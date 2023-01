Άνθρωποι εναντίον μηχανών: Πώς θα μας αντιμετωπίζουν στο μέλλον

Ερόλ Ουζέρ

Η παρέμβαση των μηχανών στο ανθρώπινο σώμα στο όνομα της υγείας είναι αναπόφευκτη. Η ρομποτική χειρουργική, τα εργαλεία υποστήριξης κλινικών αποφάσεων με τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική ιστών υπάρχουν ήδη. Το ερώτημα που παραμένει είναι πώς θα εξελιχθεί αυτή η τάση και πώς θα είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ μηχανών και ανθρώπων στο μέλλον.

ΠΩΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη συζήτηση παίζει η αντίληψη της επέμβασης της μηχανής στο ανθρώπινο σώμα και το μυαλό. Αν και η θεωρία των δικτύων-δρώντων και άλλες σχολές σκέψης έχουν μελετήσει την αλληλεπίδραση υπολογιστή-ανθρώπου εδώ και δεκαετίες, οι δημοφιλείς αντιλήψεις για την αλληλεπίδραση αυτή εξακολουθούν να καθορίζονται από τους τρεις νόμους της ρομποτικής του Αζίμοφ, φαίνεται να είναι σχετικές με την υγειονομική περίθαλψη, καθώς μιλούν για βλάβη.

Με την ευρύτερη έννοια, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής (HMI) αναφέρεται στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής μέσω μιας διεπαφής χρήστη. Στην υγειονομική περίθαλψη, το HMI αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι κλινικοί γιατροί και οι ασθενείς αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία.

Η χρήση μηχανημάτων μπορεί να βρεθεί σε κάθε τομέα της ιατρικής θεραπείας. Η τεχνολογία HMI - από έναν μικροσκοπικό ανιχνευτή παλμών, ο οποίος βρίσκεται στο δάχτυλό σας, έως μια εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη στις κλινικές αποφάσεις - αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της αξιολόγησης, παρακολούθησης και παροχής θεραπείας στον ασθενή. Τόσο οι ασθενείς όσο και οι κλινικοί γιατροί επωφελούνται από τις πληροφορίες HMI. Τα συστήματα HMI βελτιώνουν την επικοινωνία στις ιατρικές εγκαταστάσεις. Με τη βοήθειά τους, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να επικοινωνούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα για να διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΛΑΘΗ

Από τη μία πλευρά, ορισμένοι προβλέπουν ότι οι μηχανές θα είναι καλύτερες από τους ανθρώπινους γιατρούς, ακόμη και θα τους ξεπεράσουν ή θα τους αντικαταστήσουν. Τα μηχανήματα θεωρούνται ευρέως ότι είναι πιο ακριβή, πιο αποτελεσματικά, δεν κουράζονται και, κυρίως, δεν κάνουν λάθη.

Τα περισσότερα από αυτά έχουν αποδειχθεί αληθινά, για παράδειγμα στην ακτινολογία και τη διάγνωση με βάση την αναγνώριση, η περίφημη προκατάληψη της τεχνητής νοημοσύνης είναι η απόδειξη ότι οι μηχανές κάνουν λάθη, αλλά τα λάθη των μηχανών είναι διαφορετικά από αυτά των κλινικών ιατρών.

Ενώ τα ανθρώπινα σφάλματα στις κρίσεις και τις πράξεις των κλινικών ιατρών μπορούν συχνά να αποδοθούν στην έλλειψη προσοχής λόγω διαφόρων εξωτερικών και εσωτερικών περισπασμών, τα σφάλματα του λογισμικού που σχετίζεται με την υγεία είναι στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελέσματα εσφαλμένης ή μεροληπτικής εισαγωγής δεδομένων ή ακούσιας προκαθορισμένης μεροληψίας στην ανάλυσή του.

Επιπλέον, ενώ τα ιατρικά ρομπότ υπερέχουν σε επαναλαμβανόμενες εργασίες, είναι προς το παρόν λιγότερο κατάλληλα για καταστάσεις όπου είναι απαραίτητο να παρεκκλίνουν από τους κανόνες για να επιτύχουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Σήμερα, τα περισσότερα ψηφιακά εργαλεία υγείας είναι αξεσουάρ των ανθρώπινων γιατρών, είτε πρόκειται για λογισμικό λήψης κλινικών αποφάσεων είτε για έξυπνα χάπια με ενσωματωμένες κάμερες.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ: ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

Οι μηχανές θα εξελιχθούν σε αναπόσπαστο μέρος κάθε διαδικασίας που σχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη, από την πρώιμη διάγνωση έως τη φροντίδα των τελευταίων ημερών, αλλά αυτή η εξέλιξη απαιτεί οι αλληλεπιδράσεις μηχανής-ανθρώπου να διαδραματίζουν επίσης ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και στις προσπάθειες πρόληψης και διατήρησης της υγείας.

Επί του παρόντος, μπορούν να εντοπιστούν τρεις κύριες σχετικές τάσεις για την HMI στην υγειονομική περίθαλψη:

1. Η αύξηση του αριθμού των έξυπνων συσκευών και των σχετικών εφαρμογών

2. Νέες μορφές αλληλεπίδρασης με τις συσκευές αυτές

3. Νέες μορφές τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση πολύ συγκεκριμένων εργασιών.

Τώρα, τι να περιμένουμε στο μέλλον ;Ας ρίξουμε μια ματιά στο τι έχει ήδη συμβεί, τι συμβαίνει τώρα και τι αναμένεται στις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-μηχανής.

1960s

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ & ΠΟΝΤΙΚΙ

Επιτρεπόμενη εισαγωγή κειμένου, διαχείριση βάσεων δεδομένων EHR, χειροκίνητη επεξεργασία ιατρικών εικόνων, σε κεντρικούς υπολογιστές

1980s

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτρέπεται η έναρξη της ψηφιοποίησης των επαγγελματιών υγείας και των ιατρικών ερευνητικών ιδρυμάτων

2014

MOBILE COMPUTING

Επέτρεψε την πλήρη δικτύωση στον τομέα της υγείας, την τηλε-υγεία και τις απομακρυσμένες θεραπείες

2018

ΔΙΕΠΑΦΗΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

Επιτρεπόμενες αλληλεπιδράσεις ανθρώπινης τεχνητής νοημοσύνης στην υγειονομική περίθαλψη για διάγνωση και ανάλυση

2020s

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια του HMI της υγειονομικής περίθαλψης, από την έγκαιρη πρόληψη έως την παρηγορητική φροντίδα

2030s

ΔΙΕΠΑΦΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Μπορεί να επιτρέψει την αποστολή σκέψεων και αισθήσεων, μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για νευρική υγειονομική περίθαλψη και για δοκιμές πλήρους κλίμακας σε εικονικά αντίγραφα

Οι δύο τελευταίες μορφές HMI (VR/AR και διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή) μπορούν να οδηγήσουν στην υλοποίηση των ακόλουθων τεχνολογιών που σήμερα φαίνονται μάλλον απίθανες, λόγω μιας σειράς σημαντικών αβεβαιοτήτων. Ορισμένες από αυτές παρουσιάζονται σε μια ανασκόπηση της Gartner και σε μια ερευνητική εργασία με τίτλο "Bridging Present and Future of Brain-Computer Interfaces: An Assessment of Impacts" του Dr Gabriel Velloso. Αν και παραθέτουμε τις τεχνολογίες παρακάτω, δεν τις χαρακτηρίζουμε ως σχεδόν υλοποιημένες. Οι περισσότερες τέτοιες τεχνολογίες βρίσκονται στο στάδιο της εννοιολογικής ανάπτυξης.