδυόμενη τάση αυξημένης ροής σε πιο καθηλωτικές μορφές βίντεο, όπως είναι το βίντεο 360 μοιρών, θα επηρεάσει τον όγκο κατανάλωσης δεδομένων. Για παράδειγμα, ένα βίντεο 360 μοιρών στο YouTube χρησιμοποιεί 4 έως 5 φορές μεγαλύτερο εύρος ζώνης σε σχέση με ένα συνηθισμένο βίντεο YouTube αντίστοιχης ποιότητας.Έως τα τέλη της χρονιάς, το LTE θα αποτελεί την κυρίαρχη κινητή τεχνολογία πρόσβασης. Στο τέλος του 2032 αναμένεται να έχει 5,5 δισεκατομμύρια συνδρομητές, ενώ η κάλυψη θα φτάνει το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού.Η τεχνολογία φωνητικών κλήσεων μέσου δικτύου LTE (Voice over LTE ή VoLTE) είναι διαθέσιμη σε περισσότερα από 125 δίκτυα σε 60 και πλέον χώρες του πλανήτη. Η διάδοση του VoLTE αναμένεται να επιταχυνθεί, φτάνοντας τα 5,5 δισεκατομμύρια χρήστες έως το τέλος του 2023, δηλαδή πάνω από το 60% όλων των συνδρομών LTE.Μία από τις τελευταίες συσκευές που αξιοποιούν την τεχνολογία VoLTE είναι τα έξυπνα ρολόγια, τα γνωστά smartwatch. Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις κατευθείαν από το ρολόι τους, ακόμα και αν δεν υπάρχει κοντά τους smartphone (multi-SIM). Είναι επίσης δυνατή η εναλλαγή κλήσεων μεταξύ του smartphone και του ρολογιού του χρήστη.Ο Niklas Heuveldop, Chief Strategy Officer & Head of Technology and Emerging Business της Ericsson, δήλωσε: «Η τελευταία αυτή έκθεση αναδεικνύει τις τάσεις των συνδρομών κινητής τηλεφωνίας και την άνοδο της διακίνησης δεδομένων, καθώς και την προσπάθεια του κλάδου να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις από τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, η έκθεση εξετάζει την εμφάνιση νέων περιπτώσεων χρήσης που συνοδεύουν την εξέλιξη των δυνατοτήτων του δικτύου – ρολόγια τύπου smartwatch, ειδοποιήσεις μέσω IoT, συντήρηση και επισκευές με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και πολλές άλλες. Καθώς ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε το 5G, αυτές οι τάσεις καθορίζουν το πρόγραμμα εξέλιξης του κλάδου κινητών επικοινωνιών.»